Corte de agua para este 09 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal informó que el sábado 9 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita. La empresa estatal detalló que esta interrupción tiene como objetivo realizar tareas de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, consideradas esenciales para asegurar la calidad y continuidad del servicio en la capital.
La organización indicó que la medida alcanzará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según cada zona en la que se lleven a cabo los trabajos programados.
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La entidad instó a los residentes de los distritos afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el periodo de restricción. Además, la compañía remarcó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, orientado a reducir riesgos y prevenir eventuales inconvenientes en el suministro.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Ate
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- A. H. Huaycán Zona Z
- UCV 233-233B-233C-233E-235 y afecta el R-1 ALA
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
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- P. J. Villa Hermosa
- A. H. Providencia
- A. H. Los Portales
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
- Agru. El Sudario
- A. H. P.I Nuevo San Juan Sector Las Lomas de Casa Blanca
- AF Santa Rosa de Lima
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar
- Agru. Punta Hermosa
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre
- Brisas 14 de Setiembre
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. Jesús de Nazaret
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas Casa Blanca
- A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 7 de Junio
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
- Agru. Nuevo Perú
- A. H. Alto Cenepa Ampliación
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
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- A. H. José C. Mariátegui U6 Ampliac.
- A. H. José C. Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac.
- Agru Quebrada Verde de Mariátegui
- A. H. José C. Mariátegui T1-A y T2A
- Corazón de Jesús
- Agru. Juan Velasco Alvarado
- Agru. Super S-I
- A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T Sector III Ampl. III
- A. H. José C. Mariátegui B
- AF Nueva Generación
- Agru. Portada de Belén
- A. H. José C. Mariátegui U11 Ampliac.
- A. H. José C. Mariátegui U5 Ampliac.
- A. H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac.
- Agru. Buenos Aires
- A. H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac.
- Agru. Primavera
- A. H. José C. Mariátegui T2A - 26 Enero Las Lomas Ampliac.
- A. H. José C. Mariátegui (Agrup. Fam. Pilar Nores)
- Agru. Nueva Esperanza Ampliación V Sector
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Rímac
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- A. H. Los Jardines de Flores de Amancaes
- A. H. Municipal número 3
- A. H. Horacio Zevallos
- Cooperativa Miraflores
Hora: 12 m - 8 p. m.
Santa Anita
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- Urb. Santa Anita I-II etapa
- Universidad San Martín de Porres
- Av. Santa Rosa
- Av. Los Ruiseñores
- Av. Los Cascanueces
- Av. Las Alondras
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.