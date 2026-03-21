Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Un total de 11 candidatos participarán en la primera fecha del debate, donde expondrán sus propuestas en seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción bajo un formato con réplicas directas. (Foto: JNE)

El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realizará el lunes 23 de marzo a las 20:00 horas como parte del cronograma electoral rumbo a las elecciones generales 2026. En esta primera jornada participarán 11 candidatos presidenciales, quienes fueron distribuidos mediante sorteo para intervenir en distintos bloques temáticos con cruces directos de propuestas entre postulantes.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, y contará con una duración aproximada de dos horas y media. El formato ha sido diseñado para ordenar el intercambio de ideas, promover el contraste de planes de gobierno y facilitar la participación en tiempo limitado.

JNE define cruces entre candidatos para el primer debate presidencial del 23 de marzo. (Foto: Agencia Andina)

Ejes del debate y organización general

El debate de esta primera fecha girará en torno a dos temas centrales definidos por consenso entre las organizaciones políticas: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción. A ello se suma un bloque de pregunta ciudadana, donde se abordarán temas adicionales como salud o economía.

Cada intervención tendrá tiempos establecidos: un minuto para exposición inicial, réplicas de hasta dos minutos y medio en los cruces entre candidatos y un minuto final para mensaje de cierre. El objetivo es mantener un esquema uniforme entre los participantes y permitir comparaciones directas de propuestas.

Debates presidenciales del JNE previos a las Elecciones 2026 tendrán lugar a partir de las 20:00| JNE

Bloque 1: seguridad ciudadana y “vs.” entre candidatos

En el primer bloque, los candidatos fueron organizados en cuatro grupos para los enfrentamientos directos, junto con sus respectivas agrupaciones políticas:

Grupo 1: María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente) vs. José Luna (Podemos Perú)

Grupo 2: Alfonso López-Chau (Ahora Nación) vs. Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) vs. Carlos Álvarez (País Para Todos)

Grupo 3: Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) vs. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) vs. César Acuña (Alianza para el Progreso)

Grupo 4: José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social) vs. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) vs. Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

En esta etapa, cada candidato expone sus propuestas en seguridad ciudadana y luego enfrenta réplicas de sus contrincantes dentro de su grupo, generando un intercambio directo de posiciones.

Elecciones 2026: estos son los “vs.” entre candidatos en el primer día de debate presidencial. (Foto: JNE)

Bloques 2 y 3: pregunta ciudadana e integridad pública

El Bloque 2 estará centrado en la pregunta ciudadana formulada a través del JNE. Los 11 candidatos responderán una interrogante seleccionada el mismo día del debate, con un minuto por intervención. El orden de participación también fue definido por sorteo e incluye a todos los postulantes, entre ellos representantes de partidos como Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Primero la Gente, entre otros.

El Bloque 3 estará dedicado a la integridad pública y la lucha contra la corrupción, con nuevos cruces entre candidatos y reorganización de grupos:

Grupo 1: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)

Grupo 2: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Grupo 3: Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Grupo 4: Carlos Álvarez (País Para Todos), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso)

Primer debate presidencial ya tiene grupos: así quedaron los enfrentamientos entre postulantes. (Foto: JNE)

Bloque 4: mensaje final y cierre del debate

El cuarto bloque estará destinado al mensaje final de cada candidato, con intervenciones de un minuto por persona. El orden también fue definido por sorteo, cerrando la jornada con la participación de todos los postulantes y sus respectivas agrupaciones políticas.

El debate será moderado por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, designados por consenso entre las organizaciones políticas. Con esta estructura, el JNE busca garantizar un espacio ordenado de confrontación de ideas entre los candidatos y sus partidos en una etapa clave del proceso electoral 2026.