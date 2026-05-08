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A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ cuentan con el retorno de Paolo Guerrero, cuya lesión muscular dejó en el pasado. Dependerá del DT Guede emplearlo. Los ‘celestes’, urgidos en la clasificación, depositan confianza en Irven Ávila

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Guerrero y Ávila, experimentados delanteros peruanos que aparecerán en el lance por el Apertura 2026. - Crédito: Difusión
Guerrero y Ávila, experimentados delanteros peruanos que aparecerán en el lance por el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

No será un enfrentamiento más ni mucho menos una revancha. Será el examinatorio propicio para conocer realmente si Alianza Lima está en condiciones de proclamarse ganador del Torneo Apertura 2026. Claro está que Sporting Cristal no será una simple comparsa, se presentará como un hueso pese a su delicado presente.

La organización de la Liga Profesional de Fútbol ha pactado el duelo más interesante de la jornada 14° para desarrollarse este sábado 9 de mayo, en el estadio Alejandro Villanueva, a las 20:00 horas locales a través de la señal de L1MAX / L1 Play / Fanatiz. De igual manera, Infobae Perú traerá los mejores momentos en su website.

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Alianza Lima – Sporting Cristal – Augusto Menéndez – Liga 1 – Perú – deportes – 6 mayo
Girotti y Vizeu, fichajes foráneos que aún no se asientan entre los titulares. - Crédito: Difusión

Alianza Lima viene exhibiendo su mejor nivel semana a semana. De ahí que haya concatenado cuatro triunfos, en lo que supone un avance impresionante. Asaltó dos veces plazas ajenas con anotaciones de Eryc Castillo, acaso su mejor herramienta en ataque, y replicó su buen hacer en Matute, con una goleada de grandes proporciones (8-0) sobre Cusco FC.

Sabedor de que necesita mantener esa extraordinaria dinámica, Pablo Guede apostará de lleno por sus mejores intérpretes sobre el verde. Uno de ellos, definitivamente, será Paolo Guerrero, quien ha dejado atrás una dolencia muscular y se postula para retornar a su hábitat. En el apartado de ausencias, conviene mencionar, destaca Luis Advíncula, quien se perderá el cotejo por acumulación de amonestaciones.

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Alianza Lima se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado. Disfruta del resumen con el análisis de cada jugada, las oportunidades de gol falladas y la definición que le dio la victoria al equipo local.

En contra, Sporting Cristal atraviesa una suerte de agonía que afecta al plantel, cuerpo técnico y simpatizantes. Los malos resultados se han acentuado en La Florida y existe el riesgo real de pugnar por la permanencia, salvo que surja una reacción de rebeldía para evitarlo antes que sea tarde.

Parece complicado que los ‘cerveceros’ enmienden el camino pronto. Mas aun porque llegan de una dura caída a manos de Palmeiras por la reanudación de la Copa Libertadores 2026. En cualquier caso, todo resultado que no sea una caída en Matute puede considerarse valioso.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
La fecha 14° del Apertura 2026 tendrá el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en Matute. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026

El partido se disputará este sábado 9 de mayo, desde las 20:00 horas de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas

Canal para seguir Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026

Los partidos del campeonato podrán verse exclusivamente a través de L1MAX y la aplicación Liga 1 Play, operadas por la FPF junto a 1190 Sports. Estas señales están disponibles en DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Los usuarios también pueden acceder mediante plataformas digitales desde celulares, tabletas o computadoras.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Paolo Guerrero, Eryc Castillo.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Joao Cuenca Luis Abram; Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti; Cristián Benavente, Gabriel Santana, Santiago González; Irven Ávila.

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