Candidato César Acuña, de APP, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

La medida del aumento del sueldo mínimo que prometió Acuña no está en su plan de gobierno. No hay detalle de qué proceso tomará. - Crédito César Acuña

El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunirá hoy lunes 23 de marzo a 11 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima, donde se abordarán temas como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y preguntas ciudadanas. El evento, estructurado en bloques temáticos y con cruces directos de propuestas, permitirá a los postulantes confrontar sus planes de gobierno ante la audiencia nacional, bajo la moderación de periodistas y la supervisión de observadores internacionales.

César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, forma parte del Grupo 3 en el bloque de seguridad ciudadana, enfrentando en debate directo a Fernando Olivera y Wolfgang Grozo. Durante su intervención, Acuña tendrá la oportunidad de exponer su enfoque sobre la problemática de la inseguridad y responder a las réplicas de sus contrincantes, consolidando su presencia en un escenario donde el contraste de ideas será una constante.

En el bloque dedicado a la integridad pública y la lucha contra la corrupción, Acuña volverá a ser protagonista, esta vez compartiendo grupo con Carlos Álvarez y José Luna. Su participación se centrará en las propuestas para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, en un contexto marcado por la expectativa ciudadana y la competencia ajustada que reflejan las últimas encuestas de intención de voto.

César Acuña aparece en Piura en evento que lo presenta como "Acuña presidente". (Foto: APPtivate)

¿Quién es César Acuña?

César Acuña es ingeniero químico, empresario y político peruano, fundador del partido Alianza para el Progreso. Su carrera en el sector educativo destaca por la creación de la Universidad César Vallejo y otras instituciones académicas privadas en el país. Además de su labor empresarial, Acuña ha ocupado cargos públicos como congresista, alcalde de Trujillo y gobernador regional de La Libertad, lo que le ha permitido consolidar una presencia significativa en la política regional y nacional.

Actualmente, Acuña postula por tercera vez a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 2026, representando a Alianza para el Progreso. Su trayectoria política está marcada por propuestas enfocadas en el desarrollo regional, la educación y el fortalecimiento de la gestión pública. A lo largo de su carrera ha enfrentado cuestionamientos y controversias, pero mantiene una base electoral en el norte del país y continúa posicionándose como una figura relevante en el escenario político peruano.

Símbolo de su partido

Alianza para el Progreso

El símbolo del partido Alianza para el Progreso (APP) es una letra “A” de color azul, diseñada con trazos gruesos y rectos, que se encuentra inscrita dentro de un círculo de fondo blanco con un borde también rojo. Esta imagen proyecta una identidad visual sólida y fácil de reconocer en la cédula de votación, utilizando el color rojo para evocar pasión, fuerza y una conexión con los símbolos patrios del Perú. La simplicidad del diseño busca facilitar la recordación entre los electores de diversas regiones del país, donde la organización tiene una presencia significativa.

Conceptualmente, la “A” no solo representa la inicial del nombre del partido y del apellido de su fundador, César Acuña Peralta, sino que también simboliza la idea de “Alianza” y unidad. El círculo que rodea la letra sugiere inclusión y un enfoque de gestión comunitaria, alineado con su discurso de descentralización y enfoque en el desarrollo local y educativo. Al ser una de las agrupaciones con mayor estructura partidaria a nivel nacional, su símbolo se ha convertido en un referente visual constante en los procesos electorales municipales, regionales y generales de las últimas décadas.

César Acuña entre en contradicciones con miembros de su partido.

Plan de Gobierno de APP

El plan de gobierno de Alianza para el Progreso (APP) para el periodo 2026-2031 se fundamenta en un ideario humanista que busca el bienestar común a través de la inversión privada y la justicia social. Su visión institucional propone una reforma del Estado, reduciendo de 19 a 10 el número de ministerios para eliminar la burocracia y las duplicidades. Asimismo, plantean la creación de un Centro de Gobierno para asegurar la coherencia estratégica y el cumplimiento de metas mediante indicadores de desempeño medibles.

En el aspecto económico y de seguridad, el partido apuesta por un crecimiento del PBI no menor al 6% a partir de 2027 y la ejecución de un agresivo plan de inversiones de 80 mil millones de dólares mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). Para combatir la inseguridad ciudadana, sugieren integrar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo un solo Ministerio de Defensa y Seguridad Interna, priorizando la inteligencia avanzada y el análisis de datos para desarticular el crimen organizado y las extorsiones. Además, promueven la formalización de MYPES a través de incentivos tributarios y acceso a financiamiento productivo.

