Debate presidencial del JNE EN VIVO: minuto a minuto de la primera fecha con 11 candidatos, temas, bloques e incidencias previo a las Elecciones 2026

La expectativa nacional se centra hoy en el inicio del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reunirá desde las 20:00 horas a 11 de los 35 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. La sesión, que será transmitida por televisión abierta y plataformas digitales, marca el arranque de un ciclo de seis jornadas orientadas a garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.
La cita de este lunes 23 de marzo inaugura el primer bloque del debate, bajo un formato que exige la presencialidad obligatoria de los postulantes y excluye suplencias, en un intento por reforzar la responsabilidad directa y la igualdad de condiciones. Según detalló el presidente del JNE, Roberto Burneo, la estructura y el cronograma fueron consensuados con las organizaciones políticas y buscan responder a la fragmentación y desconfianza institucional que marcan la actual campaña.
A pocos días del desarrollo de las Elecciones 2026 en las que los ciudadanos definirán a los integrantes del próximo Congreso bicameral, además de los candidatos que accederán a la segunda vuelta, se espera que se realice el debate presidencial Perú 2026, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima.
El primer debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026 reunirá a los candidatos presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El evento, que contará con la participación de los 36 postulantes a la presidencia, dará inicio a una nueva etapa de la campaña. Todas las jornadas comenzarán a las 20:00 y podrán seguirse en vivo por televisión y plataformas digitales oficiales.
El próximo lunes 23 de marzo se llevará a cabo la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la recta final hacia las Elecciones Generales del 12 de abril. En esta primera fecha, 11 candidatos presidenciales expondrán sus propuestas en un espacio que busca contrastar ideas frente a millones de electores.
El primer debate en el marco de las elecciones 2026 en Perú está cada vez más cerca. Desde este lunes 23 de marzo, el público podrá visualizar las propuestas y evaluar su voto para hacerlo efectivo este domingo 12 de abril. Estas jornadas son clave para conocer a los que aspiran a llegar al sillón presidencial luego de la crisis política que vive el país.
El debate presidencial 2026 marcará un hito al reunir, por primera vez, a 35 candidatos en un evento que será transmitido en señal abierta para todo el país. La cita, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrollará en dos jornadas de tres días cada una, iniciando el lunes 23 de marzo y extendiéndose hasta el miércoles 1 de abril.
El escenario del Debate Presidencial 2026 definirá los tiempos de intervención y los temas cruciales que deberán abordar los candidatos en seis jornadas televisadas, con participación exclusiva y presencial de quienes aspiran a la presidencia.
El debate presidencial 2026 se desarrollará en dos fases, con un total de seis jornadas distribuidas entre el 23, 24 y 25 de marzo, y el 30, 31 de marzo y 1 de abril. Cada noche, a partir de las 20:00 horas, participarán 12 candidatos (11 en la primera fecha, tras la ausencia confirmada de Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores), agrupados en bloques sorteados públicamente. No se permite delegar representación ni enviar suplentes, lo que obliga a la presencia exclusiva de los titulares y elimina la posibilidad de reemplazos.
Las sesiones, de dos horas y media de duración, serán transmitidas en directo por JNE TV, TV Perú y plataformas digitales oficiales, garantizando el acceso a nivel nacional y la cobertura internacional mediante el seguimiento de observadores extranjeros y medios globales. Según el cronograma oficial, la primera fase se centrará en temas de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción, mientras que la segunda abordará empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología.
Para la jornada inaugural de este lunes 23 de marzo, el sorteo determinó la participación de los siguientes candidatos: José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). La ausencia de Napoleón Becerra, fallecido la semana pasada, deja el número de participantes en once.
Fuera del evento quedó Vladimir Cerrón (Perú Libre), quien no podrá asistir al mantenerse en calidad de prófugo y no contar con posibilidad de delegar su representación. La situación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores permanece en análisis, ya que el fallecimiento de su candidato principal aún no ha sido resuelto mediante una sustitución oficial.
El formato del debate presidencial está diseñado para propiciar el contraste directo y la exposición estructurada de propuestas. Cada sesión se divide en cuatro grandes bloques temáticos:
Primer bloque: Los candidatos intervienen en grupos de tres, con un minuto para exponer su propuesta principal. Luego, los otros dos integrantes del grupo cuentan con dos minutos y medio cada uno para responder o replicar, siguiendo el orden determinado por sorteo. Los grupos para la primera fecha serán:
Segundo bloque: Cada aspirante responde una pregunta seleccionada por sorteo entre más de 70 formuladas por ciudadanos de distintas regiones. Las preguntas fueron sorteadas ante notario público y cada respuesta estará limitada a un minuto, ampliando el peso del control social en el debate.
Tercer bloque: Se retoma la dinámica grupal, pero abordando el eje de integridad pública y combate a la corrupción, con nuevos grupos y un orden de intervención distinto al del primer segmento.
Bloque final: Cada candidato dispone de un minuto para emitir un mensaje de cierre, siguiendo un orden también sorteado previamente. La moderación estará a cargo de Fernando Carvallo y Claudia Chiroque en esta primera fase.
El Jurado Nacional de Elecciones aseguró la transmisión completa del debate por JNE TV (canal 552 de Movistar), TV Perú y canales digitales, permitiendo que la ciudadanía y la comunidad internacional puedan seguir en tiempo real el desarrollo de las propuestas y las réplicas. Además, la sesión contará con la presencia de observadores internacionales y periodistas acreditados, en línea con el compromiso de transparencia y vigilancia.
La retransmisión online estará disponible en las plataformas oficiales del JNE y a través de redes sociales, con cobertura especial para zonas rurales y urbanas, buscando reducir brechas de acceso a la información electoral en todo el país.