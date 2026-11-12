Crisis textil: con la producción en caída libre, los empresarios advirtieron que sostener al sector “es una decisión política”

La industria textil argentina registró una caída de producción del 20,8% interanual durante los primeros ocho meses de 2026 y operó con apenas el 40,6% de su capacidad instalada

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Con una producción que se desplomó casi 21% interanual, seis de cada diez máquinas paradas y miles de puestos de trabajo perdidos, la industria textil argentina atraviesa una profunda crisis que encendió las alarmas entre los empresarios del sector. “La viabilidad del sector textil es una decisión política”, advirtió Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, al presentar los últimos indicadores de una actividad que acumula una contracción del 33,9% respecto de 2023 y enfrenta un fuerte avance de las importaciones.

Los datos fueron difundidos este jueves por la Fundación Pro Tejer, en la previa de una nueva edición de ProTextil 2026, el encuentro de la cadena de valor que se realizará desde las 15 en La Herencia, en Pilar. Los empresarios expusieron un diagnóstico sobre el deterioro de la actividad y plantearon la necesidad de adoptar medidas para sostener la producción nacional, en un contexto de retracción del consumo, mayor participación de los productos importados y dificultades de competitividad.

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“Para crecer y desarrollarnos en un país de casi 50 millones de habitantes necesitamos a todos los sectores: no podemos sostener al país con una economía de nicho o basada en sectores extractivos”, afirmó Galfione, al cuestionar la posibilidad de sostener el desarrollo económico únicamente sobre determinadas actividades.

En ese marco, la Fundación Pro Tejer planteó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero insuficiente para impulsar el desarrollo industrial, y reclamó medidas específicas para contener la crisis que atraviesan las empresas después de tres años consecutivos de caída de la actividad.

Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer: “La viabilidad del sector textil es una decisión política”

Entre los principales pedidos de los empresarios figuraron la regulación de las plataformas digitales y del régimen courier, mayores controles aduaneros para combatir el contrabando y medidas para mejorar la competitividad de la producción nacional. También reclamaron una reducción de la carga tributaria, mejores condiciones de financiamiento, menores costos logísticos y políticas específicas para las pymes y las economías regionales.

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La advertencia se produjo en medio de un escenario de deterioro que, según las estadísticas presentadas por la entidad, afecta a los distintos eslabones de la cadena productiva. La caída de la actividad no se limita a las fábricas textiles, sino que también alcanza a la confección de prendas de vestir y a la fabricación de calzado, aunque con diferentes niveles de contracción.

Producción en baja y capacidad ociosa

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de producción. De acuerdo con los datos del Indec incluidos en la presentación, la industria textil produjo 33,9% menos que en 2023, mientras que la comparación interanual mostró una caída del 20,8% durante los primeros ocho meses de 2026.

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El deterioro también se refleja en la continuidad de los resultados negativos. De los 32 meses transcurridos desde enero de 2024 hasta agosto de este año, en 31 la producción textil se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023.

La situación se trasladó directamente al funcionamiento de las plantas industriales. Durante los primeros ocho meses del año, el sector utilizó en promedio apenas 40,6% de su capacidad instalada, el registro más bajo de la serie, con excepción de 2020. Esto implica que alrededor del 60% de la capacidad productiva permaneció sin utilizarse, en un contexto de menor demanda y retroceso de la fabricación nacional.

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El panorama también es negativo para los otros segmentos de la cadena. La producción de indumentaria cayó 11,5% interanual entre enero y agosto, mientras que frente a 2023 acumuló una contracción del 13,7%. En el caso del calzado, la baja fue todavía más pronunciada: 24,8% respecto de 2025 y 41,3% en comparación con 2023.

En el conjunto de la industria manufacturera, la situación también presenta dificultades. Según los datos correspondientes al acumulado entre enero y septiembre, 12 de las 16 ramas industriales produjeron menos que en 2023 y la misma cantidad registró caídas frente a 2025. Dentro de ese universo, los textiles se ubicaron entre las actividades con mayores retrocesos, junto con maquinaria y equipo, que acumuló una contracción del 35,2% respecto de 2023.

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Casi 29.000 empleos perdidos y más de 1.000 empresas menos

La contracción de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo formal. Según las cifras de la Secretaría de Trabajo presentadas por Pro Tejer, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026.

Pro Tejer, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026

La cantidad de trabajadores pasó de 120.810 a 91.992, lo que representa una disminución del 23,9%. La pérdida de puestos laborales en estas actividades explicó aproximadamente un tercio de los 89.209 empleos industriales que desaparecieron durante el mismo período.

El cierre de establecimientos constituye otro de los indicadores del deterioro sectorial. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de registrarse 1.090 empleadores industriales vinculados con textiles, indumentaria y calzado, equivalentes al 17,7% del total inicial.

