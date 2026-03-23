Candidato Alfonso López Chau, de Ahora Nación, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Ahora Nación en el centro del debate: López Chau y su plan para regiones, economía y seguridad

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participa este lunes 23 de marzo en la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un escenario clave a menos de 20 días de los comicios generales del 12 de abril de 2026.

El evento se realizará desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y reunirá a 11 postulantes que fueron distribuidos por sorteo. Durante aproximadamente dos horas y media, los candidatos expondrán sus propuestas en bloques temáticos centrados en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y una ronda de preguntas ciudadanas.

En este contexto, López Chau llega al debate en medio de una campaña reciente —iniciada a fines de enero— y tras protagonizar un cruce público con el candidato de Avanza País, José Williams, a quien retó a debatir sobre economía.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presenta el afiche oficial del Debate Presidencial 2026, destacando los retratos de los candidatos y los temas centrales a discutir: seguridad ciudadana e integridad pública.

¿Quién es Alfonso López Chau?

Alfonso López Chau es economista, académico y fundador del partido Ahora Nación. Exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), su candidatura presidencial marca su ingreso directo a la política electoral nacional tras una larga trayectoria en el ámbito académico.

Nacido en Lima en 1950, desarrolló su formación en economía en la Universidad Nacional del Callao y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo una maestría y un doctorado. Su carrera ha estado ligada a la docencia universitaria y la gestión académica.

López Chau ha definido su posición ideológica como “socialista liberal”, con énfasis en la democracia y la inclusión social. Su campaña se ha apoyado en una base de jóvenes y regiones, con especial presencia en el sur del país.

¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

El símbolo de Ahora Nación

El partido Ahora Nación se identifica con un símbolo particular: un casco blanco acompañado de la palabra “Nación”. Todo en un fondo rojo.

El casco representa la ingeniería, profesión vinculada a la trayectoria de López Chau, y busca transmitir una imagen asociada a la construcción, el desarrollo y la planificación del país.

Este elemento visual se alinea con uno de los mensajes centrales del candidato: impulsar un proyecto nacional basado en el desarrollo productivo de las regiones y la industrialización.

Símbolo del partido político Ahora Nación para las Elecciones Perú 2026

Plan de gobierno: descentralización, economía y derechos sociales

El plan de gobierno de Alfonso López Chau se estructura en diez ejes principales, con énfasis en la descentralización, la reforma del Estado y el desarrollo económico con enfoque social.

Una de sus principales propuestas es otorgar mayor poder a las regiones, promoviendo una descentralización productiva que permita impulsar mercados internos y externos. Esta idea se articula con su visión de desarrollo territorial e industrialización.

En el ámbito económico, plantea un modelo sostenible e inclusivo, basado en la diversificación productiva y la generación de valor agregado, dejando de depender exclusivamente de la extracción de recursos.

También propone una reforma del Estado orientada a la transparencia, la profesionalización del servicio público y la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento institucional.

Ahora Nación lleva como candidato presidencial al exrector de la UNI Alfonso López Chau. Foto: Ahora Nación

En el plano social, el candidato plantea la universalización de servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua y saneamiento. Además, propone reducir la pobreza mediante un sistema de protección social más eficiente y políticas diferenciadas para sectores vulnerables.

Otros puntos incluyen la promoción del empleo formal, la inversión en infraestructura, la modernización del sistema productivo y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en todas las políticas públicas.

Cómo va en las encuestas

A 20 días de las elecciones, Alfonso López Chau se mantiene en el tercer lugar de intención de voto, según la última encuesta de Datum Internacional publicada el 22 de marzo.

El estudio lo ubica con 6.5% de respaldo, por detrás de Keiko Fujimori (11.9%) y Rafael López Aliaga (11.7%), quienes se encuentran en empate técnico en el primer lugar.

El respaldo de López Chau se concentra principalmente en el centro del país, donde alcanza 9.3%, seguido por el norte (7.1%) y el sur (6.9%). En Lima y Callao registra 5.1%, mientras que en el oriente obtiene 5.3%.

El respaldo de López Chau se concentra principalmente en el centro del país, donde alcanza 9.3%, seguido por el norte (7.1%) y el sur (6.9%).

Sin embargo, el escenario electoral aún es incierto. Solo el 43% de los votantes afirma tener una decisión definitiva, mientras que el 57% aún no define su voto, lo que deja espacio para cambios en las preferencias.

Cómo llega al debate presidencial

López Chau llega al debate tras protagonizar un intercambio público con el candidato José Williams, de Avanza País, en medio de cuestionamientos surgidos por material de campaña.

Desde Apurímac, el postulante de Ahora Nación cuestionó el uso de la imagen militar de su rival y lanzó un reto directo: “Si él quiere, al general, que vengan todos los periodistas, yo lo reto, yo voy a su casa o él viene a la mía, que hable media hora y yo hablo media hora sobre el programa económico”.

El pronunciamiento se dio luego de la difusión de un auto publicitario que lo vinculaba con posturas extremas. En ese contexto, López Chau pidió que Williams “respete un poquito más su uniforme”.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga empatan en primer lugar, mientras Jorge Nieto sube al quinto puesto. (Foto: Composición - Infobae)

La respuesta no tardó. Williams defendió su trayectoria militar y contraatacó proponiendo un debate sobre seguridad ciudadana, terrorismo y crimen organizado.

Este cruce ha colocado a López Chau en el centro del debate político en la antesala del evento organizado por el JNE, donde se abordarán precisamente temas de seguridad y corrupción.

Cuándo son las Elecciones 2026 en Perú

Las elecciones generales en Perú se realizarán el 12 de abril de 2026, en un contexto marcado por la fragmentación política y la alta indecisión del electorado.

A menos de tres semanas de los comicios, el debate presidencial se presenta como una oportunidad clave para que los candidatos consoliden sus propuestas y capten el voto de los ciudadanos que aún no han tomado una decisión.

Debate Presidencial 2026: Alfonso López Chau expone el plan de Ahora Nación