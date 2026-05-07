Resultados de La Tinka del 6 de mayo de 2026: revisa los números ganadores y el pozo acumulado

Revive el sorteo completo de La Tinka donde se jugaron más de 10 millones de soles. Conoce aquí los números ganadores de la jugada regular, la Boliyapa y el Sí o Sí que dejó a dos afortunados ganadores. América TV/ Web La Tinka.

La noche del jueves 6 de mayo generó gran expectativa entre miles de peruanos por el sorteo de La Tinka, la lotería nacional que volvió a captar la atención del público al ofrecer un atractivo pozo millonario que superó los S/10′010,040.

El sorteo, transmitido en vivo desde las 22:30 por América TV y el canal oficial de YouTube, mantuvo atentos a apostadores de todo el país, quienes siguieron la extracción de cada bola con la ilusión de obtener el premio principal.

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Aprende paso a paso cómo se juega La Tinka, la lotería número 1 del Perú. Te explicamos cómo elegir tus números, las jugadas múltiples y todas las oportunidades que tienes para ganar el Pozo Millonario o el premio del 'Sí o Sí'.

Resultados oficiales del sorteo del jueves 6 de mayo

La combinación ganadora del Pozo Millonario correspondió a los números 40, 38, 48, 40, 49, 31, 05, de acuerdo con el reporte oficial emitido al finalizar la transmisión. En esta ocasión, el pozo millonario de La Tinka no tuvo ganador.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que ofrecen premios adicionales. En la modalidad “Sí o Sí”, el número ganador fue el 11. En el caso de “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 5, pero no se registraron ganadores del premio mayor en esta ronda.

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Resultados oficiales de La Tinka hoy 6 de mayo: números sorteados y cuánto se acumula. Captura: Web La Tinka.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 10 millones 253 mil 705 soles(S/10′253,705).

Resultados oficiales de La Tinka hoy 6 de mayo: números sorteados y cuánto se acumula. Captura: Web La Tinka.

¿A qué hora se juega la Tinka?

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles y los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas (8:30 p.m.).

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Resultados oficiales de La Tinka hoy 6 de mayo: números sorteados y cuánto se acumula. Captura: Web La Tinka.

A qué hora es el sorteo de La Tinka

El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana: todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora de Perú). El evento dura aproximadamente diez minutos y en él se extraen las seis bolillas ganadoras, además de la Boliyapa, una bolilla adicional que otorga premios especiales a quienes acertaron entre dos y cinco números.

Un dato clave para los jugadores: el horario de cierre de apuestas es las 9:50 p.m. del día del sorteo, es decir, una hora antes del inicio. Pasado ese límite, no es posible comprar cartillas ni registrar jugadas para esa fecha.

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Resultados oficiales de La Tinka hoy 6 de mayo: números sorteados y cuánto se acumula. Captura: Web La Tinka.

Dónde ver La Tinka en vivo: canal, YouTube y Facebook

El sorteo se transmite en vivo por América Televisión, disponible en señal abierta en todo el país y también a través de América tvGO, la plataforma de streaming del canal.

Para quienes prefieren seguir el sorteo desde el celular o la computadora, La Tinka transmite en directo por su canal oficial de YouTube y por sus cuentas verificadas en Facebook e Instagram. Los resultados también se publican de inmediato en el portal oficial de Intralot, operador del sistema de cómputo de la lotería, y en la página web de La Tinka.

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Vive la emoción del sorteo en vivo de la Tinka. Descubre los números ganadores del pozo de más de 9 millones de soles y si hubo un afortunado ganador del 'Sí o Sí' de S/ 50,000. ¿Serás el próximo millonario? América TV/ La Tinka.

Historia y origen de La Tinka

La Tinka fue creada en octubre de 1994 por la empresa Lottery Holding, luego denominada Tektron S.A., como la primera lotería electrónica del Perú. Su nombre proviene de un ritual prehispánico que consistía en rociar chicha y aguardiente hacia arriba para invocar buena suerte a los espíritus. En 2003, la multinacional griega Intralot adquirió la marca y amplió los sorteos a dos veces por semana. Desde 2016, la franquicia es propiedad de Nexus Group, subsidiaria del Grupo Intercorp.

