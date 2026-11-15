La reforma del Código Penal: justicia, estabilidad económica y seguridad jurídica

Las decisiones legislativas y judiciales inciden sobre la seguridad jurídica y el flujo de inversiones en los mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La relación entre el derecho, la justicia y la economía es mucho más profunda de lo que habitualmente se advierte. Las decisiones legislativas y judiciales no producen consecuencias exclusivamente dentro de los expedientes. También inciden sobre la seguridad jurídica, las inversiones, el funcionamiento de los mercados y la confianza que una sociedad deposita en sus instituciones.

Esto está estrechamente vinculado con el proyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación, que propone modernizar la legislación penal argentina y adecuarla a los desafíos de una realidad económica, tecnológica y criminal profundamente diferente de la que existía hace un siglo.

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La protección de la estabilidad fiscal y monetaria constituye uno de los aspectos más novedosos de esta iniciativa, en tanto incorpora figuras específicas destinadas a establecer responsabilidades penales frente a determinadas conductas que vulneran las reglas legales de administración de los recursos públicos. Se trata de una cuestión que excede el ámbito estrictamente penal y que invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones jurídicas en el desarrollo económico del país. En definitiva, en la inserción de la Argentina en el mundo.

La necesidad de modernizar el Código Penal

El Código Penal argentino tiene su origen en 1921. Desde entonces, atravesó numerosas modificaciones, incorporaciones de delitos y reformas parciales que procuraron responder a transformaciones sociales, económicas y tecnológicas.

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El resultado es un sistema legislativo fragmentado, integrado por disposiciones dispersas y leyes especiales que, en determinados casos, presentan dificultades de interpretación y problemas de coherencia normativa. El proyecto de reforma integral busca superar esa dispersión mediante una reorganización de la legislación penal, la revisión de las escalas punitivas, la incorporación de leyes especiales y la actualización de figuras delictivas.

Pero su importancia no se limita a una cuestión de técnica legislativa.

El Código Penal argentino data de 1921 y acumula una serie de leyes especiales que dispersan el marco normativo.

Durante las últimas décadas, las manifestaciones de criminalidad se transformaron significativamente. Las organizaciones criminales transnacionales, el lavado de activos, los delitos tecnológicos y los fraudes financieros sofisticados presentan modalidades de actuación que exceden los límites territoriales y las herramientas tradicionales de investigación. Una operación ilícita puede comenzar en un país, utilizar sociedades constituidas en otro, atravesar diferentes sistemas financieros y culminar con la adquisición de activos digitales o inmuebles en una tercera jurisdicción.

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En este escenario, la legislación penal no debe analizarse aisladamente. La cooperación internacional, el intercambio de información y la armonización normativa adquieren una importancia creciente. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los compromisos asumidos por la Argentina en virtud de convenciones internacionales constituyen referencias relevantes para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras manifestaciones de criminalidad organizada.

En efecto, un país que cuenta con instituciones confiables y mecanismos eficaces para combatir la criminalidad económica ofrece mejores condiciones para integrarse a los mercados internacionales. La modernización penal debe perseguir, entonces, un doble objetivo: fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar nuevas modalidades delictivas y garantizar que esa intervención se desarrolle mediante reglas claras, previsibles y respetuosas de la Constitución Nacional: ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad.

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Los nuevos delitos contra la estabilidad fiscal y monetaria

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto de reforma del Código Penal es la incorporación de figuras destinadas a proteger la estabilidad fiscal y monetaria, dentro del ámbito de los delitos contra la Administración Pública. La experiencia argentina demuestra que los desequilibrios fiscales persistentes, el financiamiento monetario irregular y la ausencia de controles adecuados sobre los recursos públicos pueden producir consecuencias económicas y sociales particularmente graves.

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La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la inestabilidad monetaria afectan a toda la población, especialmente a quienes cuentan con menores posibilidades de proteger sus ingresos y ahorros. Frente a esta realidad, el proyecto propone establecer responsabilidades penales para determinadas conductas que vulneren las reglas legales de administración fiscal y monetaria.

