De Yalta a Shenzhen: la oportunidad de un nuevo entendimiento mundial

Trump, Xi Jinping y Putin se reunirán el próximo 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre de la ASEAN

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La historia demuestra que determinados encuentros entre los líderes de las grandes potencias pueden trascender largamente las circunstancias que los originan. En ocasiones, una reunión convocada para abordar problemas inmediatos termina sentando las bases de una nueva etapa en las relaciones internacionales.

La Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, constituye uno de los antecedentes más significativos. Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iósif Stalin se reunieron en Crimea cuando la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a su desenlace. Aunque compartían el objetivo de alcanzar la derrota definitiva de la Alemania nazi y del Japón imperial, representaban sistemas políticos, intereses nacionales y visiones del mundo profundamente diferentes.

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Yalta fue mucho más que una negociación sobre el futuro de Alemania y Europa. Allí se avanzó en la organización de las Naciones Unidas y se alcanzaron acuerdos estratégicos relacionados con el desenlace de la guerra en Asia.

Uno de los compromisos más importantes fue la decisión soviética de incorporarse a la guerra contra Japón entre dos y tres meses después de la derrota alemana, una determinación que tendría consecuencias significativas para el desarrollo del conflicto en el Pacífico.

Aquel entendimiento demuestra que una reunión entre grandes potencias puede producir consecuencias que exceden ampliamente los asuntos más visibles de su agenda diplomática.

Sin embargo, Yalta también tuvo consecuencias que marcaron profundamente el orden internacional de las décadas siguientes. La configuración de nuevas áreas de influencia, las diferencias entre los modelos políticos y económicos y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética contribuyeron a dar forma al escenario de la Guerra Fría.

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De aquel período también surgieron instituciones y mecanismos de diálogo que, con todas sus limitaciones, contribuyeron a administrar una competencia estratégica de enorme intensidad.

Más de ochenta años después, el mundo se encuentra ante la perspectiva de un acontecimiento diplomático de particular significación.

La reunión anunciada para el 19 de noviembre en Shenzhen, entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), podría constituir una instancia singular para el diálogo internacional. De concretarse, reuniría a los líderes de Estados Unidos, China y Rusia para abordar cuestiones de interés estratégico mundial.

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Las circunstancias son muy diferentes de las de 1945. No estamos frente al final de una guerra mundial ni ante tres potencias aliadas que deban organizar una posguerra. Vivimos en un escenario mucho más complejo, caracterizado por una profunda interdependencia económica, una acelerada transformación tecnológica y desafíos de seguridad que trascienden las fronteras nacionales.

Precisamente por eso, la posibilidad de abrir un diálogo sostenido entre estas tres potencias adquiere especial relevancia.

Uno de los asuntos que podría otorgar trascendencia histórica al encuentro es el futuro del control de los armamentos nucleares.

El 5 de febrero de 2026 expiró New START, el último tratado bilateral que establecía límites jurídicamente vinculantes a los arsenales nucleares estratégicos desplegados de Estados Unidos y Rusia. Firmado en 2010, durante las presidencias de Barack Obama y Dmitri Medvédev, aquel acuerdo pertenecía a una arquitectura de seguridad desarrollada fundamentalmente alrededor de las dos grandes potencias nucleares de la Guerra Fría.

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Desde entonces, el equilibrio estratégico internacional ha evolucionado considerablemente. China ha incrementado su capacidad nuclear y ocupa un lugar cada vez más relevante en las decisiones que afectan la seguridad mundial.

Existen indicios que permiten pensar que Estados Unidos tendría interés en explorar, conjuntamente con China y Rusia, las bases de un nuevo marco de entendimiento en materia de control de armamentos nucleares. Las diferencias entre las capacidades y las posiciones estratégicas de los tres países plantean desafíos importantes, pero también ofrecen la oportunidad de iniciar un diálogo que permita desarrollar mecanismos de cooperación adaptados a las nuevas realidades internacionales.

