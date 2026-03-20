Perú

Debate presidencial 2026: 30 candidatos han confirmado su presencia para el evento organizado por el JNE

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que 30 de 36 candidatos participarán en el debate presidencial, que se realizará en dos jornadas entre el 23 de marzo y el 1 de abril, con transmisión nacional y un formato inédito por el número de postulantes

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El debate presidencial 2026 contará
El debate presidencial 2026 contará con 30 candidatos confirmados y será organizado por el Jurado Nacional de Elecciones

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló este viernes que 30 candidatos han confirmado su participación en el debate presidencial 2026, evento que contará con dos jornadas distribuidas en tres días cada una y se transmitirá en señal abierta a todo el país.

En diálogo con Canal N, Burneo precisó que la magnitud del encuentro responde al “número inédito de candidatos en carrera”, una cifra que, según afirmó, “no tiene precedentes en el mundo”. Además, detalló que cada bloque del debate tendrá una duración de dos horas y media.

La primera jornada del debate se celebrará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda está programada para el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada ronda participarán doce candidatos, quienes debatirán en grupos de tres. “No hay en el mundo un debate de esa envergadura”, expresó.

Asimismo, indicó que el formato televisivo impone límites de tiempo y que, en total, se han seleccionado entre 60 y 80 preguntas que serán sorteadas públicamente cada día ante la presencia de un notario público.

El evento se realizará en
El evento se realizará en dos jornadas: del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril

Los candidatos conocerán únicamente el número correspondiente a su turno, mientras que el contenido de la pregunta será revelado al momento de su formulación. El propio ciudadano que propuso la pregunta estará presente para plantearla directamente.

Burneo añadió que “todos los candidatos de las 36 organizaciones políticas han sido invitados” y manifestó su expectativa de contar con la presencia de todos los postulantes.

Respecto a la situación de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, aclaró que “la condición de participación en el debate es presencial”, por lo que no podrá asistir mientras mantenga su condición ante la justicia. “La condición que se ha dado a todas las organizaciones es que sea presencial”, enfatizó.

También indicó que la plancha presidencial de Napoleón Becerra, candidato por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), fallecido en un accidente de tránsito, podría permanecer en la cédula a pesar del deceso, situación que aún se encuentra en proceso de definición dentro del organismo electoral.

Cada bloque del debate durará
Cada bloque del debate durará dos horas y media y los candidatos participarán en grupos de tres

En el momento del accidente que acabó con su vida, Becerra era desconocido para la gran mayoría de la población y, en las encuestas de intención de voto, figuraba en el apartado de “otros” al registrar menos de 1 %.

¿Quiénes arrancan este 23 de marzo?

Primera jornada: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad (primer tema)

Grupo 1: Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna Gálvez (Podemos Perú).

Grupo 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos).

Grupo 3: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso).

Grupo 4: José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde).

Primera jornada: integridad pública y lucha contra la corrupción (segundo tema)

Grupo 1: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), José Williams (Avanza País).

Grupo 2: Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Cooperación Popular).

Grupo 3: Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021).

Grupo 4: Carlos Álvarez (País para Todos), José Luna Gálvez (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso).

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