Opinión

Buenos Aires: de la desmesura provincial a la armonía

Una anomalía escalar que compromete al conjunto

Axel Kicillof recorre la Cuarta sección electoral
Una escuela bonaerense en la Cuarta sección electoral
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Recogiendo la excelente presentación de Federico Arrué sobre la desmesura de provincia de Buenos Aires (PBA), parece pertinente continuar esa línea de reflexión, tanto en el diagnóstico como en las estrategias de cambio.

Al respecto, se considera necesario enfatizar el impacto sistémico de la asimetría territorial y polarización social que caracterizan al distrito. Morales Solá (2016) describía con crudeza algunas de sus consecuencias: “Vale la pena poner el haz de luz en esa provincia, que es el principal problema político del país y el océano electoral que puede hundir o ungir a los principales dirigentes políticos. En el conurbano bonaerense, donde vive el 25 por ciento de la población nacional, arrasa el criminal apogeo de la inseguridad, habitan los más grandes núcleos de pobreza y los problemas tienen siempre un tamaño homérico comparados con los del resto del país…“.

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El diagnóstico remite a algo más profundo que una distribución desigual de recursos o personas. Estamos frente a una anomalía estructural que condiciona tanto el funcionamiento de la provincia como del país.Para buena parte de la dirigencia política, el problema reside en la reducida participación relativa de los recursos nacionales. Sin embargo, aumentar fondos —sin más— terminaría consolidando el desequilibrio.

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La PBA funciona como un país dentro de otro país

El análisis requiere ampliar la mirada: comprender las relaciones internas de la megaprovincia y su articulación con el resto de la Argentina y el mundo.

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Un país dentro del país

En rigor, la PBA funciona como un país dentro de otro país. Esta desmesura no solo compromete su propia gobernabilidad: también condiciona las posibilidades de desarrollo del conjunto nacional.

La Argentina que, hacia comienzos del siglo XX se destacaba en el mundo, transita una prolongada involución institucional y pérdida de dinamismo económico. El descontrol bonaerense no explica por sí solo esa trayectoria, pero constituye una de sus expresiones más relevantes.

Su macrocefalia y desproporción pueden leerse bajo la óptica de los textos de Ezequiel Martínez Estrada, como “la lucidez del límite”. A través de esta perspectiva, se evidencia cómo la ambición económica terminó por quebrar la raíz humana y cultural del suelo, generando desarraigo, fragilidad institucional y desajuste social.

Con toda probabilidad, la Argentina fue resignando progresivamente la utopía del desarrollo y la conciencia del futuro, una preocupación central en La encrucijada (Francisco Loewy, 2002). También fue perdiendo capacidad para reconocer sus propios límites y actuar en consecuencia.

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Es necesario ir en busca de la política, recuperando la capacidad de agencia individual y colectiva

Este proceso nacional se inscribe, a su vez, en una transformación mundial más amplia. Zygmunt Bauman (2000) advirtió sobre el creciente divorcio entre el poder, cada vez más desterritorializado, y la política, que sigue emergiendo de los espacios territoriales.

Desde esta perspectiva, la cuestión bonaerense no es exclusivamente provincial ni nacional. También expresa una tensión de nuestro tiempo: la distancia entre los sistemas de poder y la capacidad de las sociedades para decidir sus propias condiciones de vida.

Del poder a la política: recuperar la escala humana

Volviendo a la Argentina y a su “país interno”, conflictuado con su entorno y viceversa, no se advierten soluciones en los enfoques habituales. El problema, además, exhibe una forma clara de neonegacionismo: aquello que no se reconoce en la agenda, persiste en la sombra.

Esta omisión también remite a una falla cultural y educativa, cuya superación demanda tiempo. Pero la ciudadanía no puede limitarse a esperar una respuesta de las instituciones que deberían representar sus intereses.

Como proponía Bauman, para todo el mundo, es necesario ir en busca de la política, recuperando la capacidad de agencia individual y colectiva. Esto supone distinguir la política del poder: mientras este último se protege en estructuras macroeconómicas, corporativas y estatales, la política se nutre de personas y comunidades para deliberar, cooperar y actuar.

La escala local, en ese sentido, es un espacio privilegiado para reconstruir esa capacidad. No porque pueda resolver todo, sino porque permite recuperar vínculos, responsabilidades y decisiones concretas, sin perder de vista su interdependencia con el resto del planeta. Volver a la escala humana es volver a la tierra, no para volver al pasado, sino para recomenzar un metabolismo civilizatorio.

Del ordenamiento territorial a la armonía glocal-escalar

La alternativa no consiste en elegir entre lo local y lo global, sino conjugar lo que aquí denominamos armonía glocal-escalar: una gobernanza capaz de articular las distintas escalas territoriales, políticas y temporales, sin preeminencias ni subordinaciones.

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Volver a la escala humana es volver a la tierra, no para volver al pasado, sino para recomenzar un metabolismo civilizatorio

Un ordenamiento territorial (OT) que restituya equilibrio y funcionalidad al conjunto de los recursos del país requiere políticas de Estado, continuidad institucional y un proyecto nacional explícito y glocal.

La PBA no encontrará una solución estructural dentro de su configuración actual. Se requiere una estrategia nacional de OT, con descentralización poblacional y política, más la división de la provincia. Esto último no constituye un objetivo en sí mismo, sino una estrategia de condición necesaria.

Los intentos de proyectos de regionalización, desarrollo subprovinciales o reclamos de una mayor participación nacional pueden aportar soluciones parciales. Pero, si no se inscriben en una estrategia de transformación estructural, corren el riesgo de, meramente, administrar los desequilibrios.

La biorregión como unidad estratégica de transformación

Una alternativa promisoria consiste en fortalecer la política local, horizontal y democrática, incorporando el concepto y el modelo biorregional. Esta perspectiva permite pensar el territorio más allá de las divisiones político-administrativas heredadas, sin necesidad de desconocerlas.

La biorregión es un espacio de interdependencia entre comunidades humanas, sistemas naturales, actividades productivas y redes de cooperación. No se define exclusivamente por sus límites administrativos, sino por las relaciones ecológicas, sociales, económicas y culturales que hacen posible la vida en común.

Su importancia radica en constituir una escala de complejidad mínima, necesaria, para planificar transiciones ecosociales: amplia, como para comprender las interdependencias relevantes y de proximidad, para sostener la participación, la cooperación y la responsabilidad ciudadana (Morán A. y col. 2023).

Este enfoque permite articular comunidad, paisaje y territorio, vinculando la autonomía municipal con una visión más amplia del sistema, sin descuidar el principio de subsidiariedad.

Campo y ciudad: una falsa dicotomía

Por último, la biorregionalización permite superar otra falsa dicotomía: la que enfrenta al campo con la ciudad o lo rural con lo urbano. Todos somos parte de una biorregión. Esto no significa que desaparezcan las diferencias de funciones, intereses o responsabilidades, sino que ninguna de sus partes puede considerarse autosuficiente ni establecer una relación de dominación.

En definitiva, se requiere una transformación progresiva de las relaciones entre poder, política y territorio; entre autonomía e interdependencia; y entre las escalas locales, nacionales y mundiales. Pasar de la desmesura a la armonía territorial no significa simplemente ordenar mejor el territorio: significa recuperar la capacidad colectiva de habitarlo, comprenderlo y gobernarlo.

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