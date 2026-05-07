Perú

Campaña veterinaria para este 08 de mayo: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La propuesta promueve la conciencia sobre la protección de los animales y estimula que los residentes se involucren de manera directa en la atención preventiva de sus compañeros domésticos

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La campaña veterinaria es importante porque facilita el acceso de la comunidad a servicios esenciales de salud animal - Créditos: Freepik/Magnific.
La campaña veterinaria es importante porque facilita el acceso de la comunidad a servicios esenciales de salud animal - Créditos: Freepik/Magnific.

Familias que residen en Jesús María tendrán la oportunidad de acceder a servicios veterinarios gratuitos para sus animales de compañía este viernes 8 de mayo. La municipalidad distrital ha programado una jornada especial en el parque Eduardo de Habich, situado en la cuadra 3 del jirón Camilo Carrillo, donde profesionales atenderán desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

La iniciativa busca promover el bienestar animal y fomentar hábitos responsables entre los dueños de mascotas. A través de este esfuerzo, se pretende acercar la atención profesional a quienes, por distintos motivos, no suelen acudir a consultas regulares. El acceso a esta campaña sin costo responde a la necesidad de fortalecer la salud pública y la convivencia en espacios compartidos como parques y plazas.

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Los dueños podrán llevar a sus engreídos a este gran evento - Créditos: Difusión.
Los dueños podrán llevar a sus engreídos a este gran evento - Créditos: Difusión.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la jornada, quienes se acerquen con sus perros o gatos podrán beneficiarse de cuatro atenciones especializadas, cada una diseñada para cubrir necesidades fundamentales de los animales domésticos:

  • Consulta médica: Examen clínico realizado por veterinarios que permite detectar signos de enfermedad, orientar sobre tratamientos, resolver dudas y recomendar cuidados preventivos para mejorar la calidad de vida de las mascotas.
  • Registro de mascotas: Proceso de identificación que consiste en recabar datos del animal y su responsable. Esta información facilita la localización en caso de extravío y ayuda a las autoridades a mantener actualizados los censos locales.
  • Desparasitaciones: Aplicación de medicamentos que eliminan parásitos internos y externos, contribuyendo a la prevención de enfermedades tanto en los animales como en los miembros del hogar.
  • Orientación sobre tenencia responsable: Charlas breves y entrega de material informativo enfocados en educar a los propietarios sobre el cuidado, la alimentación adecuada, la importancia de la vacunación y el respeto por los espacios públicos.
La campaña comienza a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.
La campaña comienza a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

La municipalidad enfatiza que la participación en esta actividad no solo beneficia a quienes acuden con sus mascotas, sino que también impacta positivamente en toda la comunidad. Animales sanos y propietarios informados reducen el riesgo de transmisión de enfermedades y refuerzan la seguridad en áreas recreativas.

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Se recomienda a los asistentes acudir con implementos básicos como correa, bozal en caso de razas fuertes y, de ser posible, cartilla de vacunación. El personal municipal estará disponible para orientar a los ciudadanos sobre el proceso y resolver cualquier consulta relacionada con el evento.

Importancia de la desparasitación

  • Elimina parásitos internos y externos que afectan la salud de perros y gatos, como lombrices, pulgas y garrapatas.
  • Previene enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse de los animales a las personas, y protege a toda la familia.
  • Evita problemas digestivos y desnutrición en las mascotas, ya que los parásitos interfieren en la absorción de nutrientes.
  • Disminuye la incidencia de cuadros clínicos como diarrea, vómitos, anemia y pérdida de peso, y mejora la calidad de vida del animal.
  • Resulta esencial para el control de plagas en el hogar y en espacios públicos, y favorece la salud colectiva.
  • Mantiene a las mascotas libres de infecciones y reduce el riesgo de complicaciones graves a largo plazo.
  • La desparasitación regular, recomendada por veterinarios, representa una medida preventiva clave para asegurar el bienestar animal y una convivencia segura con las personas.
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