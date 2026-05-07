Perú

Corte de agua para este 09 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre los sectores que experimentarán la suspensión del servicio

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Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que el sábado 9 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y Santa Anita. La empresa estatal detalló que esta interrupción tiene como objetivo realizar tareas de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, consideradas esenciales para asegurar la calidad y continuidad del servicio en la capital.

La organización indicó que la medida alcanzará a un amplio grupo de usuarios, con horarios de corte diferenciados según cada zona en la que se lleven a cabo los trabajos programados.

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La entidad instó a los residentes de los distritos afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar agua con anticipación y optimizar su uso durante el periodo de restricción. Además, la compañía remarcó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, orientado a reducir riesgos y prevenir eventuales inconvenientes en el suministro.

La empresa recomendó a los habitantes revisar si su zona está dentro de las áreas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias - Créditos: Magnific/Freepik.
La empresa recomendó a los habitantes revisar si su zona está dentro de las áreas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias - Créditos: Magnific/Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

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  • A. H. Huaycán Zona Z
  • UCV 233-233B-233C-233E-235 y afecta el R-1 ALA

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • P. J. Villa Hermosa
  • A. H. Providencia
  • A. H. Los Portales

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

  • Agru. El Sudario
  • A. H. P.I Nuevo San Juan Sector Las Lomas de Casa Blanca
  • AF Santa Rosa de Lima
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar
  • Agru. Punta Hermosa
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre
  • Brisas 14 de Setiembre
  • A. H. Saúl Cantoral Huamaní
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval
  • Agru. Fam. Virgen del Carmen
  • Agru. Jesús de Nazaret
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas Casa Blanca
  • A. H. P.I. Nuevo San Juan Sector 7 de Junio
  • Agru. Sagrado Corazón de Jesús
  • Agru. Nuevo Perú
  • A. H. Alto Cenepa Ampliación
El corte de agua programado para el 09 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.
El corte de agua programado para el 09 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

  • A. H. José C. Mariátegui U6 Ampliac.
  • A. H. José C. Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac.
  • Agru Quebrada Verde de Mariátegui
  • A. H. José C. Mariátegui T1-A y T2A
  • Corazón de Jesús
  • Agru. Juan Velasco Alvarado
  • Agru. Super S-I
  • A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T Sector III Ampl. III
  • A. H. José C. Mariátegui B
  • AF Nueva Generación
  • Agru. Portada de Belén
  • A. H. José C. Mariátegui U11 Ampliac.
  • A. H. José C. Mariátegui U5 Ampliac.
  • A. H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac.
  • Agru. Buenos Aires
  • A. H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac.
  • Agru. Primavera
  • A. H. José C. Mariátegui T2A - 26 Enero Las Lomas Ampliac.
  • A. H. José C. Mariátegui (Agrup. Fam. Pilar Nores)
  • Agru. Nueva Esperanza Ampliación V Sector
  • A. H. Saúl Cantoral Huamaní

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Rímac

  • A. H. Los Jardines de Flores de Amancaes
  • A. H. Municipal número 3
  • A. H. Horacio Zevallos
  • Cooperativa Miraflores

Hora: 12 m - 8 p. m.

Santa Anita

  • Urb. Santa Anita I-II etapa
  • Universidad San Martín de Porres
  • Av. Santa Rosa
  • Av. Los Ruiseñores
  • Av. Los Cascanueces
  • Av. Las Alondras

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

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