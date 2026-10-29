Economía

Leve alivio para el bolsillo de los argentinos: bajó la mora de las familias mientras crece la refinanciación

Un informe privado señala que la tasa de morosidad de los hogares bajó en todas las grandes entidades. En paralelo, el crédito sigue sin crecer y las refinanciaciones continúan en aumento

Una mujer habla por teléfono mientras un hombre escribe en papeles y una adolescente mira, con muchas facturas y una calculadora sobre una mesa de madera.
La tasa de préstamos a hogares con atrasos de más de 90 días pasó de 12,81% en agosto a 12,20% en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tasa de morosidad de las familias en el sistema financiero bajó 0,61 puntos en septiembre, según un informe de la consultora 1816. Así, el porcentaje de préstamos a hogares con atrasos de más de 90 días pasó de 12,81% en agosto a 12,20% en septiembre, en un contexto en el que también aumentan las deudas que los bancos renegocian con sus clientes.

A la espera de datos oficiales, en la conferencia de prensa del Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, aseguró que “la mora está bajando fuerte” aunque no dio mayores precisiones.

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El estudio de 1816 se basa en el procesamiento de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), que se actualizó este jueves. Para el total del sector privado no financiero, la consultora midió una mora de 7,50% en septiembre, frente a 7,75% en agosto. “La irregularidad del crédito de las entidades financieras al sector privado tuvo una caída relevante en septiembre por primera vez en mucho tiempo”, señaló el informe.

Mora de las familias - 1816 - Octubre 2026

La baja se explica por lo ocurrido con las familias. En el caso de las empresas, la mora subió de 3,80% a 3,82%, una variación que 1816 califica como marginal. Aun con la mejora del último mes, los niveles siguen lejos de los de hace dos años: en octubre de 2024, la irregularidad agregada era de apenas 1,5%, con 2,5% en el segmento de familias y 0,7% en el de empresas.

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Los datos de septiembre son una estimación de la consultora, aunque en los meses anteriores la medición privada terminó coincidiendo con los datos luego comunicados por el Banco Central. La confirmación oficial llegará el 20 de noviembre, cuando el BCRA publique el Informe de Bancos de septiembre.

Qué hay detrás de la mejora

Para entender la reducción de la tasa de morosidad, hay que ver cómo se construye el indicador. La consultora 1816, explicó que “el ratio de mora no es más que una división entre los saldos irregulares y los saldos totales”. Entonces, si el monto de deudas en mora baja y el total de préstamos no crece, el porcentaje desciende.

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De acuerdo con la consultora, el stock total de préstamos sigue estancado. (Franco Fafasuli)

Eso es lo que ocurrió en septiembre. El saldo en mora de las financiaciones a familias cayó 4,1% en términos reales respecto del mes anterior. Fue el segundo mes consecutivo de baja y, esta vez, más pronunciada. Al mismo tiempo, el informe señala que “el stock total de préstamos sigue bastante estancado”, por lo que la caída de la mora en los hogares surge de la reducción del saldo irregular y no de un aumento del crédito.

Hay otro dato que el informe presenta como favorable. A nivel agregado (familias y empresas), el porcentaje de deuda en “Situación 2″, que corresponde a atrasos de hasta 90 días y por eso no se considera irregular, volvió a bajar en septiembre hasta 2,52%, “su nivel más bajo en más de un año”. La consultora recuerda que en otras ocasiones el pico de esa categoría anticipó el pico de morosidad, que incluye las situaciones 3, 4 y 5. Según marca el informe, en el ciclo actual el máximo de la Situación 2 fue en agosto de 2025.

La mejora, además, no se concentró en unas pocas entidades. El ratio de irregularidad de las familias bajó en septiembre “en todas y cada una de las 12 principales entidades en materia de créditos a hogares”, lo que, según 1816, “refleja que la caída del mes fue extendida a nivel sistema”.

Qué significa que crezcan las refinanciaciones

Refinanciar una deuda es renegociarla: el deudor y la entidad acuerdan nuevas condiciones para un préstamo ya existente, por lo general con otros plazos o cuotas, en lugar de dejar que la obligación original siga su curso. La deuda no desaparece, sino que se reordena.

Primer plano de tres personas sentadas a una mesa, revisando documentos, facturas, sobres y tarjetas de crédito. Manos operan una calculadora. Ventana con edificios de Nueva York al fondo.
De cada 100 pesos prestados a los hogares, 3,9 corresponden a deudas que fueron renegociadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe mide este fenómeno como la relación entre el saldo refinanciado y el saldo total. En septiembre, esa proporción llegó a 3,9% en el crédito a las familias y a 0,9% en el crédito a empresas, “alcanzando nuevos máximos”. En términos concretos, de cada 100 pesos prestados a los hogares, 3,9 corresponden a deudas que fueron renegociadas. Según los cálculos de la consultora, las familias ya refinanciaron deudas por $2,9 billones.

El crédito en pesos y las tasas

Para 1816, el ritmo de la mejora depende además de un tercer factor, el comportamiento del crédito total, que es el denominador de la cuenta.

En ese punto, el informe registra una mejora parcial. En lo que va de octubre, los préstamos en pesos subieron 0,9% en términos reales, según la comparación entre los datos del 23 de octubre y los del 23 de septiembre, con un desempeño “algo mejor” que el de los tres meses anteriores. Para ese cálculo, la consultora asume una inflación de 1,8% en octubre.

Aun así, el informe sostiene que “sigue siendo notable lo estancado que está el crédito en moneda local desde el fin de las LEFI a mediados del año pasado”. Y agrega que “eso es lo que hace que la mora no baje más rápido pese a las refinanciaciones”.

Sobre las tasas, el informe considera “indudablemente positivo para el crédito” que las tasas cortas en pesos hayan continuado estables en las últimas semanas, aunque advierte que “la dinámica de la deuda en moneda extranjera obliga a ser cautelosos hacia adelante”.

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