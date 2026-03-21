¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

Debates presidenciales del JNE previos a las Elecciones 2026 tendrán lugar a partir de las 20:00| JNE

El primer debate en el marco de las elecciones 2026 en Perú está cada vez más cerca. Desde este lunes 23 de marzo, el público podrá visualizar las propuestas y evaluar su voto para hacerlo efectivo este domingo 12 de abril. Estas jornadas son clave para conocer a los que aspiran a llegar al sillón presidencial luego de la crisis política que vive el país.

¿A qué hora inicia el primer debate presidencial?

El primer debate presidencial organizado de las Elecciones 2026 inicia a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, según precisó Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, en conversación con Agencia Andina.

Durante los tres primeros días, los temas centrales serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. En cada jornada participarán 12 candidatos distintos, seleccionados por sorteo realizado por el JNE.

(Jurado Nacional de Elecciones)

La semana siguiente, los debates abordarán empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Cabe precisar que en este primer bloque solo se presentarán 11, debido a que el candidato Napoleón Becerra murió cuando la camioneta donde iba se volcó camino a Ayacucho.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

¿Qué días se realizará el debate presidencial?

En total, son seis días de jornada para conocer las propuestas de los candidatos

Lunes 23 de marzo

Martes 24 de marzo

Miércoles 25 de marzo

Lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril

¿Cómo será la organización?

En el primer bloque, los candidatos se agrupan en ternas. Cada grupo inicia con la exposición del primer tema del día, como seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad durante la primera semana de debates. El candidato A de cada terna dispone de un minuto para presentar su propuesta. Luego, los candidatos B y C cuentan con dos minutos y medio cada uno para responder o replicar lo planteado. Esta mecánica se repite hasta completar las intervenciones de los cuatro grupos, asegurando que todos los participantes puedan presentar y defender sus ideas sobre el tema central.

El segundo bloque introduce la participación directa de la ciudadanía. Bajo el título de “Pregunta ciudadana”, se seleccionan interrogantes enviadas previamente por los ciudadanos a través de un formulario dispuesto por el JNE. Cada candidato recibe una pregunta distinta, elegida por sorteo ese mismo día, y referida a asuntos diferentes a los discutidos en el primer segmento, como salud, economía o temas sociales. Esta etapa busca ampliar el espectro de discusión y conectar a los postulantes con las inquietudes de la población.

El tercer bloque retoma la dinámica inicial, pero enfoca la discusión en el segundo tema programado para la jornada, como integridad pública y lucha contra la corrupción. Los candidatos siguen el mismo sistema: un minuto de exposición y dos minutos y medio de réplica para los otros dos miembros de cada terna, hasta cubrir todas las intervenciones planificadas.

El debate culmina con el cuarto bloque, dedicado al mensaje final. Cada uno de los doce candidatos dispone de un minuto para dirigirse al país. En este espacio, los postulantes pueden compartir aspectos de su trayectoria, explicar sus motivaciones o resumir sus prioridades de campaña.