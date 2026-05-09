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Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

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20:19 hsAyer

¡Día de partido! Esgrimir que Ignacio Buse parte con una cuota de favoritismo ante Frances Tiafoe no representa una exageración. El peruano pisará la arcilla de la cancha Pietrangeli con la convicción de que cuenta con la capacidad para apear a la siembra #20, el estadounidense Frances Tiafoe, quien no compite desde hace un mes y no exhibe su mejor versión sobre el polvo de ladrillo.

20:16 hsAyer

El extraordinario punto de Ignacio Buse ante Lorenzo Sonego

Ignacio Buse se ganó la ovación del Campo Centrale del Foro Itálico luego de hacerse con un fundo excepcional en su juego ante Lorenzo Sonego. La defensa del peruano de 22 años fue notable y terminó obligando al italiano al error. La acción recorrió rápidamente las redes sociales, generando una mayor exposición del talento del deportista nacional, quien ya se codea con los tenistas más relevantes del circuito.

El tenista peruano mostró un nivel superlativo en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó este gran momento. (Video: ESPN Tenis)
20:14 hsAyer

Novak Djokovic confiesa a Ignacio Buse la atracción que siente por Machu Picchu y visitar el Perú: “Sé de su energía”

El serbio, máximo ganador de Grand Slam de la historia, se entrenó recientemente por segunda vez con el deportista peruano en Roma. La práctica dio pie a una tertulia donde el de Belgrado expuso su disposición para conocer Cusco

El periodista Michael Succar compartió detalles de la conversación entre Ignacio Buse y Novak Djokovic, la leyenda del deporte que se entrenó con el peruano en Roma. Crédito: X Denganche.

Ignacio Buse ha conseguido un compañero de prácticas antes de sus grandes torneos ideal: nada más y nada menos que Novak Djokovic, el tenista más laureado en la historia de los Grand Slam (24) y una leyenda viva del deporte que a sus 38 años continúa compitiendo al más alto nivel. Sobran las palabras para describir las enseñanzas que el ’Colorado’ puede recoger de intercambiar pelotas con el serbio.

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20:13 hsAyer

¿Cómo llega Ignacio Buse al juego?

El peruano llega con impulso tras debutar con éxito en el cuadro principal del torneo, donde logró su segunda victoria en un evento de esta categoría.

El ‘Colorado’ se impuso con autoridad al italiano Lorenzo Sonego por doble 6-3 en el Campo Centrale, superando tanto la presión del público local como la experiencia de su rival. La victoria de Buse no solo ratifica su gran momento, sino que confirma la adaptación del joven limeño al circuito de élite, donde ya empieza a consolidar su presencia en los principales escenarios del tenis mundial.

El triunfo ante Sonego se suma a la reciente buena racha de Buse en la gira europea sobre arcilla, donde ha mostrado solidez y madurez competitiva. Con un juego agresivo y consistente desde el fondo de la cancha, el peruano capitalizó sus oportunidades con el servicio y supo controlar los momentos clave del partido, demostrando que atraviesa una etapa de crecimiento que lo posiciona como una de las revelaciones sudamericanas de la temporada.

Ignacio Buse reacciona al punto que está dando la vuelta al mundo por su emocionante capacidad en la variedad de golpes del peruano y su defensa ante las arremetidas del italiano Lorenzo Sonego. Crédito: ESPN Tenis.
20:12 hsAyer

¿Cómo llega Frances Tiafoe al juego?

Frances Tiafoe afronta este encuentro tras un periodo de inactividad cercano al mes. El estadounidense, actual número 22 del ranking ATP, ha estado marginado de las canchas, presumiblemente para tratar molestias recurrentes en la espalda, una dolencia que ha afectado su continuidad en la temporada.

No obstante, Tiafoe ha tenido un 2026 interesante: alcanzó la tercera ronda en el Australian Open, fue finalista en el Abierto de Acapulco y llegó a los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, donde fue eliminado por Jannik Sinner, el número uno del ranking. Su último torneo antes de Roma fue el ATP 250 de Houston —torneo sobre tierra batida verde— , donde alcanzó las semifinales hasta ser frenado por su compatriota Tommy Paul.

Un dato no menor sobre el nacido en Maryland hace 28 años es que en sus últimos dos debuts en el Masters 1000 de Roma, no pudo acceder a la siguiente ronda. Es decir, fue eliminado prematuramente.

Tiafoe es reconocido por su capacidad para competir al más alto nivel y su versatilidad en diferentes superficies. Acumula tres títulos individuales ATP: Delray Beach (pista dura, 2018), Stuttgart (hierba, 2023) y Houston (arcilla, 2023), lo que lo convierte en un rival de fuste para cualquier aspirante. La incógnita será su estado físico tras la ausencia, pero su experiencia y historial en torneos grandes lo mantienen como favorito en la previa.

Frances Tiafoe se presenta como una prueba compleja para Ignacio Buse, quien tiene las armas para superar el escollo en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ATP Tour.
Frances Tiafoe se presenta como una prueba compleja para Ignacio Buse, quien tiene las armas para superar el escollo en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ATP Tour.
20:11 hsAyer

A qué hora juega Ignacio Buse vs Frances Tiafoe

El camino del limeño de 22 años sobre la tierra batida del Foro Itálico le depara un enfrentamiento ante uno de los tenistas más regulares del circuito. El peruano enfrentará este sábado 9 de mayo al estadounidense Frances Tiafoe, actual número 22 del mundo y semifinalista del US Open en 2022 y 2024.

Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda fase, representa una ocasión inmejorable para que ’Nacho’ ratifique su gran momento en el tour y logre un resultado histórico sobre el polvo de ladrillo romano. Las acciones en la cancha Pietrangeli iniciarán aproximadamente a las 08:30 horas de Perú.

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a partido del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026. Crédito: ESPN Tenis/Ubitennis
Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a partido del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026. Crédito: ESPN Tenis/Ubitennis
20:11 hsAyer

Dónde ver partido entre Ignacio Buse y Frances Tiafoe

La expectativa por el choque entre Ignacio Buse y Frances Tiafoe ha crecido exponencialmente en Sudamérica, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Este interés se ve impulsado por el gran salto competitivo del peruano, quien tras vencer a Lorenzo Sonego y Adrián Mannarino en Madrid, busca ratificar su excelente momento en la temporada 2026 frente a una de las figuras del circuito.

Para no perderse ningún detalle, los aficionados podrán disfrutar de la cobertura completa y en directo a través de la plataforma Disney+. Este servicio, que cuenta con los derechos de transmisión para toda la región sudamericana, permitirá seguir cada punto en vivo desde cualquier dispositivo, garantizando que los seguidores del ’Colorado’ sean testigos de este crucial enfrentamiento por un lugar en la ronda de los 32 mejores.

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