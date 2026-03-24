Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

Hoy, martes 24 de marzo, desde las 8 p.m., se realiza la segunda jornada de debates presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, con la participación de doce candidatos. Este evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se enfoca en propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y la corrupción.

Para esta jornada se prevé la participación de doce representantes de partidos: Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), Alianza Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Partido Democrático Federal (Armando Massé), PRIN (Walter Chirinos), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont), Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Perú Acción (Francisco Diez Canseco), Sí Creo (Carlos Espá), Somos Perú (George Forsyth), Perú Moderno (Carlos Jaico), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez) y Perú Libre (Vladimir Cerrón). Aunque solo serán once, debido a la ausencia del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.