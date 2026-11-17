Una fábrica argentina muestra dos realidades económicas contrapuestas, con un sector en penumbra y otro en plena actividad, simbolizando los desafíos y la resiliencia industrial del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salto de la inflación en octubre a 2,2% sorprendió a la mayoría de las consultoras, que esperaban un dato en torno a 1,8%/1,9%, similar al de septiembre. Y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración de los precios a los cambios en el Régimen de Zonas Frías —quita de subsidios en la boleta de gas—, se abrió un debate acerca de si la economía cayó en estanflación, una indeseable mezcla de estancamiento con inflación.

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre quedó 0,3 puntos porcentuales por encima de septiembre. El aumento coincidió con una actividad que, según MacroView y el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), muestra retrocesos en varios sectores, con el aporte positivo concentrado en el agro, la energía y la minería.

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La discusión se apoyó en dos elementos: una inflación que volvió a ubicarse por encima del 2% mensual y un nivel de actividad con caídas en sectores como la industria, la construcción, el comercio, las ventas minoristas y los patentamientos de vehículos. A la espera de los próximos datos que va a publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que confirmaran o no la recesión técnica en el tercer trimestre.

Otra vez arriba de 2%

La aceleración de la inflación en octubre tiene una explicación tanto para el Gobierno como para los privados. Los precios estacionales tuvieron una incidencia directa sobre el índice: aumentaron 5,5% en octubre frente al 2,9% de septiembre y explicaron casi un cuarto de la variación mensual del nivel general. Dentro de ese grupo, las verduras, tubérculos y legumbres subieron 10,5% y aportaron más de 15% de la variación del IPC.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la principal causa de la aceleración de la inflación fueron los cambios en el Régimen de Zonas Frías. (Foto: Maximiliano Luna)

Los precios regulados crecieron 2,9%, 0,6 p.p. por encima del mes anterior. Invecq calculó que ese grupo explicó cerca de 30% de la inflación de octubre. El mayor aporte surgió de electricidad, gas y otros combustibles, que subieron 6,5% y aportaron 14% de la variación mensual del índice general, según estimaciones de la consultora. En la misma línea, el ministro Caputo aseguró que los cambios en la Ley de Zonas Frías fueron la causa de la aceleración de la inflación en octubre al aportarle 0,3 p.p. al índice general.

¿Estanflación?

Más allá de las explicaciones oficiales, el escenario actual es una inflación que saltó al 2% mensual en octubre y que en los últimos 15 meses oscila entre 31,3% y 33,8% interanual que se da a la par de dudas sobre el nivel de actividad. Según MacroView, la economía no logró reactivarse. La firma estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá apenas 1% este año y planteó que el proceso electoral transcurrirá con una actividad planchada y varios sectores en caída.

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El informe sostuvo que el rebote registrado entre mediados de 2024 y la primera mitad de 2025 no conectó con una expansión más amplia. Desde hace más de un año, señaló MacroView, la economía se mantuvo en un nivel similar, con subas y bajas mensuales que no alteraron esa tendencia.

En el segundo y el tercer trimestre de 2026 se registraron caídas desestacionalizadas frente al trimestre previo, según mediciones del INDEC, y la consultora calculó que el nivel del Producto Bruto Interno quedó 4% por debajo del registrado a fines del año pasado.

Frente a ello, MacroView definió el escenario como un estancamiento con rasgos recesivos y lo vinculó con el desempeño de los sectores productivos y de servicios que concentran la mayor parte de la economía. El agro, la energía y la minería explicaron la totalidad de la escasa suba de la actividad, de acuerdo con el informe. Esas ramas representan 15% de la economía, mientras que el 85% restante permaneció estancado o en retroceso, con actividades que produjeron menos que en 2023.

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Por sectores

En el mismo sentido fue el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc) que en su último informe expuso un desempeño desigual entre los indicadores incluidos en el Monitor Interanual de Actividad Económica. La tabla presentó variaciones de series ajustadas por estacionalidad e irregulares extremos entre abril y septiembre de 2026.

