Corte de agua para este 09 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que el sábado 9 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita. La empresa estatal detalló que esta interrupción tiene como objetivo realizar tareas de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, consideradas esenciales para asegurar la calidad y continuidad del servicio en la capital.

La organización indicó que la medida alcanzará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según cada zona en la que se lleven a cabo los trabajos programados.

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La entidad instó a los residentes de los distritos afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el periodo de restricción. Además, la compañía remarcó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, orientado a reducir riesgos y prevenir eventuales inconvenientes en el suministro.

La empresa recomendó a los habitantes revisar si su zona está dentro de las áreas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias - Créditos: Magnific/Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

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A. H. Huaycán Zona Z

UCV 233-233B-233C-233E-235 y afecta el R-1 ALA

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

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P. J. Villa Hermosa

A. H. Providencia

A. H. Los Portales

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Agru. El Sudario

A. H. P.I Nuevo San Juan Sector Las Lomas de Casa Blanca

AF Santa Rosa de Lima

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar

Agru. Punta Hermosa

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre

Brisas 14 de Setiembre

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. Jesús de Nazaret

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas Casa Blanca

A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 7 de Junio

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Agru. Nuevo Perú

A. H. Alto Cenepa Ampliación

El corte de agua programado para el 09 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

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A. H. José C. Mariátegui U6 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac.

Agru Quebrada Verde de Mariátegui

A. H. José C. Mariátegui T1-A y T2A

Corazón de Jesús

Agru. Juan Velasco Alvarado

Agru. Super S-I

A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T Sector III Ampl. III

A. H. José C. Mariátegui B

AF Nueva Generación

Agru. Portada de Belén

A. H. José C. Mariátegui U11 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui U5 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac.

Agru. Buenos Aires

A. H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac.

Agru. Primavera

A. H. José C. Mariátegui T2A - 26 Enero Las Lomas Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui (Agrup. Fam. Pilar Nores)

Agru. Nueva Esperanza Ampliación V Sector

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Rímac

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A. H. Los Jardines de Flores de Amancaes

A. H. Municipal número 3

A. H. Horacio Zevallos

Cooperativa Miraflores

Hora: 12 m - 8 p. m.

Santa Anita

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Urb. Santa Anita I-II etapa

Universidad San Martín de Porres

Av. Santa Rosa

Av. Los Ruiseñores

Av. Los Cascanueces

Av. Las Alondras

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.