Casi el 70% de las empresas argentinas que solo operan en el país proyectan exportar en los próximos tres años

Las exportaciones agroindustriales fueron récord en septiembre, con un crecimiento del 17% en volumen (Revista Chacra - Visuales IA)

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El 66% de las empresas argentinas que opera únicamente en el mercado local evalúa expandirse al exterior en los próximos tres años, con China, Chile y Brasil como principales destinos de oportunidad, según el Santander Global Trade Barometer 2026, que el banco español presentó en los últimos días. Además, el 55% espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses.

Las empresas argentinas encuestadas prevén buscar nuevos mercados y confían en mejorar sus ingresos, pero afrontan inflación, costos de transporte y financiamiento, riesgos geopolíticos y volatilidad cambiaria. “Según los encuestados, la inflación es actualmente el principal desafío, citado por el 35% de las empresas, seguida de los costes de transporte y financiación. Las empresas han acercado sus cadenas de suministro al mercado nacional al mismo ritmo que la media global, mientras que las expectativas sobre la contribución de la inteligencia artificial son elevadas: el 70% cree que les permitirá llegar a más mercados”, reflejó el trabajo de Santander.

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La ambición exportadora también tiene un alcance acotado en el corto plazo: el 18% espera que más de la mitad de sus ingresos provenga de mercados internacionales durante el próximo año, contra el 25% del promedio total. En cuanto a las empresas que tomaron medidas para acercar sus cadenas de suministro al mercado nacional el número local es igual al promedio: 28 por ciento.

En los últimos 12 meses, el 46% de las firmas argentinas informó una suba de ingresos, frente al 55% que proyecta crecer durante el año siguiente. China encabeza el mapa de oportunidades identificado por las empresas nacionales, seguida por Chile, Brasil, México y Canadá.

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El estudio relevó a 302 responsables empresariales de Argentina dentro de una muestra total de 6.059 casos de nueve mercados. El trabajo de campo se realizó entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2026, por lo que los porcentajes reflejan las respuestas de las compañías consultadas y no necesariamente al conjunto del empresariado argentino.

Ana Botín, presidenta de Santander, destacó en la introducción del informe –en un texto titulado “El mundo se repliega. Las empresas miran al exterior”– que “si nos guiáramos únicamente por el debate político, podríamos pensar que la era del comercio global está llegando a su fin”, aunque en “un mundo cada vez más fragmentado, las empresas continúan creyendo que las oportunidades de crecimiento siguen estando más allá de sus fronteras”.

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Los riesgos y obstáculos para salir al exterior

Como se destacó, la inflación figura como el riesgo actual más citado por las empresas argentinas, seguida por los costos del transporte de mercancías y el encarecimiento del financiamiento, ambos con 21 por ciento. Para los próximos 12 a 24 meses, las preocupaciones se desplazan hacia el bajo crecimiento económico mundial y los riesgos geopolíticos en los mercados principales, señalados por el 32% en cada caso, además de las fluctuaciones de divisas, con 28 por ciento.

Las barreras para ejecutar una expansión también son concretas. La burocracia fue el obstáculo más mencionado, por el 27% de las firmas argentinas, seguida por la dificultad para determinar cuáles son los mercados más convenientes, con 24%, y el acceso efectivo a nuevos destinos, con 19%.

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Ana Botín, presidenta de Santander

La experiencia de Rubén H. Paporello, director ejecutivo y socio director de Bisignano SA, ilustra esas restricciones. El empresario relató que las limitaciones cambiarias de 2022 y 2023 demoraban los pagos de importaciones, aun cuando la compañía fabricaba maquinaria en Argentina y exportaba: “Los pagos al extranjero requerían autorización previa, los plazos se ampliaban y era difícil saber cuándo se ejecutarían las transferencias”.

La empresa dependía de componentes importados para completar su producción local y abastecer a clientes externos. Paporello explicó que Bisignano buscó alternativas locales cuando fue posible y reforzó el diálogo con sus proveedores internacionales para sostener las operaciones y cumplir sus compromisos comerciales, según el informe.

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La respuesta de parte del sector argentino incluye cambios en la organización de las cadenas de abastecimiento. El 28% tomó medidas para acercarlas al mercado nacional; el estudio denomina nearshoring a la relocalización cercana y reshoring a la relocalización. A la vez, el 70% considera que la inteligencia artificial le permitirá operar de manera viable en un mayor número de mercados.

América Latina combina optimismo e integración comercial

América Latina concentra las expectativas de crecimiento más altas entre las regiones relevadas: el 63% de las empresas espera elevar sus ingresos en los próximos 12 meses. La región también supera a Argentina en intención de internacionalización, dado que el 74% de las compañías regionales sin actividad exterior contempla ingresar a otros mercados durante los próximos tres años.

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La región combina esa búsqueda de nuevos clientes con una revisión de sus cadenas de suministro. El 62% de las empresas latinoamericanas ya acercó sus proveedores o su producción al mercado nacional, o prevé hacerlo en los próximos dos años, frente al 28% registrado en Argentina. Además, el 72% cree que la inteligencia artificial facilitará su operación en más países.

La dependencia de los insumos externos ayuda a explicar esa estrategia regional: el 62% de las compañías latinoamericanas necesita importaciones para producir bienes o cumplir pedidos, mientras que el 57% manifiesta preocupación por su exposición al comercio transfronterizo. Al mismo tiempo, el 52% identifica oportunidades de crecimiento dentro de América Latina y el 47% mira hacia al menos un país de la Unión Europea.

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Cómo se posicionan los demás mercados relevados

A escala global, el 55% de las empresas considera que el comercio internacional ganó peso en sus planes de crecimiento, mientras que el 59% espera aumentar sus ingresos en los próximos 12 meses. Brasil sobresale por el 73% de compañías nacionales que analiza expandirse y por el 47% que acercó sus cadenas de suministro al mercado interno; Chile registra una intención de expansión aún mayor, con 81%.

México concentra su interés exterior en Estados Unidos y Canadá, mientras que Uruguay se ubica entre los mercados más optimistas: el 82% de sus empresas prevé una mejora de ingresos. En Estados Unidos, esa expectativa baja al 51%; España y Portugal muestran una postura más cauta frente al crecimiento, y el Reino Unido se distingue por la elevada preocupación empresarial por la inflación.

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El Santander Global Trade Barometer 2026 resaltó cinco tendencias que marcan el comercio mundial:

El comercio internacional sigue siendo un potente motor de crecimiento. Las empresas internacionales son las más optimistas. Las empresas nacionales cada vez miran más hacia fuera. Varios factores determinan en qué mercados buscan crecer las empresas. La IA se está convirtiendo en un elemento central de las estrategias de comercio de las empresas.

Para las firmas argentinas, la salida al exterior no depende únicamente de encontrar demanda en China, Chile o Brasil. La posibilidad de sostener exportaciones también queda atada a la disponibilidad de insumos, a la previsibilidad de los pagos y a relaciones estables con proveedores capaces de acompañar la producción local.

Entre las conclusiones generales del trabajo se destacó que la “comunidad empresarial que se mantiene ambiciosa a pesar del crecimiento más lento, de la inestabilidad geopolítica, la inflación y los cambios en la política comercial” y que “en lugar de cerrarse en el mercado nacional, muchas empresas están buscando más allá de sus fronteras nuevos clientes, alianzas más sólidas y fuentes de crecimiento adicionales”.