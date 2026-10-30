Los argentinos compraron casi USD 2.900 millones cash y el acumulado desde la salida del cepo superó los USD 50.000 millones

Según el BCRA, 1,6 millones de personas compraron dólares en septiembre. (Reuters)

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En septiembre, los argentinos compraron USD 2.896 millones en efectivo, según el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el monto acumulado desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, llegó a USD 50.186 millones brutos.

En cuanto a la cantidad de personas que intervinieron en el mercado cambiario, el BCRA explicó en septiembre un total de 1,6 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 758 mil vendieron (ventas brutas por USD 425 millones). En términos netos, es decir, una vez descontadas las ventas, las compras de billetes del mes fueron de 2.471 millones de dólares. Si a ese número se le suman los egresos por servicios y otros gastos corrientes (USD 668 millones) y las transferencias de divisas sin fines específicos (USD 426 millones), se obtiene un neto total de USD 3.410 millones.

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Volviendo al dólar cash, el monto bruto de septiembre superó en USD 43 millones al de agosto, cuando las compras habían sido de USD 2.853 millones, y quedó por debajo sólo de los USD 3.319 millones de julio, el máximo de 2026. Por lo tanto, fue el segundo mes con mayores compras en lo que va del año. En valores netos, las compras de billetes pasaron de USD 2.463 millones en agosto a USD 2.471 millones en el noveno mes del año. Resulta llamativo que la cantidad de compradores bajó en el último mes (1,6 millones en septiembre contra 1,7 millones en agosto), lo que significa que creció el monto promedio adquirido por comprador.

Qué pasó desde la salida del cepo

Con las compras de septiembre, los argentinos adquirieron USD 50.186 millones en términos brutos desde abril de 2025, cuando se eliminaron las restricciones cambiarias a las personas humanas. En ese lapso, las personas vendieron USD 7.372 millones, de modo que la demanda neta de divisas alcanzó los USD 42.814 millones.

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En lo que va de 2026, las compras brutas suman USD 23.794 millones, lo que equivale a un promedio mensual de USD 2.644 millones. Ese nivel está por encima de los USD 2.200 millones en los que se había estabilizado la demanda después del pico de septiembre de 2025.

Si se mantiene el ritmo promedio de compras hasta diciembre, el total de 2026 llegaría a unos USD 31.725 millones. Esa cifra supera el rango de entre USD 26.000 y USD 30.000 millones que estimó el BCRA. De confirmarse, las compras de este año superarían en unos USD 5.300 millones a las de 2025.

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Para qué se usaron los dólares

El Banco Central también estimó el destino de los fondos. “En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de septiembre (unos USD 2.400 millones), se estima que unos USD 800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales y los restantes USD 800 millones incrementaron la posición de activos externos”, indicó el informe.

Es decir, dos tercios de esa salida neta se destinaron a ahorro, ya sea en depósitos locales o en activos externos, y el tercio restante a cubrir gastos corrientes. Frente a agosto, los dólares que quedaron depositados en bancos locales bajaron de unos USD 1.100 millones a USD 800 millones, mientras que los destinados a activos externos subieron de USD 700 millones a USD 800 millones.

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El refugio en el dólar continúa

Los datos publicados por el Banco Central demuestran que la demanda de divisas se sostiene aun cuando la cotización del dólar creció por debajo de la inflación en los últimos meses. El dólar minorista, según la cotización del Banco Nación, avanzó de $1.495 a $1.560 en lo que va del año, lo que se traduce en un aumento de sólo 4,34% en 2026, frente a una inflación de 23,6% entre enero y septiembre.

Pese a que el dólar sigue creciendo a menor tiempo que la inflación, los argentinos siguen ahorrando en esa moneda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, la divisa se abarató en términos reales y, aun así, los ahorristas siguen eligiéndola como refugio. Los datos del BCRA muestran que la mayor parte de lo comprado en septiembre se destinó a atesoramiento y no a cubrir gastos.

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Además, se debe tener en cuenta que el año próximo es electoral y podría haber más presión sobre el dólar. El antecedente más cercano es 2025, también un año de elecciones legislativas: los argentinos compraron más de USD 26.390 millones, pese a que hubo cepo hasta abril. En ese período, la demanda alcanzó un máximo de USD 5.130 millones en septiembre y se mantuvo elevada en octubre, con USD 4.731 millones, en el tramo previo a los comicios. En noviembre, tras el triunfo oficialista en las elecciones, cayó a USD 1.597 millones.

Con USD 23.794 millones comprados en nueve meses, 2026 ya equivale a cerca del 90% del total de 2025 y si la tendencia se mantiene, todo apunta a que se superará la marca anual del año pasado.

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