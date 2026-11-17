La recepción de pedidos de autos híbridos y eléctricos sin arancel para el año próximo se cierra este martes. A fin de mes se conocerá la asignación que haga el Gobierno a cada marca. REUTERS/Jon Nazca

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Aunque el resultado quizás se conozca hacia fin de mes, hoy se cierra la recepción de solicitudes para participar de la licitación de los 50.000 autos híbridos y eléctricos 2027, programa implementado en 2025 con la doble finalidad de promover la electromovilidad a menores costos y generar más competencia en el mercado con el objetivo de impulsar una baja de precios de los autos nuevos.

En los dos años previos, la asignación fue lineal, se dividió el cupo en dos partes iguales de 25.000 autos para fabricantes y no fabricantes, y la única condición limitante para poder participar era traer vehículos de pasajeros con un valor de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque) como máximo. Los volúmenes de cada marca tuvieron relación con la capacidad financiera y el estado de la operación local de cada uno, pero también con la posibilidad de llegar a Argentina en el menor tiempo posible.

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Para el cupo 2027, en cambio, se estrenará un nuevo método de asignación de las unidades entre fabricantes e importadores, y en este último caso, con un sistema que busca cumplir una función de “filtro” para evitar pequeñas operaciones que no generen la suficiente seguridad y continuidad comercial en el mercado automotor para los usuarios.

La medida es polémica, porque los importadores estarán divididos en grupos de acuerdo a las ventas que tuvieron en los dos cupos previos, algo que generó tensiones en el sector porque quienes más autos vendieron tendrán el 60% de las 25.000 que corresponden a los “No fabricantes”.

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Además, los nuevos importadores tendrán otro 20%, entre ellos Tesla con la certeza de al menos la mitad porque un artículo de la reglamentación asegura un 10% del subtotal (25.000) a quienes hagan una inversión en cargadores de autos eléctricos. De ese modo, la mitad de los autos destinados a los nuevos importadores, quedará para la empresa de Elon Musk, que ya confirmó la comercialización desde este viernes 20 de noviembre, de los Model 3 y Model Y como portafolio de productos para Argentina.

Tesla lanza la comercialización de sus autos eléctricos en Argentina este viernes 20 de noviembre. Tendrán 2.500 autos dentro del cupo 2027 por las condiciones que reúnen. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ante estas preasignaciones, los importadores medianos y chicos solo tendrán para repartirse entre todos, un volumen de 5.000 autos. Pero el punto de mayor controversia se dio además, porque el cómputo de antecedentes de cada marca se hará sumando la cantidad de autos importados desde la creación del sistema de cupos.

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La queja radica en que el primer año, hubo muchos importadores que no pudieron pedir vehículos por el límite de precio FOB y otros que lograron menor volumen de unidades por el tiempo que demandarían en llegar al mercado local. Varias de esas marcas sí lograron esos objetivos más altos recién en el segundo año, pero quedaron en desventaja con sus competidores por el año anterior.

“Es un poco extraño, porque dicen que premiarán a quienes más autos trajeron pero los que decidieron cuántos autos traía cada marca son los mismos que hicieron esa asignación los dos años anteriores”, se quejan desde algunas empresas.

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Los beneficiados responden que “nosotros pedimos mucho porque podíamos responder a esa asignación, no solo con ese volumen de autos sino con precio y tiempo de arribo a Argentina. No nos dieron más porque quisieron, sino porque nuestra solicitud fue más seria”, se defienden.

En el medio, los funcionarios de la exsecretaría de industria y comercio, quienes tienen que decidir la mejor estrategia para que el usuario sea el beneficiado, no hacen comentarios oficialmente, pero a través de algunas fuentes cercanas dejaron saber que “están un poco cansados de los lobbies de unos y otros, y que tomaron la decisión que les pareció más sensata”.

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El cupo de las automotrices

En el caso de los fabricantes, que no deben rendir cuentas de solidez financiera por el propio respaldo de sus casas matrices y su historia en el sector, todos quienes se presenten tendrán asegurado un piso de 750 unidades, y la asignación del remanente de unidades hasta completar sus 25.000 vehículos, se hará tomando en cuenta sus niveles de producción, la cuota de mercado de cada marca y la venta de vehículos electrificados en los últimos dos años.

La Ford Territory Híbrida fue el auto del cupo del que más unidades se importaron hasta ahora, pero está dentro del grupo de los fabricantes y no afecta a los importadores.

Aunque no participó de las dos licitaciones previas de 2025 y 2026, la marca que todos quieren saber si va a participar licitar es Toyota, porque además de tener la mayor producción y liderar las ventas, es la marca que más autos híbridos vende desde hace varios años, incluso antes del cupo, y eso la dará una mejor posición frente a sus competidores en cuanto a volumen que podrían recibir.

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Extraoficialmente, Toyota participará de la licitación para 2027, aunque no hay detalles de su elección de modelos y tecnologías para hacerlo.

