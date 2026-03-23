Debate presidencial del JNE EN VIVO: minuto a minuto de la primera fecha con 11 candidatos, temas, bloques e incidencias previo a las Elecciones 2026

La expectativa nacional se centra hoy en el inicio del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reunirá desde las 20:00 horas a 11 de los 35 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. La sesión, que será transmitida por televisión abierta y plataformas digitales, marca el arranque de un ciclo de seis jornadas orientadas a garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

La cita de este lunes 23 de marzo inaugura el primer bloque del debate, bajo un formato que exige la presencialidad obligatoria de los postulantes y excluye suplencias, en un intento por reforzar la responsabilidad directa y la igualdad de condiciones. Según detalló el presidente del JNE, Roberto Burneo, la estructura y el cronograma fueron consensuados con las organizaciones políticas y buscan responder a la fragmentación y desconfianza institucional que marcan la actual campaña.