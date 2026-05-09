Elecciones 2026: ONPE imprime el registro oficial de votantes para la segunda vuelta

La lista de electores se elabora con información validada por Reniec y el JNE, incluyendo datos personales, ubicación de la mesa y el orden de los ciudadanos habilitados para votar - Créditos: ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio inicio hoy a la impresión de los materiales que se emplearán en la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 7 de junio según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El primer lote corresponde al denominado “acta padrón”, que contiene la lista y la relación de electores asignados a cada una de las 92.766 mesas de sufragio previstas para la jornada.

La labor de impresión se desarrolla en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia. Una vez finalizada esta etapa, los documentos serán trasladados a la sede institucional de Lurín, donde se realizará el ensamblaje junto a otros insumos electorales requeridos para esta fase. El proceso busca asegurar que cada mesa cuente con el material necesario para el desarrollo ordenado de la votación.

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Durante la supervisión, el responsable de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la institución, Manuel Casas, destacó que todas las actividades se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y control de calidad.

El primer bloque impreso corresponde al “acta padrón”, que contiene la lista y relación de electores para las 92.766 mesas de sufragio que funcionarán durante la jornada electoral - Créditos: ONPE.

El objetivo es preservar la integridad y la confiabilidad de cada documento destinado a las mesas de votación. Fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones participaron en la verificación del inicio del proceso, garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento.

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A menos de un mes de la segunda vuelta, la entidad avanza en la elaboración de los materiales electorales que contienen información actualizada y validada por las autoridades competentes. La lista de electores, que no varía respecto a la empleada en la primera vuelta, se genera con datos proporcionados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobados por el JNE.

El documento incluye el número de mesa, distrito, provincia y departamento, así como los apellidos, nombres, número de DNI, fotografía, nivel de instrucción y el orden de cada ciudadano en la mesa correspondiente.

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Este registro resulta fundamental para que los miembros de mesa confirmen la identidad de los votantes y controlen la participación ciudadana. Cada elector debe firmar y colocar su huella dactilar tras emitir su voto, lo que garantiza la autenticidad del sufragio y la trazabilidad del proceso. La ONPE insiste en la importancia de este mecanismo para prevenir irregularidades y fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Todas las etapas del proceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad y control de calidad, bajo la supervisión directa de representantes del Jurado Nacional de Elecciones - Créditos: ONPE.

Por su parte, la relación de electores detalla el número y la ubicación de cada mesa, así como el listado de ciudadanos habilitados para votar y el orden correspondiente. Este documento se coloca en la entrada del aula o del recinto asignado, facilitando la orientación de los ciudadanos y permitiendo que cada persona ubique rápidamente el lugar donde debe sufragar.

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El despliegue logístico de la ONPE para la segunda vuelta electoral reafirma el compromiso institucional con un proceso transparente y eficiente. Los trabajos de impresión y ensamblaje avanzan conforme al cronograma, con la presencia de autoridades y fiscalizadores que supervisan cada etapa.

En este contexto, Keiko Fujimori está confirmada como candidata en segunda vuelta, mientras que por ahora Roberto Sánchez es su contrincante al superar por más de 16.000 votos a Rafael López Aliaga con el 99 % de actas contabilizadas.

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