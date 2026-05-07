Machu Picchu cambia su sistema de venta de boletos tras las quejas de turistas por largas colas

Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Machu Picchu vive un año de sobrecarga turística. Nuevamente se agotan los tickets o boletos para entrar al Santuario histórico, una de las Maravillas del Mundo, el 7 de mayo, lo que ha generado largas colas y molestias posteriores al no conseguir entradas. Como se recuerda, la venta es presencial.

Sin embargo, ya habrían planes para cambiar este sistema. Según la Asociación Coordinadora Vecinal Machu Picchu, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) habría acordado que a partir del pasado 6 de mayo se puedan adquirir presencialmente boletos para ingresar al santuario para los siguientes días si están agotados los más cercanos.

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“Se podrá adquirir los ticket de ingresos a la Llaqta y serán vendidos presencialmente desde el primer día, segundo día, hasta el tercer día para evitar las colas largas y evitar el malestar en general. (...) La venta anticipada es la mejor decisión que se tomo y se debe respetar ese acuerdo”, señaló la asociación.

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Los boletos se agotan rápidamente

Como se sabe, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que los mil boletos destinados a la venta presencial para el ingreso a la llaqta de Machu Picchu correspondientes a hoy jueves 7 de mayo de 2026 han sido completamente vendidos en el local de la DDC Cusco de la ciudad de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, en medio de la alta demanda turística que registra la región Cusco.

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La entidad cultural había emitió un nuevo comunicado señalando “que los mil (1.000) boletos destinados a la venta presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu, correspondientes al 7 de mayo de 2026, han sido completamente vendidos”.

En ese momento, el comunicado oficial, emitido el miércoles 6 de mayo, la DDC Cusco había precisado que no es posible incrementar el número de entradas disponibles, debido a las restricciones establecidas en la normativa vigente orientada a la protección y conservación del patrimonio cultural. Estas medidas buscan garantizar que el acceso al santuario histórico se realice bajo condiciones adecuadas de seguridad, orden y calidad en la atención, especialmente durante la actual temporada alta de turismo.

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La Maravilla del Mundo aún cuenta con controversia por venta de boletos presencial. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Venta anticipada era parte del protocolo

Este cambio de la venta anticipada de boletos, fue pedido por la Asociación Coordinadora Vecinal Machu Picchu a la DDC Cusco en una carta enviada el pasado martes 5 de mayo. En estas se pedían las siguientes medidas alrededor del cumplimiento de la venta anticipada:

La restitución inmediata de la venta presencial anticipada hasta por un máximo de dos días, únicamente en los casos en que se agoten los boletos diarios

Que dicha venta anticipada se realice respetando estrictamente el aforo legal de los 1.000 boletos presenciales diarios, sin incrementar ni alterar la capacidad autorizada de ingreso a la Llaqta de Machupicchu

Que se mantengan los demás componentes del protocolo que actualmente si vienen funcionando, como la atención en las cinco boleterías de Machupicchu Pueblo, de lunes a domingo, en el horario de 06:00 a 22:00 horas

Hay alta demanda actual de visitantes en Machu Picchu. - Crédito Andina

Que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco emita una disposición clara, formal y pública que garantice la aplicación uniforme de la venta presencial anticipada, evitando criterios cambiantes, decisiones improvisadas o incertidumbre en la atención al visitante

Que se fortalezca la coordinación con las autoridades locales y organizaciones representativas de Machupicchu Pueblo, a fin de preservar el orden, la seguridad turística, la tranquilidad vecinal y la buena imagen del destino.