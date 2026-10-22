Milei admitió que “el ritmo al que baja la inflación es más lento” y ratificó su frase sobre la gente que no llega a fin de mes

Milei ratificó su frase sobre la gente que no llega a fin de mes

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El presidente Javier Milei se refirió a los números de la inflación en la Argentina y admitió que el ritmo de la baja que esperaba el Gobierno “es más lento”. Además, explicó su frase sobre que la gente no llega a fin de mes: “Si vos tomás crédito, eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario habló sobre las subas en el riesgo país que este jueves superó los 700 puntos y enfatizó: “La tasa de interés en el mundo está subiendo por las presiones inflacionarias. Es decir, básicamente, la situación en lo que tiene que ver con el estrecho de Ormuz, la guerra entre Ucrania y Rusia, tiene un impacto directo sobre los productos energéticos. Eso ha llevado en todo el mundo a una contracción de la oferta por incremento de costos, y eso lo que hace es que de corto plazo haya un salto en el nivel de precios”.

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Javier Milei habló sobre la inflación y explicó su frase sobre la gente que no llega a fin de mes

Y continuó: “Ese salto en el nivel de precios se manifiesta como una aceleración inflacionaria y eso induce a los bancos centrales a subir la tasa de interés. Por lo tanto, hoy el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica. Bueno, Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias”.

“Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor. Y obviamente, los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.

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Sin embargo, el jefe de Estado defendió las políticas económicas de su gobierno y afirmó: “Si nosotros no hubiéramos hecho las reformas que hicimos, hoy también tendríamos un déficit energético de veinte mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que sería la situación de la economía argentina?“.

"Argentina no estaría evolucionando tan positivamente como esperábamos", afirmó Milei

A continuación, remarcó que lo que “está pasando es que la economía se expande menos de lo que se venía expandiendo” y señaló: “El ritmo al que baja la inflación es más lento porque cuando vos tenés impactos en la energía y en los distintos commodities, eso te hace saltar los precios mayoristas y eso después te impacta sobre los precios minoristas”.

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En ese marco, ante la pregunta sobre su frase en la Argentina Oil and Gas 2026 respecto a que la gente no llega a fin de mes, el presidente sostuvo: “Que la gente no llega a fin de mes es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad. Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta es bastante básica, es: ¿cómo vos podés estar diez días sin comer?“.

Y agregó: “Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene, así que el mes que viene el problema vuelve de nuevo”.

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“Si vos experimentás restricciones, está contemplado en la canasta de la pobreza. Es un conjunto de bienes que vos consumís y que, si vos consumís menos que esos bienes, eso hace que seas pobre. Si vos no podés comer, estás capturado en una canasta, que es la canasta de indigencia”, siguió el mandatario, que remarcó el sinceramiento de precios que realizó cuando asumió el poder en 2023.

Milei estuvo en España durante los últimos días y regresó al país (Eduardo Parra/Europa Press)

En esa línea, aseveró: “La foto nos parece horrible, ¿sí? Pero la película sigue siendo la mejor película de la historia. Cuando nosotros llegamos, había veinte por ciento de indigentes; hoy es menos del siete. Es decir, sigue siendo un número aberrante, pero es mucho mejor que el veinte por ciento. Hoy tenemos 42% los niños que son pobres. Bueno, pero cuando arrancamos había setenta. Entonces, lo que hay que entender es que nadie niega que haya pobreza, pero son muchos menos de los que había antes".

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Respecto a la situación de la clase media, Milei afirmó: “Entiendo que cuando ustedes computan el ingreso disponible y les suben las tarifas. Es cierto que sienten que tienen menos ingresos disponibles, ¿está claro? Hay una parte del ingreso disponible que no se está tomando en cuenta, que es lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario. Es decir, porque lo que vos recibías, por un lado, vía de precios más bajos de los servicios, ¿la contracara cuál era? ¿Con qué lo financiabas eso? Con emisión monetaria".

“Lo que digo es que están haciendo mal la cuenta. Es decir, que lo haga un encuestador y haga mal la cuenta no me preocupa tanto. Me preocupa más que los economistas argentinos sean tan mediocres que no sepan hacer la cuenta. Le devolvimos el impuesto inflacionario a la gente. Es que en eso le devolvimos cien mil millones de dólares a la gente. No es un chiste”, comentó.

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Y explicó: “El haber matado la inflación o haberla bajado, ¿sí? Tiene impactos redistributivos. Hay sectores que se benefician más con la baja de inflación y hay sectores que se perjudican. Ahora, la pregunta es: ¿la política de recomposición de tarifas es justa o es injusta?“.

Javier Milei y Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

Milei, sobre Bullrich como candidata a presidente: “Sabe de qué se trata esto”

Durante otro pasaje de la entrevista con Jonathan Viale, el presidente se refirió a las intenciones que mostró la senadora Patricia Bullrich, quien en Infobae a las Nueve afirmó que tenía intenciones de ser presidente.

En ese sentido, el mandatario sostuvo: “Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada". Y aseguró que la interna dentro del gobierno es “una elucubración por parte del círculo rojo”.

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“Estuve reunido con Patricia hace dos semanas como mucho, y estuvimos como dos horas y media hablando. La sintonía que yo tengo con la doctora Bullrich es enorme. En algunas cosas hasta nos causa gracia, porque dice: ‘Acá tienen discrepancias’, y yo digo: ‘¿Dónde está la discrepancia?’. Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos", completó.