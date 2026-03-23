Candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

El líder de Renovación Popular se presentará junto a los candidatos José Williams, Álex Gonzáles y Yonhy Lescano a lo largo de los diferentes temas en el debate

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es uno de los candidatos presidenciales que participará en la primera fecha del debate presidencial que se realiza esta noche a partir de las 8:00 p.m. en un intento de convencer a los ciudadanos de elegirlo como el próximo presidente del Perú.

El exalcalde de Lima participará en el debate presidencial en el cuarto grupo de candidatos, emparejado con José Williams y Álex Gonzáles en la temática de seguridad ciudadana; mientras que en el tercer bloque se encontrará con el candidato Yonhy Lescano.

¿Quién es Rafael López Aliaga?

Conocido por su presencia constante en la escena política peruana, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ha consolidado una trayectoria marcada por la actividad empresarial y la participación política de alto perfil. Nació en Lima el 11 de febrero de 1961 y creció en Chiclayo. El exalcalde de la capital peruana es identificado popularmente como “Porky”. El aspirante presidencial estudió ingeniería industrial y obtuvo un magíster en Administración en la universidad privada Universidad de Piura.

A lo largo de su carrera, el dirigente de Renovación Popular ha fundado y liderado empresas en sectores como turismo, finanzas, transporte, energía y bienes raíces. Desempeñó el cargo de regidor de Lima Metropolitana por Solidaridad Nacional entre 2007 y 2010, periodo en el que respaldó proyectos de concesión de infraestructura. En política nacional, fue candidato a la presidencia en 2021 y ocupó el tercer lugar antes de asumir la alcaldía de Lima en 2022. No concluyó su gestión municipal, pues renunció en octubre de 2025 para volver a postular a la presidencia.

Fuente: Canal N

En el ámbito judicial, la Fiscalía investiga a López Aliaga por presunto lavado de activos, aunque no se han registrado sentencias condenatorias. El actual líder de Renovación Popular declaró ingresos anuales superiores a S/ 1,8 millones por actividades privadas y mantiene participaciones en diversas empresas.

Plan de gobierno

Según el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el programa de gobierno de Rafael López Aliaga para el periodo 2026-2031 está basado en “principios humanistas y cristianos” para promover el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento de la familia, con un enfoque en la transparencia, la descentralización y la reactivación económica sectorial.

El candidato propone acciones para combatir la corrupción, mejorar la seguridad ciudadana, priorizar los servicios públicos básicos, sostener la estabilidad macroeconómica y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales como parte de una visión de Estado moderno, eficiente y socialmente inclusivo.

El líder de Renovación Popular se presentará junto a los candidatos José Williams, Álex Gonzáles y Yonhy Lescano a lo largo de los diferentes temas en el debate

Creación de la Central de lucha Contra la Corrupción (CCC) con plenos poderes y aplicación de tecnología en todas las instancias del sector público, acompañada de medidas de transparencia bajo el esquema de Gobierno Digital .

Combate integral a la inseguridad ciudadana mediante Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, agentes encubiertos, convenio con el Gobierno de Estados Unidos para inteligencia y extradición inmediata, y fortalecimiento del sistema de videovigilancia e inteligencia policial.

Lucha frontal contra la pobreza extrema reforzando la organización popular, focalización de ayudas alimentarias adquiridas a productores nacionales, fortalecimiento de la infraestructura social y promoción del emprendimiento, con generación de dos millones de empleos nuevos.

Rediseño institucional mediante simplificación administrativa , reducción del número de ministerios, descentralización operativa del Ejecutivo, mejora de la profesionalización y meritocracia en el sector público, e impulso a incentivos para el desarrollo local y regional.

Impulso a la industrialización, innovación y competitividad con acceso al financiamiento a través de la creación del Banco PYME, promoción de zonas industriales y logísticas, desarrollo de infraestructura de transporte y conectividad digital, y fomento de la investigación agrícola y los encadenamientos productivos.

¿Cómo va Rafael López Aliaga en las encuestas?

La última encuesta nacional de Datum sobre las preferencias de los peruanos en la elección del próximo presidente del Perú revela un empate técnico entre Keiko Fujimori (11,9 %), que vuelve al primer lugar, y Rafael López Aliaga (11,7 %), que presenta una ligera caída que lo deja en segundo puesto por apenas un margen de 0,2 %.

El respaldo de López Chau se concentra principalmente en el centro del país, donde alcanza 9.3%, seguido por el norte (7.1%) y el sur (6.9%).

Según lo mostrado por el estudio publicado por El Comercio, la diferencia entre ambos está dentro del margen de error de la muestra, conformada por 1.500 personas entrevistadas a nivel nacional. Por su parte, la encuesta detalla que Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se ubica en tercer lugar con 6,5 %. Más atrás figura Carlos Álvarez, de País para Todos, quien alcanza 5,0%.

En quinta posición de la encuesta aparece Jorge Nieto, exministro y candidato del partido Buen Gobierno, con 4,6 % de la preferencia entre los electores, una cifra que está cerca del doble de lo que obtuvo hace solo una semana. Según el estudio de la misma encuestadora, revelado en Cuarto Poder el domingo 15 de marzo, para ese entonces Nieto alcanzaba el 2,5 %.

¿Cómo llega a este debate presidencial?

Además de llegar al debate como segundo en la preferencia del voto, el líder de Renovación Popular ya acusa la posibilidad de un fraude incluso antes de que los ciudadanos emitan sus votos el próximo 12 de abril.

Durante una presentación en uno de sus eventos proselitistas, el candidato presidencial indicó que “Está en marcha un fraude grande” y acusó a la encuesta de Datum que lo ubica segundo -en un empate técnico con Keiko Fujimori- de ser una “porquería”.

“Esto no tiene nombre. No tiene nombre. O sea, ¿qué cosa quieren hacer? Ya van poniendo en complicidad con la señora Fujimori, ¿no? Me ponen ya segundo, ¿no? Ya en una semana me pondrán cuarto. Entonces, van haciendo su trafa con toda la porquería de gente que está en la ONPE, ¿no? Y van manipulando, manipulando. Ya los conocemos”, afirmó sin presentar prueba alguna ni argumentos que respalden su afirmación.

¿Cuándo son las Elecciones 2026 en Perú?

El 12 de abril de 2026 ha sido fijado como la fecha para las próximas Elecciones Generales en Perú, en las que se elegirá a la nueva fórmula presidencial, a los vicepresidentes y a los integrantes del renovado Congreso. El proceso contempla la reintroducción de la estructura bicameral, lo que implicará la elección de 60 senadores y 130 diputados.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó el cronograma electoral y detalló que, en caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta, la segunda vuelta se programó para el 7 de junio de 2026.

La convocatoria a elecciones responde al calendario constitucional vigente, que establece que el mandato presidencial y congresal culmina en julio de 2026.