El Índice Compuesto de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró una baja en cada uno de los seis meses: 1,1% en abril, 1% en mayo, 0,8% en junio, 0,7% en julio y 0,4% tanto en agosto como en septiembre. En ese período, el Avance Mensual de Labores Agrícolas fue el único de los 10 indicadores que mantuvo variaciones positivas de forma continua. Subió 11,1% en abril, 10,2% en mayo, 15,3% en junio, 24,9% en julio, 32% en agosto y 24,2% en septiembre (aunque a su vez este último mes mostró una retracción respecto de agosto).

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Para MacroViews, el 85% de la actividad está estancado o en retroceso, con actividades que produjeron menos que en 2023. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que la producción industrial presentó resultados negativos durante los seis meses: bajó 1,4% en abril y mayo, 1,2% en junio, 1,8% en julio, 2,3% en agosto y 2% en septiembre. La construcción tuvo alzas de 3,3% en abril y 2,4% en mayo, pero luego cayó 0,9% en junio, 3,1% en julio, 1,6% en agosto y 1,5% en septiembre.

Las importaciones totales de bienes mostraron bajas a lo largo de toda la serie: 6,2% en abril, 4,2% en mayo, 1,8% en junio, 1,3% en julio, 2,1% en agosto y 3,2% en septiembre. Las ventas minoristas descendieron 7,5% en abril y continuaron en terreno negativo hasta septiembre, cuando registraron una baja de 2,8 por ciento. Como muestra una suerte de “semáforo” en que los tonos verdes dan cuenta de variaciones positivas y los rojos retrocesos en línea con la intensidad del color, la economía argentina hace muchos meses que está aletargada.

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Los patentamientos de vehículos nuevos tuvieron caídas de 13,7% en abril, 18,1% en mayo, 16,2% en junio y julio, 16% en agosto y 12,2% en septiembre. Los asalariados privados registrados también mostraron variaciones negativas durante los seis meses, entre 2,2% en mayo y 1,8% en septiembre.

La remuneración bruta total real del sector privado registrado cayó 3,1% en abril, 3% en mayo, 3,5% en junio, 4,3% en julio, 4,5% en agosto y 4,3% en septiembre. La tasa de entrada al mercado laboral pasó de aumentos de 6,3% en abril y 1,6% en mayo a retrocesos desde junio, con una baja de 2,8% en septiembre. Aunque la tabla también registró resultados positivos para la recaudación nacional total: subió 1,7% en agosto y 2,9% en septiembre, después de cuatro meses consecutivos de caídas.

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Las causas detrás

Para MacroView, la debilidad de la actividad no surgió de una crisis devaluatoria e inflacionaria. El informe mencionó dudas sobre el nivel del tipo de cambio real y las dificultades para bajar del 2% mensual de inflación, y señaló que esos factores se retroalimentaron y dificultaron una recuperación sostenida y difundida.

“La cuestión macro de fondo de la falta de reactivación es que no hay pesos suficientes ni en la calle ni en los bancos: es una insuficiencia en términos reales, medida en poder de compra. Hay poquísimo circulante, pocos depósitos y está parado el crédito (por la seca monetaria y la mora elevada)”, marcaron en el informe. En donde calcularon que a la economía le faltan en moneda constante unos $40/50 billones de pesos. Es que si bien el BCRA se la pasó este año emitiendo moneda a través de la compra de dólares (más de $20 billones), la la mayoría fue reabsorbida: por el propio BCRA colocando letras dólar - link por necesidad y por el Tesoro genuinamente sobre - colocando deuda

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La consultora vinculó el riesgo de un estancamiento con rasgos recesivos con las condiciones del programa macroeconómico, cambiario y monetario. Mencionó la estabilidad cambiaria nominal, el límite cuantitativo a la emisión neta de pesos y las restricciones sobre los agregados monetarios. Bajo esas condiciones, señaló que persistió el riesgo de que el PBI no subiera.