Desde su fundación hasta septiembre de 2021, La Tinka repartió más de S/ 1.500 millones en premios. El mayor pozo de su historia se acumuló en 2018, cuando el premio alcanzó los 21 millones de soles. El récord de participación se registró en 1999, cuando se invirtieron más de 170 millones de soles en la compra de boletos en un solo año.

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Jugar Tinka por Internet es fácil y rápido con este tutorial.

Cómo se juega La Tinka: paso a paso

La mecánica de La Tinka es sencilla. El jugador debe elegir seis números entre el 1 y el 48 en una cartilla y esperar que coincidan con los extraídos en el sorteo. El rango fue ampliado de 45 a 48 números en 2023, lo que elevó las combinaciones posibles a 12.271.512. Una jugada simple cuesta S/ 5.

Existen dos formas de participar:

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Presencial: En cualquiera de los más de 5.000 puntos de venta autorizados en todo el país, reconocibles por sus módulos de color amarillo y verde ubicados en centros comerciales, farmacias y galerías. El horario de atención varía según el establecimiento.

Online: Ingresando a la página web oficial de La Tinka. El proceso requiere crear una cuenta con datos personales verificados, ser mayor de 18 años, cargar saldo mediante métodos de pago como Visa, Mastercard, BCP, Interbank, Pagoefectivo o Lotocard, y seleccionar los seis números en la zona de juego. El monto mínimo de recarga es de S/ 5.

En ambas modalidades es posible optar por la jugada “al azar”, donde el sistema elige los números automáticamente. También se pueden marcar hasta cuatro jugadas distintas (A, B, C y D) en una sola cartilla, o realizar jugadas múltiples marcando entre 7 y 15 números, con un costo mayor según la cantidad elegida.

(Foto Jovani Pérez/Infobae)

El Pozo Millonario y los premios adicionales

El premio mayor, conocido como el Pozo Millonario, se lleva quien acierte los seis números del sorteo. El mínimo garantizado es de S/ 1 millón, pero si el pozo no revienta en un sorteo, el monto se acumula para la siguiente fecha hasta encontrar un ganador. Si hay más de un acertante, el premio se divide en partes iguales.

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Quienes no aciertan los seis números también pueden ganar premios en efectivo por 3, 4 o 5 aciertos. Además, existen dos modalidades complementarias:

Sí o Sí: Se activa cuando el Pozo Millonario no revienta. Se extraen bolillas adicionales hasta encontrar al menos un ganador, quien recibe S/ 50.000 (monto que se reparte si hay más de un acertante).

Boliyapa: Es una bolilla extra que se extrae después de las seis principales. Permite ganar premios especiales para quienes acertaron entre dos y cinco números del sorteo principal, con un premio máximo de S/ 50.000 para los cinco aciertos más la Boliyapa.

Una mujer feliz celebra con billetes y bolas de lotería, representando la emoción y oportunidad del sorteo de La Tinka, la lotería más grande del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cobrar el premio de La Tinka

El método de cobro depende del monto ganado. Para el Pozo Millonario, el ganador recibe el dinero mediante transferencia bancaria y es fotografiado de forma privada por la empresa. Es importante tener en cuenta que del premio mayor se descuenta el 30%, que se dona a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y a la Beneficencia de Lima, socias de la lotería desde la privatización del sector en los años 90, además de un 10% de impuesto a la renta para el Estado. Si el ganador no reclama el premio en el plazo establecido, el dinero pasa al Instituto Peruano del Deporte.

Para premios menores, el cobro puede realizarse directamente en los puntos de venta autorizados o mediante los canales digitales habilitados por La Tinka.

Los sorteos cuentan con la presencia de notarios públicos y cuentan con certificaciones internacionales que garantizan la transparencia del proceso. La balotera electrónica de aire automática, característica desde los inicios de la lotería en 1994, sigue siendo el mecanismo oficial de extracción de bolillas.