El cambio de valores según la tecnología

La forma de asignar los cupos es solo una de las reformas introducidas al cupo 2027. La otra es el cambio del valor FOB máximo que podrán tener los vehículos de acuerdo al tipo de electrificación que tengan.

La nueva normativa mantiene los USD 16.000 FOB para los autos microhíbridos, sube ese máximo a USD 18.000 para los híbridos e híbridos enchufables, y aumenta a más del doble el valor de los autos para los modelos 100% eléctricos, que podrán tener un precio en puerto de embarque de hasta USD 35.000, lo que permitirá que la oferta sea mucho más amplia en marcas y modelos, pero también en países de procedencia.

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Además de Tesla, que no es fabricante sino importador, esta modificación es válida tanto para los autos de los fabricantes locales como para los de los importadores. Si bien hay bastante hermetismo en las marcas, se especula con la llegada de una Ford Territory Híbrida más completa que la actual, que padeció los USD 16.000 y debió resignar equipamiento, pero también con la opción Híbrida enchufable del mismo modelo.

Renault intentará traer el nuevo Twingo eléctrico, Chevrolet también ampliaría su propuesta con un tercer modelo del que pronto podría haber novedades, mientras que Volkswagen adelantó que si bien podría importar el nuevo ID.Polo, prefieren buscar un SUV 100% eléctrico, probablemente fabricado en China, para aprovechar este aumento del valor FOB para esa tecnología.

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El Volkswagen ID. UNYX 08 100% eléctrico podría ser el auto elegido por la marca para traer en el cupo 2027 tras la suba del valor FOB a USD 35.000. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Todas las miradas apuntan a un nuevo SUV llamado Volkswagen ID. Unyx 08, que entra en el valor FOB y podría ser la elección de la marca, ya que en mayo de este año la marca hizo el trámite en el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) para registrar ese modelo.

El antecedente de 2025 y 2026

Más allá de las opiniones de perjudicados o beneficiados, los datos muestran la diferencia que se dio entre los autos del primer año y los del segundo, y muestra también el remanente de unidades que todavía no se vendieron, y que incluso llevaron a algunas marcas a aplicar descuentos, bonificaciones.

Incluso hubo una estrategia que aplicó BYD durante octubre, que fue la de pesificar los precios cuando aumentó el dólar, que dejó de cotizar en torno a los $1.480 a $1.500 y subió a los actuales $1.570 / $1.575 para evitar que sus precios suban para el bolsillo del usuario.

En 2025 se vendieron apenas unos 8.000 vehículos de los 50.000 del cupo habilitado en marzo. La razón de tan bajo número fue la demora entre la adjudicación, el pedido de unidades, la fabricación de las mismas y el traslado desde China (el 90% era de ese origen) y la distribución local.

Las marcas que más unidades vendieron en durante 2025 fueron Baic con 2.286 unidades, Great Wall con 1.986, Renault con 1.253, BYD con 670, Ford 354, Chery 280, MG 264, Chevrolet 206, y Fiat con 168 unidades.

El Baic BJ30 fue el auto de un importador que más unidades trajó entre 2025 y 2026. Entre las marcas fue BYD por su diversidad de modelos, pero ninguno superó al Baic híbrido.

El remanente de poco más de 40.000 vehículos quedó para este año y se juntó con los 50.000 de 2026, de los cuales todavía hay sin vender cerca de 30.000 automóviles.

Pero las cifras cambiaron completamente este año porque entre los 60.000 vehículos que se vendieron hay 16 modelos que superaron las 1.000 unidades. La lista de los autos patentados este año dentro del cupo de híbridos y eléctricos comienza con la Ford Territory Híbrida con 9.080 unidades hasta el 30 de octubre, último dato oficial de matriculaciones. Ford, sin embargo, no influye en el cupo de importadores porque es una terminal automotriz e importa en la mitad de los fabricantes.

Así, el segundo modelo más vendido es el importador que lideró la estadística. Fue Baic con el SUV BJ30 con 8.174 unidades, seguido por el BYD Atto 2 con 3.887, el BYD Dolphin Mini con 3.711 y el BYD Song Pro con 3.552.

Luego siguen el Chery Tiggo 7 con 3.501, Chevrolet Captiva con 3.494 (aunque está en el cupo de fabricantes, el volumen es significativo), Haval H6 con 2.044, Haval Jolión con 1796, MG ZS con 1.718, otro fabricante como Renault con el Arkana con 1.685, Chery Tiggo 4 con 1.433, MG MG3 con 1.355, Fiat 600 Hybrid con 1.103 (otra marca de los fabricantes), y BYD Yuan Pro con 1.073 unidades.

Salvo que alguna de esas marcas decida no traer estos vehículos, esa sería la lista de modelos que los usuarios podrán encontrar con mayor disponibilidad de stock durante 2027.