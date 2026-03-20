Perú

Debate presidencial 2026: reglas inéditas, presencialidad obligatoria, medios internacionales y 35 candidatos frente al país

El primer debate rumbo a las elecciones de 2026 se celebrará desde este lunes 23 de marzo en un formato presencial y bajo estrictas pautas de equidad, con la participación confirmada de la mayoría de los aspirantes y la atención de observadores internacionales

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Debate presidencial 2026. | Imagen
Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

El debate presidencial 2026 marcará un hito al reunir, por primera vez, a 35 candidatos en un evento que será transmitido en señal abierta para todo el país. La cita, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrollará en dos jornadas de tres días cada una, iniciando el lunes 23 de marzo y extendiéndose hasta el miércoles 1 de abril.

La primera ronda se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de marzo, centrando la discusión en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Los organizadores han dispuesto que doce candidatos participen por fecha, divididos en grupos de tres, y debatan durante bloques de dos horas y media.

De acuerdo con declaraciones de Roberto Burneo, presidente del JNE, este formato busca garantizar la igualdad en la exposición de propuestas y la equidad en el tiempo asignado.

El moderador tendrá un rol activo para asegurar que los aspirantes se enfoquen en el eje temático y evitar desviaciones o ataques personales.

Según explicó Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, “la moderación es activa y llamará al orden para centrar la discusión en el tema”. Si algún participante excede el tiempo, el audio de su micrófono será suspendido hasta que retome la materia correspondiente, una medida que pretende mantener la disciplina del evento.

Entre las novedades, cada jornada incluirá una pregunta ciudadana previamente definida, mientras que el resto de las intervenciones serán seleccionadas mediante sorteo ante notario público.

Los candidatos conocerán únicamente el número de la pregunta, cuyo contenido se revelará en el momento de su participación. Esta dinámica, explicó el JNE, fue consensuada por las fuerzas políticas y busca reflejar inquietudes reales del electorado.

JNE realizó el sorteo de
JNE realizó el sorteo de temas y candidatos para las dos fases del debate presidencial 2026.

Transparencia, presencialidad obligatoria y desafíos logísticos

El JNE recalcó que la presencialidad es condición obligatoria para todos los postulantes. “La participación será presencial para todos los candidatos, con el fin de garantizar igualdad en las condiciones de debate”, precisó Burneo en entrevista con Canal N.

Esto excluye a quienes no puedan presentarse por causas judiciales, como el caso de Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre, quien no podrá concurrir ni delegar representación debido a su condición de prófugo.

La organización invitó a las 36 agrupaciones políticas inscritas. Hasta ahora, han confirmado su asistencia entre treinta y treinta y un partidos, aunque el objetivo es alcanzar la participación total. El JNE también confirmó la presencia de cincuenta medios internacionales y la asistencia de observadores extranjeros, con el propósito de reforzar la vigilancia y promover la transparencia del proceso.

En cuanto a cuestiones particulares, la situación de Napoleón Becerra —fallecido recientemente— permanece bajo análisis del Jurado Electoral Especial. De mantenerse la fórmula, uno de los vicepresidentes podría asumir el rol titular durante el debate, aunque la decisión final sobre la inclusión o exclusión de la plancha en la cédula electoral dependerá del pleno del JNE tras los procedimientos legales y eventuales apelaciones.

El proceso incluye el sorteo de entre 70 y 80 preguntas por jornada, todas formuladas por ciudadanos previamente seleccionados, lo que añade un componente participativo y de control social.

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