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Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 23 de marzo

El encuentro se realizará esta noche en el Centro de Convenciones de Lima y contará con los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque como moderadores

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Debate presidencial 2026. | Imagen
Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

El lunes 23 de marzo, el Centro de Convenciones de Lima será sede de un evento central en el proceso electoral peruano. Hoy, once candidatos presidenciales participarán en el primer debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de exponer propuestas y promover el debate directo entre aspirantes rumbo a los comicios del 12 de abril.

Según lo comunicado por el JNE, el encuentro entre los candidatos iniciará a las 8:00 p.m. y contará con transmisión a nivel nacional por TV Perú y el canal JNE Media.

La participación de los once candidatos forma parte de un calendario estructurado en dos grandes jornadas, una disposición adoptada por el JNE para manejar la cantidad de postulantes —36 organizaciones políticas— y asegurar la dinámica del evento. Tal como consta en el cronograma divulgado por el organismo, la primera serie de debates se celebrará entre el 23 y el 25 de marzo, con tres fechas consecutivas y diferentes grupos designados por sorteo cada noche.

Debates presidenciales del JNE previos
Debates presidenciales del JNE previos a las Elecciones 2026 tendrán lugar a partir de las 20:00| JNE

Quiénes participan y cómo se organizará el debate

Para la jornada inaugural del lunes 23, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó —mediante sorteo— el primer grupo de postulantes que abrirán el ciclo.

Hoy se encontrarán:

  • María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
  • José Luna (Podemos Perú),
  • Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
  • Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)
  • Carlos Álvarez (País Para Todos)
  • Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
  • Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  • César Acuña (Alianza para el Progreso)
  • José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

El orden de exposición corresponde al mismo mecanismo de sorteo aplicado previamente.

La estructura general del debate está compuesta por cuatro bloques temáticos para garantizar contraste y diálogo directo entre candidatos. El primer bloque abordará el eje de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tema prioritario para la opinión pública. Cada expositor dispondrá de un minuto para presentar su postura, seguido por turnos de dos minutos y medio de réplica a cargo de otros dos integrantes de su bloque.

Los aspirantes se agruparon en cuatro ternas para esta dinámica inicial:

Grupo 1:

  • María Soledad Pérez Tello
  • José Luna

Grupo 2:

  • Alfonso López-Chau
  • Yonhy Lescano
  • Carlos Álvarez

Grupo 3:

  • Fernando Olivera
  • Wolfgang Grozo
  • César Acuña

Grupo 4:

  • José Williams
  • Rafael López Aliaga
  • Álex Gonzales

El segundo bloque contempla participación ciudadana mediante preguntas seleccionadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dirigidas a temas fuera del eje central —por ejemplo, salud o economía—. Cada candidato tendrá un minuto para responder.

JNE define cruces entre candidatos
JNE define cruces entre candidatos para el primer debate presidencial del 23 de marzo. (Foto: Agencia Andina)

El orden de intervención es:

  • Alfonso López-Chau
  • Rafael López Aliaga
  • Yonhy Lescano
  • César Acuña
  • Álex Gonzales
  • María Soledad Pérez Tello
  • José Williams
  • Fernando Olivera
  • Carlos Álvarez
  • José Luna
  • Wolfgang Grozo

Continuidad del debate y dinámica de los bloques

En el tercer bloque retorna el formato de exposición y réplica, ahora con eje en integridad pública y lucha contra la corrupción. Según el diseño aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las agrupaciones serán así:

Grupo 1:

  • Alfonso López-Chau
  • Álex Gonzales
  • José Williams

Grupo 2:

  • Rafael López Aliaga
  • Yonhy Lescano

Grupo 3

  • Wolfgang Grozo
  • María Soledad Pérez Tello
  • Fernando Olivera

Grupo 4:

  • Carlos Álvarez
  • José Luna
  • César Acuña

Para finalizar, cada aspirante tendrá un minuto para emitir un mensaje final dirigido a la ciudadanía, donde podrá sintetizar su perspectiva de país y los principales ejes de su propuesta.

El orden será:

  • Wolfgang Grozo
  • César Acuña
  • Carlos Álvarez
  • Álex Gonzales
  • María Soledad Pérez Tello
  • Fernando Olivera
  • José Williams
  • José Luna
  • Yonhy Lescano
  • Alfonso López-Chau
  • Rafael López Aliaga.

La jornada será moderada por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, seleccionados por consenso de las agrupaciones políticas en competencia.

Debate presidencial del 2026 podría
Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

Calendario de debates y objetivos institucionales

De acuerdo con el cronograma oficial, la ronda inicial de debates concluirá el 25 de marzo; la segunda programación está prevista para los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, manteniendo sede y horario. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado que este esquema busca promover el voto informado y dar cumplimiento a los compromisos del Pacto Ético Electoral firmado por las agrupaciones políticas en diciembre de 2025.

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