¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

Varios referentes tecnológicos piden el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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“Que vuelva Jensen” o “Stand with Jensen” es la petición que circula en los medios sociales y presiona al directorio de Nvidia para que uno de los hombres tecnológicos más influyentes del mundo regrese a su puesto. El gran precedente, aunque las circunstancias fueron distintas, Sam Altman , CEO de OpenAI .

Elon Musk y otros referentes tecnológicos respaldan el regreso de Huang. La movilización recuerda otras crisis empresariales en las que la salida de un líder terminó siendo reversible, desde OpenAI hasta Apple.

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¿Puede Jensen Huang regresar a Nvidia apenas unos días después de su salida? La campaña para reinstalar al cofundador de la compañía gana visibilidad y plantea una pregunta que Silicon Valley ya enfrentó en otras ocasiones: cuánto puede resistir un directorio cuando empleados, inversores y socios reclaman la vuelta de quien consideran esencial para el negocio.

Según informó el South China Morning Post, la iniciativa en la web y redes sociales, “Stand with Jensen” superaba las 136.000 firmas el domingo 15 de noviembre, con adhesiones que incluían nombres de referentes tecnológicos y personas que se identificaban como empleados y accionistas de Nvidia. Varias figuras destacadas de la industria, incluido el cofundador de YouTube, Steve Chen, y el socio gerente de Atreides Management, Gavin Baker, han respaldado públicamente la campaña en X. Los organizadores de la campaña “Stand with Jensen”, que se describen a sí mismos como empleados, socios y accionistas de Nvidia, instaron a la junta a “traer de vuelta a Jensen mientras una investigación independiente establece los hechos”, según una carta abierta en el sitio web de la iniciativa. El medio destaca como preocupación central de sus defensores , que la empresa pierda relaciones comerciales en el futuro construidas alrededor del liderazgo de Jensen Huang. También reclaman transparencia sobre su salida y una oportunidad para que responda a los cuestionamientos. La campaña aclara que actúa de forma independiente, sin autorización ni respaldo oficial de Nvidia o del propio empresario.

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Elon Musk amplificó ese reclamo al anunciar en X que firmaría una petición para restituirlo. Dentro de Nvidia también se registraron expresiones de apoyo: según Reuters, una publicación interna que solicitaba considerar la opinión de los empleados recibió más de 1.600 comentarios, muchos favorables a encontrar una vía para su regreso. Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente esos reportes internos.

La posición oficial, por ahora, sigue siendo otra. Nvidia anunció el 12 de noviembre la renuncia inmediata de Huang como presidente, CEO y miembro del directorio. Colette Kress asumió como directora ejecutiva interina y la compañía abrió la búsqueda de un sucesor. Pero en este mundo donde los cambios van a velocidad, todo puede volver atrás frente a diferentes presiones. Ya existen otros casos en la historia.

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El antecedente más cercano es el de Sam Altman en OpenAI. El 17 de noviembre de 2023, su directorio lo destituyó como CEO. Días después, la decisión se revirtió: Altman volvió y la conducción del órgano que lo había apartado fue reorganizada. Su salida fue un despido, no una renuncia voluntaria, una diferencia importante al comparar ambos episodios.

En el comunicado que formalizó su retorno, publicado el 29 de noviembre, Altman destacó el respaldo de los empleados y de Microsoft, que había ofrecido recibir al equipo si no se alcanzaba una solución. El regreso quedó acompañado por un nuevo directorio inicial encabezado por Bret Taylor y por el compromiso de revisar lo sucedido.

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La revisión posterior, realizada por WilmerHale y divulgada por OpenAI en marzo de 2024, atribuyó la crisis a una ruptura de confianza entre Altman y el anterior directorio. Según ese informe, la decisión se había ejecutado sin una investigación completa ni una oportunidad para responder a las preocupaciones planteadas. Aunque el directorio tenía facultades para destituirlo, la revisión concluyó que su conducta no exigía su remoción. Aunque esas conclusiones corresponden exclusivamente al caso OpenAI; podrían anticipar un cambio la situación del por ahora ex CEO de Nvidia.

La historia empresarial ofrece otros regresos, aunque con circunstancias y plazos muy distintos. Steve Jobs dejó Apple en 1985 tras una disputa de poder y volvió a la compañía después de la adquisición de NeXT, para asumir como CEO interino en 1997 y convertirse su CEO oficial en el 2000. Su retorno, más de una década después, se convirtió en uno de los episodios emblemáticos de la recuperación de un fundador apartado de su propia empresa.

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No hace falta contar desde el retorno de Jobs hasta su muerte el recorrido alcista de la acción y valor de esta empresa icónica americana que revoluciono el mundo en el 2007 con su primer iphone.

Howard Schultz es otro caso emblemático que volvió a dirigir Starbucks. Tras dejar la función ejecutiva en 2000, regresó en 2008 para encabezar una transformación del negocio. En 2022 asumió nuevamente, esta vez como CEO interino. A diferencia de Altman, sus retornos respondieron a transiciones y necesidades empresariales, no a la reversión inmediata de una destitución.

Estos antecedentes muestran que la salida de un líder puede ser reversible. Pero el caso Nvidia todavía está abierto: mientras sus defensores buscan mantener viva la posibilidad del regreso, el directorio continúa trabajando en la situación y sucesión.

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El 17 de noviembre Nvidia dará su reporte de ganancias . Desde que comenzara este escándalo la acción de Nvidia se derrumbó en pocos días más de un 30%. Este será un día clave en cuanto a las proyecciones futuras de ganancia y no solo las ganacias obtenidas.

El precedente de Altman demuestra que una decisión aparentemente definitiva puede cambiar en pocos días cuando el respaldo a un ejecutivo se convierte en presión sobre la continuidad del negocio. Jobs y Schultz muestran que esa vuelta también puede producirse años después. Para Huang, la incógnita es si el apoyo que hoy reúne alcanzará para abrir una negociación real.

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La campaña ya instaló su regreso en el debate; todavía falta saber si logrará instalarlo nuevamente al frente de Nvidia.