Entre las figuras contempladas se encuentran:

Incumplimiento de las reglas de sostenibilidad fiscal: conductas que desconozcan los límites y obligaciones legalmente establecidos en materia presupuestaria y fiscal.

Aprobación o ejecución de gastos sin respaldo financiero: supuestos vinculados con la utilización de recursos públicos sin observar las exigencias legales correspondientes.

Adelantos transitorios del Banco Central: conductas de funcionarios que vulneren las restricciones legales aplicables a estos mecanismos de financiamiento.

Emisión monetaria indebida: autorización o promoción de emisiones que contravengan las disposiciones legales que regulan el funcionamiento del Banco Central.

Circulación de moneda emitida irregularmente: conductas vinculadas con la circulación de moneda cuando existe conocimiento de su origen ilícito.

El proyecto también contempla un agravamiento de la respuesta penal cuando determinadas conductas persigan la obtención de un beneficio personal o el favorecimiento de terceros. La lógica que subyace a estas disposiciones es que el ejercicio de competencias públicas en materia fiscal y monetaria debe encontrarse sometido al principio de legalidad.

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El propósito de la reforma es establecer límites jurídicos frente a determinadas conductas que vulneran las reglas legales de administración fiscal y monetaria. En definitiva, la administración de los recursos públicos implica competencias y atribuciones, pero también responsabilidades y límites establecidos por la ley.

Lavado de activos, terrorismo y decomiso: herramientas frente a la criminalidad organizada

La modernización del Código Penal también comprende otras instituciones fundamentales para enfrentar la criminalidad económica y organizada. En materia de terrorismo, el proyecto procura establecer una definición más precisa de las conductas delictivas, vinculándolas con hechos graves de violencia y finalidades específicas, como intimidar a la población o coaccionar a las autoridades. La precisión normativa resulta especialmente importante en este ámbito, para evitar formulaciones excesivamente amplias que puedan generar incertidumbre o afectar el ejercicio legítimo de derechos.

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Otra herramienta relevante es el decomiso. En numerosas organizaciones delictivas, la obtención de beneficios económicos constituye la finalidad principal de la actividad criminal. Por ello, la persecución penal debe atender tanto a la responsabilidad de las personas involucradas como a la identificación y recuperación de los activos provenientes del delito.

El proyecto contempla mecanismos de decomiso anticipado y ampliado, junto con herramientas destinadas a proteger los bienes durante el proceso. Estas medidas deben aplicarse con respeto del debido proceso, los derechos de propiedad, la proporcionalidad y las garantías de los terceros de buena fe.

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Por su parte, la lucha contra el lavado de activos plantea desafíos crecientes frente a operaciones de conversión, transferencia, administración y ocultamiento de bienes de origen ilícito. La complejidad de las estructuras financieras contemporáneas exige fortalecer los mecanismos de trazabilidad patrimonial y cooperación internacional.

Estos instrumentos comparten una misma finalidad: mejorar la capacidad del Estado para enfrentar organizaciones criminales complejas sin renunciar a las garantías constitucionales que caracterizan a nuestro sistema jurídico.

La justicia como activo institucional y económico

La reforma integral del Código Penal constituye una oportunidad para avanzar hacia una legislación más ordenada, coherente y adecuada a los desafíos del siglo XXI. La protección de la estabilidad fiscal y monetaria, la prevención y persecución del lavado de activos, el fortalecimiento del decomiso y la cooperación judicial internacional forman parte de una perspectiva común: preservar el funcionamiento de las instituciones y proteger bienes jurídicos fundamentales.

La Argentina necesita equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, inversiones y crecimiento económico sostenido. Pero también necesita instituciones confiables, reglas claras y un sistema judicial que ofrezca respuestas razonables y previsibles.

En definitiva, la calidad institucional también es un activo económico. Y en su construcción, el derecho y la justicia tienen una responsabilidad fundamental.