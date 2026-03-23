Candidato Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Wolfgang Grozo, general retirado y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea, postula por Integridad Democrática sin antecedentes judiciales en su hoja de vida. (Andina)

El Centro de Convenciones de Lima acoge esta noche el primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde Wolfgang Grozo, candidato de Integridad Democrática, interviene junto a otros diez aspirantes en un evento clave de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril.

La participación de Grozo marca el inicio de una serie de exposiciones y confrontaciones directas entre quienes buscan la presidencia de la república, en un formato diseñado para garantizar el diálogo y la exposición de propuestas ante el electorado peruano.

¿Quién es Wolfgang Grozo?

Wolfgang Mario Grozo Costa es general mayor en retiro y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), además de docente universitario y especialista en administración aeroespacial.

Wolfgang Grozo, general retirado y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea, postula por Integridad Democrática sin antecedentes judiciales en su hoja de vida.

Su carrera incluye un posgrado en Defensa Nacional, formación en Altos Estudios Estratégicos en España y experiencia docente en la Universidad de Lima entre 2022 y 2025. No registra sentencias judiciales en su contra, dato destacado en su hoja de vida presentada ante el JNE.

Grozo ha fortalecido su presencia en redes sociales, sumando más de 2.300 seguidores en Instagram y cerca de 63.600 en TikTok, plataformas donde concentra buena parte del apoyo de jóvenes, según el mismo medio.

Plan de gobierno de Wolfgang Grozo

Según la información electoral, el programa de gobierno de Wolfgang Grozo se estructura en torno al restablecimiento del principio de autoridad, la modernización del sistema de inteligencia nacional y la ejecución de políticas estrictas para reducir la impunidad administrativa.

En materia de seguridad ciudadana, Grozo propone la creación de un Comando Unificado (CUI) que integre los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo un solo mando operativo para 2026. Apunta a reducir la tasa de victimización del 25% actual al 9% en 2031 mediante una estrategia de control territorial y tecnología de inteligencia.

- JNE

La construcción del megapenal Challapalca II figura dentro de sus metas para aislar a cabecillas criminales, junto con la implementación de tecnología biométrica y colaboración con Interpol para la expulsión de extranjeros con antecedentes.

En el ámbito de la reforma policial, el denominado “Plan Mariano Santos” contempla renovar la mitad de las comisarías del país y establecer filtros más estrictos para el ingreso de nuevos efectivos.

Sobre lucha anticorrupción, el plan incluye la propuesta de “muerte civil” para funcionarios sentenciados, inhabilitándolos de por vida para ejercer cargos públicos. Plantea además la creación de una Unidad Nacional de Recuperación de Activos y la conformación de Grupos de Auditoría Temporal dentro de la Contraloría para intervenir entidades públicas de alto riesgo.

A propósito del combate a la corrupción, Grozo declaró en entrevista recogida por La República: “Si hay corrupción es porque hay impunidad”, y pidió que el presidente o cualquier funcionario involucrado en estos delitos enfrente condena de cadena perpetua y sea procesado por traición a la patria.

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Desempeño en las encuestas

Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) citada por La República, Grozo subió de un 0.4% de intención de voto en enero a un 1.2% en febrero. Este crecimiento, aunque modesto, refleja cierto avance en la preferencia del electorado, en particular entre los jóvenes usuarios de redes sociales.

Previo a la jornada de hoy, Grozo enfatizó la necesidad de acciones inmediatas para mejorar la seguridad ciudadana y recalcó la importancia de la inteligencia estratégica y la tecnología en la lucha contra el crimen.

“Nosotros nos proponemos adoptar acciones que permitan que los peruanos vean y sientan en seis meses mejoras en seguridad ciudadana”, afirmó el candidato. Añadió que la inteligencia electrónica y de comunicaciones resulta fundamental para “saber lo que dicen estas bandas criminales; cuáles son sus movimientos financieros. Hay que ahogarlos, acorralarlos. Los que tienen que sentir miedo son ellos, no nosotros”.

Sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023, Grozo expresó su respaldo a la actuación de las Fuerzas Armadas: “Militares hicieron debido uso de la defensa”, en un video ampliamente distribuido en redes sociales.

ONPE explica cómo funcionará el voto cruzado en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Dinámica del debate y participantes

El debate presidencial de esta noche se organiza en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana y criminalidad, participación ciudadana, integridad pública y corrupción, y mensajes finales de cada candidato. Grozo integra el tercer grupo junto a otros aspirantes y abrirá el bloque de mensajes finales. El evento cuenta con la moderación de los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque.

En total, participan once candidatos: María Soledad Pérez Tello, José Luna, Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano, Carlos álvarez, Fernando Olivera, César Acuña, José Williams, Rafael López Aliaga, álex Gonzales y Wolfgang Grozo. El orden de intervención y exposición se definió por sorteo realizado por el JNE.

La jornada será transmitida a nivel nacional por TV Perú y JNE Media, con el objetivo de fomentar el voto informado y cumplir los compromisos del Pacto ético Electoral suscrito en diciembre de 2025.

El símbolo de Integridad Democrática

La identificación visual de Integridad Democrática se compone de un escudo azul con un apretón de manos en el centro, acompañado por el nombre del partido. Esta imagen, presente en la documentación oficial y en la propaganda electoral, sintetiza el mensaje de unidad y honestidad que la agrupación busca proyectar.

Calendario electoral: fechas clave

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril, mientras que el ciclo de debates presidenciales continuará los días 24 y 25 de marzo, y posteriormente el 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Lima y seguirán el mismo esquema de bloques temáticos. El JNE subraya que este formato busca ofrecer a la ciudadanía herramientas para comparar propuestas y tomar decisiones informadas.