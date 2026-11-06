Economía

Milei en la Sociedad Rural: llamó héroes a los empresarios y dijo que relajar la política monetaria sería “tirarle nafta al fuego”

El mandatario expuso ante la Sociedad Rural Argentina su diagnóstico sobre el freno del crecimiento, cargó contra economistas que proponen expandir la demanda y reivindicó al empresario como el verdadero artífice de la riqueza

Javier Milei en la Reunión de Fin de Año de la Sociedad Rural Argentina
El mandatario atribuyó la desaceleración al impacto del estrecho de Ormuz en los costos globales y defendió la ortodoxia sin concesiones
Guardar

El presidente Javier Milei se presentó ante los productores agropecuarios reunidos en el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y atribuyó la desaceleración del crecimiento a un shock de oferta externo, rechazó de plano las propuestas de estímulo fiscal o monetario como respuesta y reivindicó el rol del empresario como motor central de la economía.

Antes que él, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, también expusieron en el mismo escenario.

PUBLICIDAD

Milei llegó al país desde España pasadas las siete de la mañana y lo reconoció al abrir su discurso. Pasado el mediodía en el país, el Presidente se presentó ante una sala con participación de representantes del agro, la energía y la minería, donde dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué la Argentina atraviesa un período de menor dinamismo económico y a descartar las recetas que, según dijo, solo empeorarían la situación.

El argumento central del presidente giró en torno al concepto de shock de oferta negativo: la reducción en la oferta de petróleo derivada de las tensiones en el estrecho de Ormuz encarece los costos de producción, presiona los precios al alza y obliga a los bancos centrales a subir las tasas de interés, con el consiguiente enfriamiento de la actividad. “Ustedes están viviendo un shock de oferta negativo”, dijo Milei ante los empresarios.

PUBLICIDAD

Desde esa lectura, el mandatario cuestionó con dureza a quienes proponen compensar ese shock con expansión de la demanda agregada —ya sea por la vía monetaria o fiscal—. Flexibilizar la política monetaria cuando la base monetaria amplia lleva casi 12 meses sin crecer, afirmó, “sería tirarle nafta al fuego”. Y recurrir al déficit fiscal, agregó, resulta inviable dadas las condiciones actuales del crédito internacional.

Milei en la SRA
El Presidente Javier Milei disertó en el evento de la Sociedad Rural Argentina

“No sé si lo hacen por ignorancia o por deshonestidad intelectual”, dijo el presidente en referencia a, principalmente, los economistas que insisten en esas alternativas, y no descartó una tercera posibilidad: que algunos directamente quieran que “el país se prenda fuego para volver a las andadas”. Y remató: “No hay sustituto para la buena política económica”.

Milei volvió a calificar de “héroes” a los empresarios

Una parte significativa del discurso estuvo dedicada a reivindicar la figura del empresario desde una perspectiva teórica. Milei citó al economista Israel Kirzner para explicar que el empresario es quien “advierte una oportunidad de ganancia donde los demás ven un problema o directamente no ven nada”, y al investigador Hernando de Soto para señalar que esa función crea información que antes no existía y coordina a millones de personas que no se conocen entre sí.

En ese marco, el mandatario trazó una distinción entre el rol del Estado y el del sector privado: el primero debe fijar reglas, no distorsionarlas; la creación de riqueza corresponde a los empresarios. “La prosperidad es el resultado de las instituciones y del libre juego de los individuos, no de una naturaleza previa a la acción humana”, afirmó. Para esa figura, reservó una definición que contrasta con calificativos previos: “No le encuentro otro nombre que héroes”, dijo sobre los empresarios.

“El equilibrio fiscal no se negocia, ni con ningún pero”

Milei dedicó otro tramo del discurso a defender la centralidad del equilibrio fiscal como eje del programa económico y a advertir sobre quienes proponen matizarlo. Vinculó el desequilibrio de las cuentas públicas con todas las distorsiones macroeconómicas que, según dijo, castigaron a la Argentina durante casi un siglo: la deuda, la inflación, las regulaciones y los controles de precios son, en su lectura, consecuencias directas del déficit fiscal. “Cada una de las regulaciones y de los efectos macroeconómicos devastadores que hemos padecido durante ochenta o noventa años tienen como correlato el desequilibrio fiscal”, afirmó.