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La cantidad de establecimientos pasó de 6.142 a 5.052. Dentro de ese conjunto, la industria textil perdió 285 empleadores, una reducción del 12,9%, mientras que en indumentaria desaparecieron 524, equivalentes al 18,4%. En cuero y calzado, la disminución alcanzó a 281 establecimientos, con una caída del 25,8%.

El retroceso también se extendió a los comercios vinculados con la cadena. En ese segmento, la cantidad de empleadores registrados pasó de 21.362 a 17.558, lo que representa 3.804 establecimientos menos, una baja del 17,8%. Al sumar los segmentos industriales y comerciales, la cadena perdió 4.894 empleadores desde diciembre de 2023.

En este contexto, Galfione también hizo referencia a la dimensión social de la actividad económica. “El equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”, sostuvo el presidente de Pro Tejer.

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El consumo y las importaciones, en el centro de la crisis

La Fundación Pro Tejer identificó a la caída del consumo interno como uno de los principales factores detrás de la contracción productiva. Según los datos presentados, el poder adquisitivo de distintos sectores de la población permanece por debajo de los niveles de 2023, mientras que las ventas comerciales también muestran retrocesos significativos.

Entre enero y agosto de 2026, el salario registrado privado perdió 4% de poder adquisitivo respecto del mismo período de 2023. En el caso del salario público, la disminución alcanzó el 25%, mientras que el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. En paralelo, las ventas en supermercados acumularon una caída del 16,2% frente a 2023, mientras que en los shoppings la contracción llegó al 28,5%.

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crisis textil

A esta situación se sumó el incremento del costo de los servicios públicos, que redujo los ingresos disponibles de los hogares. Según la información presentada, la canasta de luz, gas, agua y transporte sin subsidios en el AMBA aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%.

El otro fenómeno que destacó la entidad fue el avance de las importaciones sobre el mercado interno. De acuerdo con sus estimaciones, los productos importados pasaron de representar históricamente alrededor del 50% del abastecimiento a explicar cerca del 70%, mientras que la participación de la producción nacional se redujo al 30%.

El comportamiento del comercio exterior mostró, además, cambios importantes durante los últimos dos años. Según las estadísticas difundidas, las importaciones de toda la cadena de valor crecieron 95% en toneladas entre enero y septiembre de 2025 respecto del mismo período de 2024. En cambio, durante los primeros nueve meses de 2026 registraron una caída del 21% interanual.

En el caso específico de la indumentaria, las importaciones aumentaron 144% en toneladas durante 2025 y retrocedieron 46% en los primeros nueve meses de 2026. La evolución también fue dispar en materias primas, hilados y tejidos.

Para Pro Tejer, el avance de los productos extranjeros se produjo sobre un mercado interno de menor tamaño, lo que modificó la participación relativa de la fabricación nacional y las importaciones.

El crecimiento del courier y las plataformas internacionales

Otro de los puntos abordados por la entidad fue el incremento de las compras al exterior mediante el régimen de courier, junto con la expansión de las plataformas digitales internacionales.

crisis textil

De acuerdo con los datos presentados, las importaciones realizadas por courier alcanzaron los USD 960 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a USD 602 millones durante el mismo período de 2025 y USD 153 millones en 2024. Esto representa un crecimiento del 60% interanual y un volumen 6,3 veces superior al registrado dos años atrás.

La entidad vinculó esta expansión con los cambios normativos introducidos desde diciembre de 2024, cuando el límite por envío courier aumentó de USD 1.000 a USD 3.000, con franquicias específicas para compras de menor valor.

En julio de 2026 también se modificaron las condiciones para los envíos puerta a puerta mediante Correo Argentino, con una ampliación de los montos permitidos.

En paralelo, Pro Tejer puso el foco en el crecimiento de plataformas como Temu y Shein, que comenzaron a ganar participación entre los consumidores argentinos.

Según los datos correspondientes al primer semestre de 2025 incluidos en la presentación, el 10% de los compradores utilizó Temu y el 8% recurrió a Shein, dos plataformas que no figuraban en el relevamiento de 2024. La entidad también planteó cuestionamientos sobre las condiciones de competencia y los controles aplicados a los productos importados.

En ese sentido, señaló que el valor FOB por kilo de la indumentaria importada cayó 37% respecto de 2023, mientras que en las confecciones la disminución alcanzó el 46%. Además, citó un estudio sobre comercio ilícito que estimó una penetración superior al 45% en indumentaria y calzado. Ese indicador contempla contrabando, falsificación, piratería y venta informal, entre otras modalidades, y no representa directamente el valor económico de las operaciones.

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