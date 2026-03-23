Candidata Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

El debate presidencial rumbo a las elecciones generales de 2026 se realizará hoy lunes 23 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, con la participación de 11 candidatos distribuidos en grupos para enfrentar dos ejes principales: seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. El formato establece bloques temáticos y enfrentamientos directos, permitiendo a los postulantes exponer y contrastar propuestas en tiempo limitado, bajo la moderación de periodistas y la supervisión de observadores internacionales.

Marisol Pérez Tello, candidata por Primero la Gente, en el primer bloque, debatirá sobre seguridad ciudadana frente a José Luna. En este espacio, Pérez Tello presentará su visión respecto a la crisis de inseguridad y defenderá sus planteamientos en un intercambio directo, abriendo la discusión sobre la efectividad de las políticas actuales y los retos pendientes para garantizar la tranquilidad ciudadana.

En el bloque dedicado a la integridad pública y la lucha contra la corrupción, Pérez Tello comparte grupo con Wolfgang Grozo y Fernando Olivera, lo que le permitirá profundizar en sus propuestas para fortalecer la transparencia y los mecanismos de control dentro de la administración pública.

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

¿Quién es Marisol Pérez Tello?

Marisol Pérez Tello es abogada, docente universitaria y política peruana con una trayectoria reconocida en el ámbito público. Es egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha desarrollado una carrera enfocada en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia. Se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde impulsó reformas para fortalecer la transparencia y modernizar el sistema penitenciario.

Actualmente, Pérez Tello es la candidata presidencial del partido Primero la Gente para las elecciones generales de 2026. Su postulación fue ratificada por la agrupación tras una etapa de deliberación interna, consolidando su liderazgo en la organización. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su postura ética y su trabajo en temas de integridad pública, consolidándose como una figura relevante en la política nacional peruana.

Símbolo de su partido

Este es el logo de Primero La Gente. - Crédito Captura de Primero La Gente

El símbolo del partido político Primero La Gente (PLG) consiste en una representación estilizada y moderna del mismo nombre, diseñada con trazos rectos que evocan firmeza. La paleta de colores principal destaca por el uso del verde, azul y blanco, una combinación que busca transmitir frescura, transparencia y una identidad renovada frente a las agrupaciones políticas tradicionales del Perú. El nombre de la organización escrito en una tipografía clara y directa, refuerza su mensaje central de priorizar al ciudadano.

Al ser un partido de inscripción reciente en el actual ciclo electoral, su simbología ha sido diseñada para ser fácilmente identificable en la cédula de votación, buscando diferenciarse mediante un diseño minimalista que evite la saturación visual de otros símbolos históricos.

Plan de gobierno

El plan de gobierno de Primero La Gente para el periodo 2026-2031 se estructura bajo un enfoque liberal-progresista que prioriza el bienestar del ciudadano y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Su propuesta central busca transformar el rol del Estado de un ente “opresor o ausente” a uno que proteja y cuide, poniendo especial énfasis en la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Para ello, plantean reformas en la Policía Nacional y el sistema de justicia, con el objetivo de recuperar el control territorial frente al crimen organizado y las extorsiones, asegurando que el orden sea la base para el desarrollo económico.

Marisol Pérez Tello anunció su postulación a la presidencia del Perú. Foto: Twitter

En el ámbito social, el partido destaca por una agenda de igualdad de oportunidades y protección de poblaciones vulnerables. Proponen la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que permita a las familias, y especialmente a las mujeres, integrarse al mercado laboral sin desatender a niños o adultos mayores. Sus metas educativas y de salud están orientadas a cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, con objetivos cuantificables como incrementar la comprensión lectora en primaria y reducir los tiempos de espera en especialidades médicas mediante la telemedicina y el equipamiento regional.

En el eje económico y ambiental, el plan promueve un crecimiento basado en la productividad, la innovación tecnológica y la formalización con incentivos, rechazando prácticas de monopolio u oligopolio. Apuestan por una descentralización efectiva que dote de infraestructura básica y conectividad a las regiones más alejadas, integrando la gestión de riesgos de desastres y la protección de la Amazonía como pilares de un desarrollo territorial sostenible. De este modo, buscan generar una economía de libre mercado con justicia social, donde la inversión privada conviva con un Estado eficiente que garantiza derechos fundamentales.

Cómo va en las encuestas

De acuerdo con los estudios publicados por Ipsos, Datum, CPI e IEP durante febrero y marzo de 2026, Marisol Pérez Tello, candidata del partido Primero La Gente, se mantiene con una intención de voto reducida, ubicándose fuera de los primeros cinco lugares de preferencia presidencial. En el simulacro de votación de Ipsos de marzo, la candidata figura con un 0%, en un escenario electoral caracterizado por una altísima fragmentación y un porcentaje de indecisos que aún ronda el 44%.

Participación de Marisol Pérez Tello en las Elecciones 2026 se mantiene en suspenso. | Fotocomposición: Infobae Perú

Mientras que según IEP, la candidata en enero llegó a un 1.1%, en febrero bajó a 1%, para en marzo ubicarse con un 0.3%.

Datum reporta que Pérez Tello pasó en febrero de 0.1 0.5%. En marzo fue más intermitente, al pasar de 0.6 a 0 a 0.5%. En tato, la encuestadora CPI no pasa del 0%.

Cómo llega a este debate presidencial

En las últimas semanas de marzo de 2026, Marisol Pérez Tello ha intensificado su presencia mediática centrando su discurso en la inseguridad ciudadana y la reforma del sistema judicial. La candidata de Primero La Gente ha propuesto un paquete legislativo para derogar lo que denomina “leyes procrimen”, argumentando que la legislación actual facilita la impunidad del crimen organizado y las extorsiones. Además, ha participado activamente en foros como el de la UNMSM, donde planteó la creación de unidades de flagrancia en todas las regiones para asegurar que los delincuentes capturados reciban sanciones inmediatas.

En el ámbito político, Pérez Tello ha respondido a cuestionamientos sobre la estructura de su partido y su pasado político, reafirmando su compromiso con un ideario socialcristiano y una gestión estatal eficiente que priorice el cierre de brechas sociales. A pesar de que las encuestas la sitúan aún con una intención de voto baja, su campaña apuesta por captar al amplio sector de indecisos (cerca del 44%) mediante una narrativa de honestidad y desprendimiento, resaltando que su plan de gobierno pone el “enfoque territorial” como eje para resolver problemas de salud y educación en zonas rurales.

Cuándo son las Elecciones 2026 en Perú

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones generales en el Perú se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. El horario de votación está establecido desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

En caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre obtener más de la mitad de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 7 de junio de 2026. Esta etapa final definirá al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera fecha. Es importante recordar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes, y el incumplimiento genera multas escalonadas según el nivel de pobreza del distrito./colombia/2026/03/23/este-seria-el-momento-previo-al-accidente-del-avion-de-la-fuerza-aerea-de-colombia/