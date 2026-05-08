A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Barcelona se medirá con Real Madrid por LaLiga. (LaLiga)

FC Barcelona está a un paso de lograr una hazaña inédita: celebrar el título de LaLiga 2025/2026 frente al Real Madrid en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick, que no podrá alinear a Lamine Yamal, llega a este clásico con 11 puntos de ventaja sobre los blancos y solo cuatro jornadas por delante.

Para asegurar el bicampeonato, los azulgranas solo necesitan evitar la derrota en este encuentro. Un empate o una victoria bastarán para consagrar al equipo campeón por segundo año consecutivo, coronando una temporada que podría quedar grabada en la memoria de los aficionados si logran festejar ante su máximo rival.

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A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona por clásico de LaLiga 2026

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo en el Camp Nou, con inicio de transmisión para el público peruano a las 14:00 horas. La expectativa fue alta, ya que aficionados de todo el continente esperaban el enfrentamiento entre los dos gigantes de España.

En otros países, el partido se pudo ver a diferentes horas: 14:00 horas en Colombia y Ecuador; 15:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y en ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York y Washington D. C.; y 16:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así, el clásico reunió a seguidores en toda la región, cada uno en su respectivo horario local.

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A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú por LaLiga.

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona por clásico de LaLiga 2026

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se transmitió en vivo para toda Latinoamérica a través de DSports(anteriormente DirecTV Sports). Además de la señal televisiva, los aficionados contaron con la opción de ver el partido vía streaming mediante la plataforma DGO, accesible desde computadoras, Smart TV o dispositivos móviles. De esta manera, los seguidores tuvieron diversas alternativas para no perderse ningún momento del encuentro.

Así llegan Real Madrid y Barcelona al clásico español

El clásico entre Barcelona y Real Madrid adquiere tintes decisivos, ya que el equipo azulgrana lidera LaLiga con once puntos de ventaja sobre los merengues a falta de solo cuatro jornadas. Para mantener el suspenso en el campeonato, el conjunto dirigido por Arbeloa necesita ganar; de lo contrario, el título quedará en manos de los dirigidos por Hansi Flick este mismo domingo.

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Si el Barcelona logra una victoria o incluso un empate, se consagrará campeón de LaLiga 2025/2026. El equipo catalán llega motivado tras superar 2-1 a Osasuna en Pamplona, con goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Por su parte, el Real Madrid viene de vencer 2-0 a Espanyol en el RCDE Stadium, gracias a un doblete de Vinicius Junior. El desenlace del clásico, por tanto, podría definir de manera anticipada al campeón de la temporada.

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Stringer)

Duelo de cracks en Real Madrid vs Barcelona

El Barcelona llega al clásico con jugadores que atraviesan un momento destacado, como Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri, quienes aportan desequilibrio y creatividad en el frente de ataque. Además, el liderazgo y la solidez defensiva de Ronald Araújo se han convertido en un pilar fundamental para el equipo.

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Por su parte, el Real Madrid cuenta con una plantilla repleta de talento y figuras internacionales. Se destacan nombres como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Federico Valverde, Jude Bellingham y Arda Güller. A este grupo se suma el joven argentino Franco Mastantuono, quien aporta frescura y calidad al conjunto blanco.

Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - January 11, 2026 Real Madrid's Eduardo Camavinga and Real Madrid's Jude Bellingham in action with FC Barcelona's Frenkie de Jong REUTERS/Stringer