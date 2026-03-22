Debate Presidencial 2026: Los temas y tiempos que tendrán los candidatos presidenciales en la jornada de hoy, 23 de marzo

Hoy arranca el Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones. Se revelan las ternas, los temas principales como la lucha anticorrupción, y las razones por las que algunos candidatos no participarán | Exitosa Noticias

El debate presidencial para las Elecciones Generales 2026 inicia este lunes 23 de marzo a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima y marca el comienzo de seis jornadas consecutivas en las que 35 candidatos expondrán sus propuestas con presencia obligatoria. Bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el ciclo busca ofrecer a la ciudadanía una comparación directa de los planes de gobierno, en un contexto de fragmentación política y alta demanda social por transparencia.

En la primera sesión participarán 11 postulantes, quienes deberán abordar temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, ejes que encabezan la agenda pública ante el incremento de delitos a nivel nacional. La estructura del debate, según la programación oficial difundida por el JNE, establece bloques temáticos y una dinámica de intervención que prioriza la equidad, la confrontación de ideas y la claridad en la exposición.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presenta el afiche oficial del Debate Presidencial 2026, destacando los retratos de los candidatos y los temas centrales a discutir: seguridad ciudadana e integridad pública.

Ejes temáticos: seguridad, corrupción, educación y empleo

Los debates presidenciales se dividen en dos grandes fases, cada una con sus propios ejes temáticos. La primera, que abarca las jornadas del 23 al 25 de marzo, se concentra en seguridad ciudadana, prevención del delito y estrategias contra el crimen organizado, además de integridad pública y combate a la corrupción. En la segunda fase, entre el 30 de marzo y el 1 de abril, el foco estará puesto en educación, innovación y tecnología y en empleo, desarrollo y emprendimiento.

La selección de estos temas responde tanto al resultado de consultas ciudadanas como a la urgencia de enfrentar problemas estructurales del país. De acuerdo con José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, el debate representa una oportunidad para que los postulantes detallen propuestas concretas frente a la corrupción, fenómeno que, según enfatizó, afecta directamente la vida cotidiana de los peruanos.

La multa que se pagará por no votar aumento por el incremento de la UIT este 2026. - Crédito Difusión

Dinámica de bloques y tiempos de intervención

Cada sesión del debate presidencial está organizada en bloques temáticos y rondas de intervención grupal, diseñadas para garantizar la participación equitativa y el contraste de propuestas. El formato establece que los candidatos son agrupados en ternas, según sorteo público, y cada uno dispone de un minuto para exponer su propuesta principal sobre el eje asignado.

A continuación, los otros dos integrantes de cada grupo cuentan con dos minutos y medio cada uno para replicar, contrastar o complementar la intervención inicial. Este esquema permite que cada postulante no solo presente su planteamiento, sino que también confronte y debata ideas con sus pares, reforzando el carácter deliberativo del evento.

En el segundo bloque, cada candidato responde a una pregunta ciudadana seleccionada por sorteo de un banco que supera las 70 preguntas formuladas por peruanos de distintas regiones. La intervención es individual y está limitada a un minuto por respuesta, lo que incentiva la precisión y el contacto directo con las preocupaciones ciudadanas.

El tercer bloque retoma la dinámica grupal, pero enfocado en el eje de integridad pública y lucha anticorrupción. El orden y la composición de los grupos cambian respecto al primer segmento, garantizando la rotación de interlocutores y el pluralismo en la discusión.

La jornada cierra con un mensaje final de cada candidato, con un minuto por participante y en un orden previamente sorteado. Este espacio está destinado a resumir propuestas o emitir un llamado directo al electorado.

Elecciones 2026 - Perú

Participantes, moderación y transmisión

La primera sesión contará con la participación de María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna (Podemos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Carlos Álvarez (País Para Todos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde). La ausencia de figuras como Vladimir Cerrón, por motivos judiciales, y la vacante de Napoleón Becerra, tras su fallecimiento, también marcan la primera jornada.

La moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, quienes conducirán los bloques y velarán por el cumplimiento estricto de los tiempos y el respeto entre participantes. La transmisión será en directo por JNE TV, TV Perú y plataformas digitales, con acceso universal a partir de las 19:00 y la sesión formal desde las 20:00 horas

Expectativa electoral y contexto

La última encuesta nacional de Datum muestra un empate técnico entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, con 11,9% y 11,7% respectivamente en las preferencias de voto. Jorge Nieto ocupa la quinta posición tras duplicar su respaldo en los últimos días. Esta tendencia añade presión a los debates y podría influir en las estrategias de los candidatos en las próximas fechas.

Las sesiones del debate presidencial se extenderán por 2 horas y 30 minutos cada una. El evento será accesible en todo el país a través de televisión abierta y plataformas digitales, garantizando la participación e información para la ciudadanía sin interferencias de propaganda política.