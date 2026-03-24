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Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Hoy, doce candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

Hoy, martes 24 de marzo, desde las 8 p.m., se realiza la segunda jornada de debates presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, con la participación de doce candidatos. Este evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se enfoca en propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y la corrupción.

Para esta jornada se prevé la participación de doce representantes de partidos: Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), Alianza Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Partido Democrático Federal (Armando Massé), PRIN (Walter Chirinos), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont), Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Perú Acción (Francisco Diez Canseco), Sí Creo (Carlos Espá), Somos Perú (George Forsyth), Perú Moderno (Carlos Jaico), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez) y Perú Libre (Vladimir Cerrón). Aunque solo serán once, debido a la ausencia del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

Debate presidencial del martes 24
Debate presidencial del martes 24 de marzo por las Elecciones 2026
13:37 hsHoy

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 24 de marzo

El encuentro se realizará esta noche en el Centro de Convenciones de Lima. Debido a que el evento será 100 % presencial, Vladimir Cerrón no se haría presente

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13:22 hsHoy

Las jornadas se desarrollarán en dos jornadas de tres días cada uno: del lunes 23 al miércoles 25 de marzo, y del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril.

En la primera fase (23, 24 y 25 de marzo) se abordarán los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como de integridad pública y lucha contra la corrupción.

En ese marco, cada candidato contará con un minuto para exponer sus propuestas sobre el tema principal de la jornada. Posteriormente, se dará paso al desarrollo del debate entre los postulantes.

En el segundo bloque, los candidatos responderán una “pregunta ciudadana”, la cual podrá abordar diversos temas de interés nacional, para lo cual también dispondrán de un minuto.

Luego, en el tercer bloque, los participantes debatirán sobre el segundo eje temático del día, referido a integridad pública y lucha contra la corrupción, donde nuevamente tendrán un minuto para exponer sus planteamientos.

Finalmente, los postulantes contarán con un minuto adicional para emitir su mensaje final dirigido a la ciudadanía.

12:32 hsHoy

El debate, que dura dos horas y media, se divide en cuatro bloques. En los bloques primero y tercero, los candidatos interactúan organizados en ternas. En el segundo bloque, cada participante responde una pregunta ciudadana sobre temas como salud o economía. El bloque final permite a los candidatos presentar un mensaje dirigido al electorado.

Ayer, lunes, se llevó a cabo la primera fecha del ciclo de debates con la presencia de once candidatos, donde el tema principal fue también la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

13:17 hsHoy

Ayer, lunes se efectuó la primera fecha del ciclo de debates presidenciales organizado por el JNE con la asistencia de 11 candidatos presidenciales. Estos fueron:

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

José Luna — Podemos Perú

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Carlos Álvarez — País Para Todos

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

César Acuña — Alianza para el Progreso

José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

Estos candidatos presidenciales participaron en la primera jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Los aspirantes presentaron sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. El evento, que tuvo una duración de dos horas y media, permitió la exposición de ideas y respuestas a preguntas ciudadanas. Se trató del primer encuentro de una serie de debates previos a las elecciones.

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