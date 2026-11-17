El futbolista Óscar Tacuara Cardozo permanece junto a un corral de ganado vacuno en su finca rural (@oscartacuara_cardozo)

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Oscar Cardozo dejó atrás los estadios, los focos y la adrenalina de las grandes noches europeas para vivir en el Chaco paraguayo, donde hoy dedica sus días al negocio de vacas, mulas y toros en su propia estancia ganadera. A los 43 años, apenas seis meses después de colgar los botines, el exdelantero encontró en la vida rural una tranquilidad que el fútbol profesional, con sus 23 años de exigencia, difícilmente podía ofrecerle.

El retiro de Cardozo se hizo oficial en abril pasado, tras ocho temporadas consecutivas con Libertad, el club de su país que le permitió extender su carrera hasta una edad en la que la mayoría de los futbolistas lleva años alejados del césped. Según informó El Nacional, el paraguayo está plenamente centrado en su nueva actividad y ha encontrado paz en ese cambio radical de vida.

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En sus redes sociales, el ex atacante suele mostrar flashes de su actividad en el campo, donde además se crió. Estancia y Cabaña Tacuara07, y Carnicería boutique Tacuara07 son las dos empresas que promociona en su cuenta de Instagram. “Trabajando”, escribió en uno de los posteos, al que le añadió un carrete de fotos.

Atrás dejó una gran carrera cimentada en las áreas, que lo llevó por múltiples clubes en Sudamérica y Europa. 3 de Febrero, Nacional y Libertad. Newell’s (Argentina), Benfica (Portugal), Trabzonspor (Turquía) y Olympiakos (Grecia), en el exterior. Ganó 21 títulos y llegó a dos finales de la Europa League. En toda su trayectoria, gritó 421 goles.

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Tacuara, de 43 años, se retiró en abril (@oscartacuara_cardozo)

El capítulo más brillante de su carrera lo escribió en Portugal. Entre 2007 y 2014, Cardozo se consolidó como uno de los delanteros más temidos del fútbol europeo vistiendo la camiseta del Benfica, donde acumuló 172 goles y 38 asistencias en 293 partidos. Con el club lisboeta conquistó dos títulos de la Primeira Liga y la Copa de Portugal en 2014. En la Champions League, disputó 28 partidos e integró el equipo que llegó a los cuartos de final en 2012, donde se cruzó con el Chelsea, que terminó alzando el trofeo esa temporada.

Con Paraguay llegó a los cuartos de final del Mundial 2010, aunque no pudo evitar la eliminación ante España

La carrera de Cardozo con la selección paraguaya dejó momentos de alto impacto. Con 57 internacionalidades y 12 goles, fue parte del equipo que protagonizó la mejor actuación de Paraguay en una Copa del Mundo al llegar a los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Aquella noche, sin embargo, quedó grabada también por un golpe de fortuna adverso: el delantero erró un penal decisivo ante España, que ganó 1-0 y siguió su camino hacia el título mundial. Cardozo también integró los planteles que alcanzaron los cuartos de final de la Copa América en 2007 y en 2019, y se retiró del combinado nacional en 2023.

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Hoy, lejos de cualquier estadio, el exgoleador transita una rutina tan distinta como elegida. Vale recordar que nació en Campo 9 -localidad hoy llamada Juan Eulogio Estigarribia-, una colonia agrícolo ganadera ubicada a 213 kilómetros de Asunción, de 40.000 habitantes. Allí creció el punta, en un hogar humilde, a la vera de la ruta 7 Gaspar Rodríguez de Francia, hijo de papá Genaro y mamá Dolly, quien siguió atendiendo un supermercado incluso cuando el heredero futbolista se hallaba en el clímax de su trayectoria.

En sus redes, participa de compra-venta de hacienda (@oscartacuara_cardozo)

Tacuara siempre extrañó los placeres de su tierra, incluso cuando su nombre comenzó a pesar en el fútbol. Por ejemplo, el caldo con gallina de la chacra en la que vivía: “De gallina paraguayita, no curepí”. Antes de una exitosa visita de Newell’s al Monumental, su apoderado le propuso una nueva apuesta: si anotaba dos goles, le haría traer en micro, dentro de dos cajitas de cartón, las “gallinas paraguayitas” para su caldo. Claro, no contaba con que Tacuara firmara un doblete en el 3-3 final ante River. Para calmarlo ante los reclamos por el premio, lo fueron “engañando” con que las gallinas ya estaban en camino, primero en un autobús, luego en un camión; ambos imaginarios.

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Hoy tiene sus gallinas, vacas y demás animales de granja, que él cuida personalmente, lejos de las luces que rodean a la pelota, cerca de sus raíces.

Antes de su retiro, volvió a la selección de Paraguay con 40 años (Crédito: AFP)