La Legislatura porteña declaró a Moria Casán como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Gustavo Gavotti)

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La Legislatura porteña le abrió las puertas a Moria Casán este lunes, y ella la ocupó como suele ocupar todos los lugares: sin pedir permiso. Entre aplausos, ovaciones y un “Olé, olé, olé, Moria, Moria” que se cantó desde el living central, la vedette, actriz y conductora recibió la declaración 695 del año 2026, que la nombra Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero no fue la única distinción de la tarde. Fue la primera vez que la Legislatura entregó cuatro en un mismo acto: además del reconocimiento a Moria, se declaró de interés cultural la obra Cuestión de género, se hizo lo propio con la serie Moria, de Netflix, y se entregó una mención especial a La mañana con Moria, el ciclo de Eltrece.

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El cuerpo legislativo entregó cuatro distinciones en una sola ceremonia, que incluyeron reconocimientos a la serie de Netflix y a la obra Cuestión de género (Gustavo Gavotti)

Los primeros en llegar fueron Benito y Coco Fernández, diseñador y gerente de producción de Eltrece, respectivamente. Después, el desfile fue a la medida de la homenajeada. Estuvieron su pareja, Pato Galmarini, y su hija, Sofía Gala Castiglione, acompañada por sus hijos Dante Della Paolera y Helena Tuñón y por su novio, Fermín Martínez. También su asistente personal, Galo Sotto, y su abogado, César Carozza.

Del círculo íntimo se sumaron José María Muscari, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Leticia Bredice, Nora Cárpena, Teté Coustarot, Héctor Maugeri y Stefy Xipolitakis, además de Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio, Liliana Parodi, Pampito Perelló y el doctor Guillermo Capuya, entre otros.

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La ceremonia empezó con un teaser que repasó su carrera. En el video, Moria se presentó como “Tutankamoria”, se definió como “el último exponente de una raza en extinción” y cerró con una frase que le valió el primer aplauso: “Soy lo que soy por ustedes”.

Amigos y colegas de Moria como Leticia Bredice, Marcelo Polino y Ángel de Brito se hicieron presentes (Gustavo Gavotti)

El diputado Pablo Donati, autor del proyecto, y la diputada Sandra Rey compartieron el living central con Moria, Valeria Ambrosio y Carlos Rottemberg. El diputado contó que la idea surgió en un pasillo de la Legislatura, cuando Adrián Devilder le comentó que la Ciudad nunca había distinguido a Moria. “Llego a mi despacho y efectivamente, Moria no estaba destacada en una omisión involuntaria”, recordó. Donati también reconoció al diputado Francisco Loupias, que impulsó los proyectos para la serie y la obra y no pudo asistir.

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Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, donde este año se presentó Moria: El Misterio, la definió así: “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”. Y cerró con un “artistas o divas hay muchas, pero Moria hay una sola”.

El productor Carlos Rottemberg, que trabaja con ella desde hace 45 años, recordó el día que le propuso A la cama con Moria, en 1991, y la reacción de Alejandro Romay en Canal 9. Después de la cuarta emisión, contó, el empresario le dijo: “Que se quede todo el año, porque esto es una maravilla”. Rottemberg cerró con un mensaje para Sofía Gala, presente en la sala: “El orgullo que tiene tu mamá por vos, doy fe que es así”.

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Moria Casán repasó hitos de su carrera teatral como el debut en el Teatro Nacional y las temporadas de localidades agotadas con Brujas (Gustavo Gavotti)

Cuando le tocó hablar, Moria repasó su carrera sin apuro y con humor. Contó que debutó en el Teatro Nacional disfrazada de Chaplin, que en menos de tres minutos estaba desnuda en escena y que lo hizo apenas bajada de la Facultad de Derecho. Recordó cómo llegó Brujas, el papel que cambió su vida, y los años de localidades agotadas junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Susana Campos y Graciela Dufau.

También hubo lugar para sus apuestas más disruptivas: el Julio César de Shakespeare “drag queeniado” con Jorge Telerman, presente en la sala, y The Hole, en el que una rata viva le caminaba por el cuerpo. “Me parecía una caricia la cola de la rata”, bromeó.

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Sobre La mañana con Moria, aseguró que ninguna estrella argentina había conducido antes un programa a las nueve de la mañana. “Tengo not bad for ochenta, ¿verdad?”, tiró, y el salón estalló.

El imitador Gustavo Moro intervino en el homenaje previo a la entrega de 34 rosas y la coronación final de la artista (Gustavo Gavotti)

El momento más emotivo llegó cuando habló de Cuestión de género, la obra que protagoniza con Jorge Marrale, Ariel Pérez de María y Paula Kohan, bajo la dirección de Nelson Valente. Moria contó que, apenas estrenada, un hombre se le acercó llorando en el foyer para agradecerle la visibilidad: su hija había hecho la transición a varón. Y reveló que el pasado domingo, el joven y su novia habían ido a ver la función. “Por una obra, una hora y media, logramos que la gente se sienta comprendida”, dijo.

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Cuando todo parecía terminado, el conductor avisó que una persona había burlado los controles de seguridad y que el acto era “un verdadero fraude”. Irrumpió entonces Gustavo Moro, uno de los transformistas más famosos por su imitación de Moria, para pedirle cuentas a “la impostora”. Entre risas, Moria lo ovacionó y lo presentó como el artista que la imita desde hace años. “Me siento que soy el Ministerio de Bienestar Social con Tetas”, bromeó, al agradecer a todos los que viven de hacerla.

Gustavo Méndez y Adrián Devilder le entregaron 34 rosas, una por cada año de Brujas. En su discurso, Moria agradeció a quienes la acompañan en este momento de su vida, entre ellos Pato Galmarini, su pareja desde hace cinco años, a quien presentó con su propio estilo: “Yo estoy enamorada de mí”.

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El cierre fue a su medida. Con Galo Sotto y su nieto Dante Della Paolera a cargo de la corona, la coronaron al ritmo de “Strong Enough”, de Cher. “Larga vida a la reina”, dijo el conductor del Homenaje en la Legislatura.