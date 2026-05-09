Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

¡Día de partido! Esgrimir que Ignacio Buse parte con una cuota de favoritismo ante Frances Tiafoe no representa una exageración. El peruano pisará la arcilla de la cancha Pietrangeli con la convicción de que cuenta con la capacidad para apear a la siembra #20, el estadounidense Frances Tiafoe, quien no compite desde hace un mes y no exhibe su mejor versión sobre el polvo de ladrillo.

Ignacio Buse se ganó la ovación del Campo Centrale del Foro Itálico luego de hacerse con un fundo excepcional en su juego ante Lorenzo Sonego. La defensa del peruano de 22 años fue notable y terminó obligando al italiano al error. La acción recorrió rápidamente las redes sociales, generando una mayor exposición del talento del deportista nacional, quien ya se codea con los tenistas más relevantes del circuito.

Ignacio Buse ha conseguido un compañero de prácticas antes de sus grandes torneos ideal: nada más y nada menos que Novak Djokovic , el tenista más laureado en la historia de los Grand Slam (24) y una leyenda viva del deporte que a sus 38 años continúa compitiendo al más alto nivel. Sobran las palabras para describir las enseñanzas que el ’ Colorado ’ puede recoger de intercambiar pelotas con el serbio.

El triunfo ante Sonego se suma a la reciente buena racha de Buse en la gira europea sobre arcilla, donde ha mostrado solidez y madurez competitiva. Con un juego agresivo y consistente desde el fondo de la cancha, el peruano capitalizó sus oportunidades con el servicio y supo controlar los momentos clave del partido, demostrando que atraviesa una etapa de crecimiento que lo posiciona como una de las revelaciones sudamericanas de la temporada.

El ‘ Colorado ’ se impuso con autoridad al italiano Lorenzo Sonego por doble 6-3 en el Campo Centrale, superando tanto la presión del público local como la experiencia de su rival. La victoria de Buse no solo ratifica su gran momento, sino que confirma la adaptación del joven limeño al circuito de élite, donde ya empieza a consolidar su presencia en los principales escenarios del tenis mundial.

El peruano llega con impulso tras debutar con éxito en el cuadro principal del torneo, donde logró su segunda victoria en un evento de esta categoría.

20:12 hs

¿Cómo llega Frances Tiafoe al juego?

Frances Tiafoe afronta este encuentro tras un periodo de inactividad cercano al mes. El estadounidense, actual número 22 del ranking ATP, ha estado marginado de las canchas, presumiblemente para tratar molestias recurrentes en la espalda, una dolencia que ha afectado su continuidad en la temporada.

No obstante, Tiafoe ha tenido un 2026 interesante: alcanzó la tercera ronda en el Australian Open, fue finalista en el Abierto de Acapulco y llegó a los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, donde fue eliminado por Jannik Sinner, el número uno del ranking. Su último torneo antes de Roma fue el ATP 250 de Houston —torneo sobre tierra batida verde— , donde alcanzó las semifinales hasta ser frenado por su compatriota Tommy Paul.

Un dato no menor sobre el nacido en Maryland hace 28 años es que en sus últimos dos debuts en el Masters 1000 de Roma, no pudo acceder a la siguiente ronda. Es decir, fue eliminado prematuramente.

Tiafoe es reconocido por su capacidad para competir al más alto nivel y su versatilidad en diferentes superficies. Acumula tres títulos individuales ATP: Delray Beach (pista dura, 2018), Stuttgart (hierba, 2023) y Houston (arcilla, 2023), lo que lo convierte en un rival de fuste para cualquier aspirante. La incógnita será su estado físico tras la ausencia, pero su experiencia y historial en torneos grandes lo mantienen como favorito en la previa.