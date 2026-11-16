Para Caputo, los “mejores 18 meses de las últimas décadas” no se dieron por el shock externo y el temor al regreso del kirchnerismo

Caputo explicó por qué no llegaron "los mejores 18 meses de las últimas décadas"

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El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos por los que no se dio en la realidad su pronóstico de que la Argentina estaba ingresando en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, tal como había afirmado en abril pasado. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, dijo durante una entrevista en Radio Mitre. Atribuyó esa situación a dos factores: la situación internacional y los temores a que en 2027 regrese un gobierno kirchnerista.

“Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales” dijo Caputo. Agregó que en base a ese escenario, la Argentina creció menos de lo que esperaba, algo que ocurrió “en la mayoría de los países”. Chile y Uruguay, dijo, también van a crecer menos.

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“En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo. Tenemos en el BICE $100.000 millones en créditos aprobados para empresas: no los toman por temor al regreso del kirchnerismo”, dijo Caputo. Ese temor político, afirmó, “impacta en la economía, por eso aumentó el riesgo país”, lo que ejemplificó con la situación de las tasas implícitas entre los vencimientos de 2027 y los vencimientos post-elecciones en 2028 que “están casi en el 30%”.

Caputo: “En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo". REUTERS/Agustín Marcarian

“Después de tantas décadas de hacer las cosas mal, hay dos cosas claras. Volver al modelo anterior es querer un país con más pobres, porque lo de las ultimas décadas nos llevó al caos total. El segundo punto claro es que el camino que hay que seguir es éste”, dijo Caputo.

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En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el ministro sostuvo que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación después de dos trimestres complicados. “En agosto ya se empezó a dar una pequeña recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Esperamos ahora un fin de año con continuidad de la tendencia que estamos viendo”, afirmó.

Consultado sobre cuándo la clase media comenzará a percibir una mejora, Caputo consideró que se trata de un proceso y defendió los resultados de la gestión. En ese sentido, aseguró que doce millones de personas salieron de la pobreza y que el empleo total aumentó en 465.000 puestos desde diciembre de 2023. Sin embargo, reconoció que la composición del mercado laboral cambió: “El empleo asalariado, el empleo formal cayó y subió el no asalariado”.

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“¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%. Los salarios formales subieron 10,4% y los salarios del sector público, 0,6%”, detalló.

Sobre la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan los comercios, el ministro sostuvo que la estabilidad económica también modificó los hábitos de las familias. Según explicó, durante los períodos de alta inflación las personas tendían a gastar rápidamente sus ingresos para evitar que perdieran valor. “Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo”, planteó.

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En ese marco, reconoció que para impulsar una expansión más fuerte será necesaria una recuperación de los ingresos. Según indicó, entre septiembre y marzo los salarios reales cayeron algo más de cuatro puntos, mientras que entre abril y agosto recuperaron alrededor de 2,2 puntos. “Se está recuperando el salario”, afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Maximiliano Luna)

De todos modos, defendió un esquema de crecimiento basado en las exportaciones, la inversión y las reformas estructurales, y descartó que una expansión del gasto público sea el camino para reactivar la economía.

Caputo también se refirió a las expectativas políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y rechazó las comparaciones entre el escenario actual y el que atravesó Mauricio Macri antes de perder los comicios de 2019. Para el ministro, existen tres diferencias centrales: el recuerdo de la situación económica que dejó el gobierno de Alberto Fernández, una mayor claridad sobre los modelos económicos en disputa y el aprendizaje de los votantes sobre el regreso del kirchnerismo.

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“El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor”, afirmó. También consideró que “el cambio de modelo no estaba tan claro en 2019”.

En cuanto al comportamiento electoral, sostuvo que una parte de la sociedad ya no considera que el kirchnerismo pueda representar una alternativa superadora. “Ellos siempre volvieron peores. El primer gobierno de Néstor no fue malo, el primero de Cristina ya fue muy malo, el segundo fue pésimo y el de Alberto fue el peor de la historia”, afirmó.

Para Caputo, las elecciones de 2027 tendrán una importancia que excede la disputa partidaria. “Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no”, planteó.

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En relación con el riesgo país, que pasó de alrededor de 400 puntos a niveles cercanos a los 950, el ministro descartó que el incremento responda a una pérdida de confianza en la gestión de Javier Milei. “El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei”, sostuvo. Aun así, reconoció que esa percepción frena inversiones y decisiones empresariales.

Como argumento para defender la solidez del programa económico, destacó que, pese al salto del indicador, el dólar no registró una suba equivalente y el Banco Central continuó comprando divisas. “El riesgo país subió 550 puntos y el Banco Central tenía que seguir comprando dólares. Eso te muestra la robustez del programa”, aseguró. Por otra parte, mencionó que el superávit comercial pasó de USD 8.000 millones a casi USD 30.000 millones y que el Gobierno compró USD 16.500 millones.

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Caputo: "El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei” (Maximiliano Luna)

A esos factores sumó las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según adelantó, los desembolsos previstos podrían pasar de los USD 8.000 millones anuales estimados inicialmente a cerca de USD 15.000 millones.

Con esos elementos, Caputo proyectó: “Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el programa financiero del próximo año está completamente cerrado y anticipó un escenario cambiario más tranquilo que el que pronostican algunos analistas.

La inflación y las perspectivas para 2027

En materia de precios, el ministro se mostró conforme con el resultado que espera para este año, pese a los shocks externos y las tensiones políticas. Al referirse al último registro de inflación, del 2,2%, señaló que 0,3 puntos porcentuales correspondieron al impacto de la Ley de Zonas Frías.

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“Cuando mirás la inflación núcleo está en 1,5%, ese 1,5 equivale anualizado a una inflación anual del 20%”, explicó. En su evaluación, terminar el año con una inflación inferior a la de 2025 representa un resultado positivo, teniendo en cuenta la suba internacional del petróleo y el impacto del shock político del año pasado sobre la demanda de pesos. Para 2027, anticipó que espera que los precios evolucionen en línea con las proyecciones oficiales.

Por último, defendió la decisión de no impulsar una reactivación mediante un mayor gasto público o una inyección adicional de pesos. Según explicó, una expansión fiscal pondría en riesgo el superávit y obligaría al Gobierno a buscar financiamiento o recurrir a la emisión monetaria. “Dado lo que está pasando hoy en el mundo, es muy peligroso todo lo que está pasando. Hay que ser más ortodoxo que nunca”, concluyó.