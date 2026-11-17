Se puede bajar el IVA, los derechos de exportación, el impuesto al cheque o a los combustibles. En principio me inclinaría por bajar significativamente el IVA y/o Ganancias

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A menos de un año para las elecciones presidenciales, se abre un debate sobre qué debería hacer el Gobierno para mejorar el nivel de actividad económica.

Lo que piden algunos sectores es que la gente empiece a sentir algún alivio en el bolsillo, dado que una parte importante de la población no llega a fin de mes y tiene serios problemas de mora en el endeudamiento bancario, lo cual es cierto.

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La idea es poner plata en la calle para reactivar la economía. Según los últimos datos del Banco Central, la irregularidad de los créditos a las familias llegó al 12,81% en agosto. Es decir, el problema de los ingresos no solo se refleja en las ventas de los comercios, sino también en la creciente dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

El problema de los ingresos no solo se refleja en las ventas de los comercios, sino también en la creciente dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras

La pregunta es: ¿Qué puede hacer el Gobierno para mejorar los ingresos de la gente de aquí a las elecciones?

Algunos colegas dicen que hay que comprar dólares y el Tesoro no tiene que absorber esos pesos colocando deuda en el mercado. Es cierto que esto está ocurriendo. En este momento, el BCRA emite pesos para comprar dólares y luego retira parte de esos pesos colocando bonos de distinto tipo. En definitiva, el Gobierno compra reservas con deuda.

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Algunos colegas dicen que hay que comprar dólares y el Tesoro no tiene que absorber esos pesos colocando deuda en el mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y lo hace de esa manera porque si emitiera para comprar dólares y dejara los pesos circulando, si la demanda de moneda no aumenta, la mayor cantidad de pesos en circulación iría a precios y al tipo de cambio.

Ahora bien, que el BCRA siga comprando dólares con emisión y luego se retiren esos pesos del mercado es patear el problema para adelante, tomo deuda que devenga intereses con lo cual aumenta el gasto público y le impedirá bajar impuestos, para no volver al déficit fiscal.

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Tratar de estimular el consumo artificialmente es comprar más desocupación

Tampoco es solución aumentar los salarios por decreto. Si hoy las empresas cierran y despiden personal en el sector formal de la economía y los que pasan al mercado informal ganan la mitad de lo que gana un empleado formal de acuerdo con datos del Indec, tratar de estimular el consumo artificialmente es comprar más desocupación.

Libre flotación cambiaria como alternativa al ancla del tipo de cambio

Tal vez la alternativa esté en desregular el mercado de cambios que hoy sirve para pisar el tipo de cambio, lo que genera cierre de empresas, porque las hace competir con atraso cambiario, sin reforma impositiva, con reforma laboral a mitad de camino y sin infraestructura.

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En otros términos, el atraso del tipo de cambio para usarlo como ancla del IPC actúa como un subsidio a las importaciones. Por eso vengo insistiendo en que no hay que devaluar. Lo que hay que hacer es desregular el mercado de cambios e ir a una libre flotación.

El atraso del tipo de cambio para usarlo como ancla del IPC actúa como un subsidio a las importaciones (Foto: Reuters)

Esa libre flotación evitaría que el BCRA tenga que estar comprando dólares para intervenir en el mercado de cara a las elecciones como viene diciendo el presidente Milei, cuando afirma que tienen una bazuca para tirarle al mercado en caso de una corrida.

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El otro paso es bajar impuestos para devolverle poder de compra a la gente. Se puede bajar el IVA, los derechos de exportación, el impuesto al cheque o a los combustibles. En principio me inclinaría por bajar significativamente el IVA y/o Ganancias.

¿Qué es preferible, tomar deuda para comprar dólares e intervenir en el mercado de cambios en vez de ir a una libre flotación y tomar deuda para transitoriamente financiar el déficit fiscal?

¿Qué pasaría con el flanco fiscal si no baja el gasto público? Tendría déficit. Ahora bien, acá viene el debate. ¿Qué es preferible, tomar deuda para comprar dólares e intervenir en el mercado de cambios en vez de ir a una libre flotación y tomar deuda para transitoriamente financiar el déficit fiscal?

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La baja del IVA permitiría aumentar el poder de compra del salario y empujar la economía. Al crecer, recuperaría esa pérdida impositiva con el aumento de otros impuestos que crecerían por el mayor nivel de actividad como, por ejemplo, ganancias.

Si se acepta que es inviable que la economía crezca con esta carga tributaria, por lógica consecuencia es absurdo pensar que cuando crezca la economía se van a poder bajar los impuestos. Mientras siga esta carga tributaria, la economía no va a crecer y la baja de impuestos seguirá siendo una promesa.

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La reforma impositiva de Reagan: recaudación y crecimiento

Durante la presidencia de Ronald Reagan hubo dos grandes reformas impositivas. Una en 1981 y otra en 1986:

En 1981 bajó la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta individual del 70% al 50%. Las ganancias de capital las redujo del 28% al 20 por ciento. En 1986 redujo la tasa máxima individual del 50% al 28%. Y la tasa a las empresas del 46% al 34 por ciento.

Acá se podría hacer una combinación de eliminar el impuesto a la cuarta categoría de Ganancias, la misma que apoyó Milei cuando fue diputado y que luego repuso cuando asumió la Presidencia, con una baja del IVA.

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Con la reforma tributaria de Ronald Reagan En términos nominales la recaudación federal subió de USD 517.000 millones a principios de los años 80 a casi USD 1 billón a finales de la década (Foto: Reuters)

¿Qué pasó con la reforma impositiva de Reagan? En términos nominales la recaudación federal subió de USD 517.000 millones a principios de los años 80 a casi USD 1 billón a finales de la década (aproximadamente se duplicó entre 1980 y 1989). En términos reales también aumentó alrededor del 19 por ciento.

El resultado fue que la recaudación nominal y real creció con fuerza gracias al crecimiento económico posterior, aunque como porcentaje del PBI se estabilizó en un nivel algo más bajo.

Lo que sí ocurrió es que el déficit fiscal aumentó fundamentalmente por los gastos en defensa. Era la época de la guerra fría. El gasto militar creció como porcentaje del PBI, pasó de 5,2% en 1981 a un pico cercano al 6% a mediados de los años 80.

El resultado de la reforma impositiva de Reagan fue que la economía tuvo un crecimiento promedio del 3,5% durante los ocho años de gobierno

El resultado de la reforma impositiva de Reagan fue que la economía tuvo un crecimiento promedio del 3,5% durante los ocho años de gobierno. Solo en 1982 tuvo recesión como consecuencia de la suba de las tasas de interés que aplicó la Fed para frenar la inflación heredada de Carter.

El dilema actual es cómo poner la economía en funcionamiento

Hacer un plan platita emitiendo no es opción. Las líneas de crédito que está ofreciendo el gobierno son una gota de agua en el océano y esperar a que crezca la economía para bajar impuestos es no entender que la economía no puede crecer con estos impuestos.

En consecuencia, es preferible tomar deuda para financiar una reforma impositiva que devuelva poder de compra al sector privado en vez de estar tomando deuda para comprar dólares y luego intervenir en el mercado de cambios para fijar el valor del dólar al más puro estilo intervencionista.

En el primer caso se toma deuda para hacer una reforma estructural. En el segundo, se limita a tomar deuda para dilapidar recursos en una pulseada con el mercado con el dinero del contribuyente.