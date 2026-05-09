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Solicitan cinco años de cárcel para mujer que atropelló causó la muerte de un vigilante en Trujillo

La Fiscalía pidió que el caso pase de lesiones a homicidio culposo tras la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, atropellado por Maricsa Alfaro Cerna en Trujillo

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Los informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico, junto con la licencia vencida desde 2022, fundamentan la acusación y el agravante solicitado por la Fiscalía - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Los informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico, junto con la licencia vencida desde 2022, fundamentan la acusación y el agravante solicitado por la Fiscalía - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó la recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo en la investigación contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien protagonizó un accidente que terminó con la muerte del vigilante Juan Martínez Torres.

El fiscal provincial Joan Balladares requirió una condena de 5 años y 4 meses de prisión para la acusada, el pago de S/ 329.280 como reparación civil para los herederos y la inhabilitación definitiva para conducir.

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El Ministerio Público fundamentó su pedido en la gravedad de los hechos y el desenlace fatal, apoyándose en los informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico. La solicitud menciona como agravante que la conductora manejaba con la licencia vencida desde 2022. De acuerdo con la Fiscalía, la sanción solicitada responde a la responsabilidad penal directa por la conducción bajo los efectos del alcohol y la carencia de permiso vigente.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que una conductora en aparente estado de ebriedad atropella a un vigilante en Trujillo. La hermana de la víctima denuncia que el hombre se encuentra en estado crítico mientras la responsable ha sido liberada.| Exitosa Noticias

El 3 de mayo, en la urbanización El Golf del distrito de Víctor Larco, las cámaras de vigilancia registraron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz, conducida por Alfaro Cerna, arrolló a Martínez Torres mientras este cumplía labores de vigilancia.

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La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca desde hace cuatro años y que la prueba de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo legal. Testigos y vecinos reportaron que los ocupantes del vehículo intentaron retirarse del lugar tras el impacto.

Martínez Torres, de 54 años, fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo. Permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con múltiples fracturas, muerte cerebral y un paro cardíaco. Los médicos atribuyeron el fallecimiento, ocurrido el 8 de mayo, a las lesiones sufridas durante el incidente.

Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Familiares y allegados del vigilante han manifestado indignación por la actuación inicial de las autoridades, ya que el primer informe policial registró el hecho como una “caída de altura”, contradiciendo las imágenes de las cámaras de seguridad.

A pesar de estos hechos, el Poder Judicial ordenó la liberación de Maricsa Alfaro Cerna, mientras continúa la investigación, lo que ha generado indignación en la familia de la víctima y en la comunidad, que exige justicia ante la gravedad del caso.

Policía investigada por irregularidades en el acta inicial

La investigación tomó un nuevo rumbo después de confirmarse que la Policía Nacional consignó información falsa en el acta policial, justificando las lesiones del vigilante como una caída. El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, comunicó que los agentes responsables fueron separados y sometidos a una investigación interna por falta de profesionalismo.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que se elaboró el acta y determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales de los policías implicados. Los familiares de la víctima rechazaron cualquier intento de “arreglo” extrajudicial, exigiendo que el proceso continúe por la vía legal.

Contexto y antecedentes de la acusada

El vehículo involucrado, propiedad de Grupo Forestal del Perú S.A.C., permanece bajo investigación. Según registros, Alfaro Cerna había protagonizado otro accidente en 2019, cuando perdió el control de su automóvil tras intentar esquivar un camión. La Fiscalía sostiene que hay elementos suficientes para acreditar una conducta reincidente y solicita que el Poder Judicial aplique la máxima rigurosidad en la sentencia.

La comunidad de Trujillo, junto a los allegados de Martínez Torres, ha convocado movilizaciones y manifestaciones para exigir justicia y transparencia en el proceso. Solicitan que el caso se investigue como homicidio culposo agravado, dadas las circunstancias y la gravedad de los hechos.

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