Desde esa lógica, el presidente fue terminante frente a quienes dicen querer superávit pero con excepciones sectoriales. “Detrás de cada pero hay un gasto que alguien quiere conservar”, señaló, y sintetizó: “Los que dicen ‘quiero superávit, pero...’ lo que en realidad están diciendo es que quieren déficit”. El superávit, agregó, “no es solo esfuerzo económico, sino también esfuerzo político”, y advirtió que quienes prometen el paraíso para llegar al poder nunca podrán sostenerlo. “El equilibrio fiscal no se negocia, ni con ningún si, pero de nada”, cerró entre aplausos.

Milei rechazó la devaluación como herramienta de competitividad

Frente a quienes plantean que la competitividad de la economía argentina se podría recuperar mediante una devaluación del peso, el presidente dijo: “Es abaratar lo argentino a costa de los argentinos: es licuar los salarios, es destruir el ahorro y desvalorizar las empresas de un plumazo”. Y descartó el argumento de fondo: a los pocos meses de una devaluación, señaló, los precios se acomodan y el problema estructural permanece.

En cambio, Milei defendió la vía que, según afirmó, eligió su gobierno: bajar el costo impositivo, reducir el costo del capital, desregular la economía y favorecer la infraestructura a través del sector privado. Mencionó como ejemplos concretos la licitación de 9.000 kilómetros de rutas, el avance sobre otros 6.000 kilómetros adicionales y la desregulación de la hidrovía. “Por la vía genuina”, fue la expresión que usó para contrastar ese camino con el de los gobiernos anteriores.

Temas Relacionados

Javier MileiSociedad Rural ArgentinaPolítica monetariaempresarioscrecimientoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia tipo necesitó ingresos de al menos $ 2.740.206,46 en octubre, según el último informe del Idecba

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Por qué no funcionan los bancos hoy, 6 de noviembre

A la jornada sectorial se suman el fin de semana y los feriados por la visita papal, lo que deja un lapso de cinco días consecutivos sin atención presencial en las sucursales

Por qué no funcionan los bancos hoy, 6 de noviembre

¿Freno al ingreso de equipos de telefonía celular de China? Argentina adhirió a un estándar de seguridad de EEUU

La disposición obliga al Estado a aplicar controles sobre proveedores y habilita al Enacom a evaluar la posibilidad de extenderlo al sector privado. Se trata de una decisión con sentido geopolítico

¿Freno al ingreso de equipos de telefonía celular de China? Argentina adhirió a un estándar de seguridad de EEUU

Alejandro Díaz, CEO de AmCham, habló de las inversiones de EEUU en Argentina: “Van a depender del recorrido que tenga el país”

Tras los comicios legislativos estadounidenses, el empresario analizó las perspectivas económicas locales, anticipó desembolsos por USD 57.000 millones durante una década y explicó por qué las compañías vinculadas al consumo todavía no proyectan grandes ampliaciones

Alejandro Díaz, CEO de AmCham, habló de las inversiones de EEUU en Argentina: “Van a depender del recorrido que tenga el país”

Cae el riesgo país argentino, pero sigue sobre los 900 puntos, mientras Wall Street insinúa un rebote

El índice Nasdaq rebota 1,6% tras el desplome del jueves. Los bonos Globales de Argentina recuperan cerca de 1% y el indicador de JP Morgan cede a 918 puntos

Cae el riesgo país argentino, pero sigue sobre los 900 puntos, mientras Wall Street insinúa un rebote

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Racing visita a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La tajante respuesta del entrenador de Portugal sobre su pelea con Cristiano Ronaldo tras el retiro del seleccionado

TELESHOW

Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

De Cecilia Roth a Eva De Dominici: en fotos, quiénes fueron los famosos que caminaron la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa: “Sería el fichaje del año”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU acusa al hijo de un expresidente ecuatoriano de integrar una red narco junto a otros cuatro sospechosos

EEUU acusa al hijo de un expresidente ecuatoriano de integrar una red narco junto a otros cuatro sospechosos

Descubren 280 grabados paleolíticos en una cueva visitada durante siglos: el hallazgo cambia la historia del arte rupestre ibérico

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

Dominicana impulsa en Londres una agenda para atraer inversiones y ampliar las exportaciones dominicanas

La cosecha de café de Centroamérica y México caería 9.3% hasta menos de 18 millones de sacos