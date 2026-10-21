Los salarios registrados subieron 2,6% en agosto y le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo

FOTO DE ARCHIVO-Un verdulero cuenta billetes en pesos argentinos en un mercado de Buenos Aires, Argentina. May 11, 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas

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Los sueldos de los trabajadores que se encuentran en blanco tuvieron un incremento nominal mensual del 2,6% en agosto, con lo que superaron por 0,9 puntos porcentuales a la inflación de ese mes, que fue de 1,7%, según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En esta oportunidad, la mejora se produjo en todas las grandes categorías de empleo formal. El sector privado, por ejemplo, registró una variación del 2,8% en el nivel salarial del octavo mes del año, quedando así 1,1 puntos por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lo que respecta al sector público, la suba general fue de 2,3%, un valor que se conformó por un ajuste del 1,9% en el sector público nacional y un aumento del 2,6% en el sueldo de los empleados dependientes de los gobiernos provinciales.

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El Gobierno nacional celebró el resultado y lo difundió en las redes sociales. El ministro de Economía, Luis Caputo, resumió los números difundidos por el Indec y destacó que “con esta variación, los salarios del Sector Privado Registrado crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo y se ubicaron en el mayor nivel desde enero de este año”.

“La dinámica de los salarios se ubica en línea con la de otros ingresos como las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ambas prestaciones, medidas en términos reales, subieron 0,2% en septiembre, acumulando 6 meses consecutivos de crecimiento y ubicándose en el mayor nivel desde julio del año pasado”, agregó.

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El Gobierno destacó que los salarios del sector privado formal crecieron por tercer mes consecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, sostuvo que, en relación a diciembre de 2023 (mes en el que asumió Milei), los salarios del Sector Privado Registrado y del Sector Público crecieron 10,4% y 0,8% respectivamente, en términos reales.

La carrera de largo plazo

Más allá de que agosto mostró una recuperación, para hablar de una recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores registrados se debe mirar en detalle lo ocurrido en el mediano y largo plazo. De acuerdo los datos difundidos por el Indec, en el acumulado de los primeros ocho meses del año los empleados formales tuvieron un ajuste salarial del 21,5 por ciento. ¿Cuánto subieron los precios en ese período? El Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación del 21,3%, lo que significa que en el acumulado enero-agosto los sueldos quedaron 0,2 puntos por encima de las alzas de precios.

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No obstante, la mejora no fue pareja. El desagregado por tipo de trabajador muestra subas más moderadas en los salarios del sector privado (20,4% en los primeros ocho meses del año) y el sector público nacional (20,4%). Los que marcaron la diferencia e inclinaron la balanza a favor fueron los trabajadores dependientes de los gobiernos provinciales, que tuvieron un aumento nominal de sueldos del 23,2% en ese período.

Si se mira un poco más allá en el tiempo, el resultado es diferente: todas las categorías de empleo formal perdieron contra la inflación del último año. En detalle, el nivel general de salarios registrados avanzó 30,4% en los últimos doce meses, contra un IPC de 33,5%. El sector privado tuvo una acomodamiento de sueldos similar al promedio general, y los empleados del sector público estuvieron apenas por debajo (30,3%). Entre los estatales, los que más perdieron fueron los que dependen del Gobierno nacional, que tuvieron una suba salarial de 26,3% entre agosto de 2025 e igual mes de este año (7,2 puntos por debajo de la inflación). Los dependientes de las provincias, en tanto, tuvieron un ajuste del 30%.

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