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La expiración de New START dejó un vacío en el sistema internacional de control de armamentos. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de avanzar hacia nuevos entendimientos que contemplen las transformaciones geopolíticas y tecnológicas de las últimas décadas.

Un eventual acuerdo no tendría por qué limitarse a establecer cantidades máximas de armamento. Podría incorporar mecanismos de transparencia, prevención de incidentes, comunicación ante situaciones de crisis y reglas compartidas frente a nuevas tecnologías militares.

La inteligencia artificial, los sistemas autónomos, las capacidades espaciales y la creciente velocidad de los desarrollos tecnológicos plantean interrogantes que difícilmente puedan abordarse eficazmente sin canales de comunicación entre las principales potencias.

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También existe una dimensión económica que merece especial atención.

La estabilidad estratégica contribuye a generar condiciones más previsibles para el comercio, las inversiones, la innovación y el crecimiento. En un mundo profundamente interconectado, la cooperación en determinadas áreas puede convivir con la competencia en otras.

Las tres potencias representan intereses nacionales diferentes y mantienen posiciones divergentes sobre numerosas cuestiones internacionales. Sin embargo, también comparten responsabilidades derivadas de su capacidad de influencia sobre la economía, la tecnología y la seguridad mundial.

Si bien se ha señalado que la guerra en Ucrania no formaría parte de la agenda formal del encuentro trilateral, no puede descartarse que una cuestión de semejante trascendencia internacional encuentre espacio en las conversaciones bilaterales que puedan desarrollarse en ese contexto. La posibilidad de intercambiar perspectivas sobre un conflicto de profundas consecuencias para la seguridad europea y la estabilidad internacional constituye, por sí misma, una dimensión relevante del diálogo entre las grandes potencias.

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El verdadero valor potencial de Shenzhen reside precisamente en esa posibilidad: reconocer las diferencias sin convertirlas necesariamente en obstáculos insuperables para el entendimiento.

No sería razonable esperar que una sola reunión resuelva las principales tensiones internacionales. Los acuerdos duraderos requieren tiempo, confianza, mecanismos de cumplimiento y voluntad política sostenida. Pero los grandes procesos diplomáticos comienzan muchas veces con decisiones aparentemente modestas: aceptar el diálogo, identificar intereses comunes y establecer una agenda de trabajo.

Tampoco se trata de reproducir el modelo de Yalta ni de imaginar un mundo dividido en esferas exclusivas de influencia.

El desafío actual es diferente: encontrar formas de cooperación entre grandes potencias que fortalezcan la estabilidad internacional, respeten los principios del derecho internacional y contribuyan a desarrollar un sistema de relaciones más previsible.

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Un entendimiento entre Washington, Pekín y Moscú no tendría por qué reemplazar los mecanismos multilaterales existentes. Por el contrario, podría contribuir a fortalecerlos, generando condiciones más favorables para abordar desafíos que requieren la participación de la comunidad internacional en su conjunto.

La historia no se repite de manera idéntica, pero ofrece enseñanzas.

En 1945, tres líderes comprendieron que, más allá de sus profundas diferencias, existían decisiones que requerían un entendimiento directo. Hoy, en un contexto histórico completamente distinto, la apertura de una conversación entre tres potencias de extraordinaria influencia podría contribuir a renovar algunos de los mecanismos fundamentales de la convivencia internacional.

Si Shenzhen logra establecer un canal de comunicación permanente y una agenda de cooperación concreta, su importancia podría trascender largamente los resultados inmediatos de la reunión.

No sabemos todavía cuáles serán sus conclusiones ni si dará origen a acuerdos posteriores. Pero la disposición al diálogo constituye, en sí misma, una oportunidad que merece ser considerada con una perspectiva constructiva.

Quizás dentro de algunas décadas no se recuerde tanto lo que se haya acordado en ese primer encuentro, sino el hecho de que sus protagonistas decidieron comenzar a conversar sobre el futuro que comparten.

La verdadera oportunidad no consiste en dividir el mundo, sino en encontrar nuevas formas de convivir en él.