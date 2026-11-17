Recreación generada con inteligencia artificial que presenta a versiones infantiles de Diego Maradona y Lionel Messi jugando al fútbol en una cancha barrial rodeada de edificios. Messi viste la camiseta roja y negra de Newell's Old Boys con el número 10, mientras que Maradona luce la indumentaria azul y amarilla de Boca Juniors, también con el dorsal 10

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El director audiovisual español que firma como Víctor Slap en Instagram reveló los detalles detrás de un video viral generado con inteligencia artificial que recrea un encuentro imaginario entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi cuando ambos eran niños. La pieza, que supera las 5 millones de reproducciones en redes sociales, muestra a las dos máximas figuras del fútbol argentino y mundial en un picado de barrio.

Slap explicó que su acercamiento a la inteligencia artificial surge de una carrera de más de dos décadas en el mundo audiovisual. “Llevo 26 años dirigiendo comerciales para marcas de todo tipo, muchas top, pero vengo del mundo de la postproducción, siempre me interesaron las herramientas digitales, y cuando salió la IA quería meterme a fondo con eso”, relató el director en diálogo con “Desinteligencia Artificial”, programa que se emite por DGO Stream.

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El video de los dos futbolistas no fue su primer proyecto viral. Víctor Slap ya había trabajado con otras figuras históricas de la cultura universal en formatos similares, entre ellos una batalla de rap ficticia entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare. “El proyecto de @victorslap junto a iconos de la historia, del arte, de la cultura, Cervantes versus Shakespeare, buscaba un poco la viralidad. Tuve varios virales”, señaló el creador sobre los antecedentes que lo llevaron a explorar el universo del deporte.

Víctor Slap fue entrevistado en el programa Desinteligencia Artificial en DGO Stream y se refirió a su trabajo con IA que lleva más de 5 millones de reproducciones. El director explicó cómo surgió la idea de enfrentar a los dos astros del fútbol de niños

Según contó, la decisión de recurrir al fútbol surgió de una sugerencia externa. “Un amigo mío creativo de una agencia aquí me dio la idea, por qué no con estrellas de fútbol, Maradona y Messi”, explicó el director, quien aclaró que no es un seguidor habitual del deporte. “No soy muy aficionado al fútbol, aunque sí en un Mundial lo disfruto como todo el mundo”, admitió.

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La elección de Diego Armando Maradona como protagonista respondió a un interés personal del director, más allá de la trayectoria futbolística del exjugador. “Maradona es un personaje que siempre me ha gustado mucho, no solo por lo que fue en la historia del fútbol, sino por cómo vivía su vida, las ideas que tenía, cómo defendía sus ideas. Me pareció un tío interesante”, afirmó Slap. Para poder representar a ambas figuras sin incurrir en problemas legales, el director optó por recrearlos en su etapa infantil. “Me gustó la idea de que hubieran convivido de pequeño”, explicó.

El video plantea un encuentro entre dos futbolistas que, en la realidad, nunca coincidieron en el tiempo como niños. “Son dos jugadores que no han coincidido en el tiempo, pero en un universo paralelo hacemos que coincidan”, detalló el creador sobre el planteo narrativo de la pieza, ambientada en una cancha de barrio de un entorno humilde.

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Dos niños caracterizados como Lionel Messi y Diego Maradona durante un picado en un patio urbano

La producción incluye referencias directas a los momentos más recordados de la carrera de ambos futbolistas. “Quería meter los grandes highlights de cada uno en el poco tiempo, son los clásicos de los clásicos, el barrilete cósmico, la mano de Dios, el festejo de Messi y el ‘andá pa’ allá, bobo’”, enumeró Slap. El video también incorpora la figura de Dalma Salvadora Franco, conocida como Doña Tota, madre de Maradona, en una escena final que funciona como cierre emotivo de la historia.

Para el director, el desenlace del video contiene una capa simbólica sobre el legado entre ambos jugadores. “Era un buen final que lo llame para comer. Me gustaba la metáfora que dejaba entrever que Maradona se va y Messi se queda, se queda solo, pero con la promesa de que Maradona siempre va a volver”, explicó sobre la frase final de la pieza, “nos vemos mañana, dale”. El creador también destacó otra línea de diálogo al inicio del video. “Llegaste tarde, pero no, tú llegaste demasiado pronto”, citó como ejemplo del tono que buscó darle a la narrativa cuando comienza el video.

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Antes de despedirse, el director contó una observación que le hicieron algunos usuarios sobre un detalle particular del video. “Tuve muchos comentarios de que la camiseta de Boca no era la correcta, tendría que haber sido de Argentinos Juniors. Acá en España es más famoso Boca que Argentinos”, explicó, en referencia al club donde Maradona debutó profesionalmente en 1976, antes de su paso por Boca Juniors entre 1981 y 1982.