Fundador de APP solo atinó a reírse. | Gore La Libertad

En la dimensión social y territorial, APP proyecta la construcción de 1.25 millones de viviendas y el cierre de las brechas de agua y saneamiento mediante la centralización de las empresas prestadoras en la OTASS y la participación de operadores globales. En educación y salud, proponen el “Plan Mil” para mejorar mil centros de salud de primer nivel y una reforma curricular que integre el dominio del inglés y la inteligencia artificial desde la escuela. El plan se completa con un enfoque de desarrollo por macrozonas, que incluye corredores logísticos multimodales, teleféricos turísticos y la consolidación de zonas económicas especiales para integrar las regiones al mercado global.

Cómo va en las encuestas

De acuerdo con los estudios más recientes de las principales encuestadoras, César Acuña mantiene una intención de voto estable pero reducida, ubicándose en un pelotón secundario de cara a las Elecciones 2026. En el simulacro de votación de Ipsos de marzo de 2026, el líder de Alianza para el Progreso (APP) obtuvo un 4.0% de los votos emitidos, lo que lo sitúa en un empate técnico por el tercer lugar junto a Alfonso López-Chau. Esta cifra representa un estancamiento respecto a mediciones previas, donde el candidato no ha logrado romper la barrera del 5% en la preferencia presidencial directa.

Por otro lado, la encuesta de Datum de febrero de 2026 muestra un escenario más competitivo en la parte alta, donde Acuña tuvo un pico de 5.2% a inicios de marzo para luego bajar a 3.6%. No logra figurar entre los cuatro primeros lugares, los cuales son liderados por Rafael López Aliaga (13.4%) y Keiko Fujimori (9.7%).

En el caso de CPI, los resultados de mediados de febrero refuerzan esta tendencia de alta dispersión con un 4.4% para en marzo bajar a 3.4%. Aunque su figura presidencial tiene cifras bajas, su partido APP muestra una ligera fortaleza estructural al alcanzar un 5% de intención de voto para el Senado, superando ligeramente su desempeño individual.

Finalmente, el estudio de IEP de marzo de 2026 le otorga un 2.3% en una proyección de votos válidos, lo que confirma que su base electoral se mantiene sólida pero limitada. La candidatura de Acuña enfrenta el reto de superar a figuras mediáticas como Carlos Álvarez (6%) o nuevos rostros del centro político que actualmente captan una mayor atención del electorado indeciso.

Cómo llega a este debate presidencial

El convenio entre una casa de estudios privada y una red hospitalaria genera controversia, después de cambios en la fiscalización y denuncias por fallas en la atención médica| Andina/Ocurre Ahora

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad abrió en abril de 2025 una investigación preliminar contra César Acuña por presunta colusión o negociación incompatible en el uso de fondos públicos. La denuncia, presentada por un ciudadano, señala que más de dos millones de soles del Gobierno Regional de La Libertad habrían sido destinados de manera irregular a campañas de publicidad, presuntamente para favorecer la imagen de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso, de cara a las elecciones presidenciales. La investigación fiscal busca determinar si existió colusión agravada y si hubo un perjuicio patrimonial al Estado, exponiendo a los involucrados a posibles penas de hasta 15 años de prisión.

Adicionalmente, informes de la Contraloría revelaron que funcionarios de confianza de Acuña manipularon procesos de licitación para favorecer a la empresa LC&EC Constructora en dos grandes obras públicas por un total de 315,6 millones de soles. Las auditorías detectaron que los comités de selección alteraron bases y requisitos para beneficiar a esta compañía, que carecía de experiencia y estaba a nombre de una joven recién graduada. A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios abrió una investigación penal, mientras el Gobierno Regional de La Libertad retiró la confianza a varios funcionarios implicados.

En el contexto electoral, el entorno de Acuña también ha recibido acusaciones públicas de sus adversarios. Rafael López Aliaga, candidato presidencial, lo acusó de encabezar una red de corrupción y de utilizar a su partido para saquear recursos estatales. A esto se suman investigaciones por el presunto uso de recursos institucionales de la Universidad César Vallejo para actividades proselitistas, así como cuestionamientos a compras públicas gestionadas durante su mandato regional, como la adquisición de patrulleros a sobreprecio, cuyos contratos fueron defendidos por su administración pese a las diferencias detectadas respecto a precios de mercado.

Tras renuncia del ministro Quiroz, Acuña afirma que APP no tiene “cuotas de poder” en el gabinete

Cuándo son las Elecciones 2026 en Perú

Las elecciones generales en el Perú se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. El horario de votación está establecido desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

En caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre obtener más de la mitad de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 7 de junio de 2026. Esta etapa final definirá al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera fecha. Es importante recordar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes, y el incumplimiento genera multas escalonadas según el nivel de pobreza del distrito.