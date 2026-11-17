La conductora dejó atrás su disputa con Karina Mazzocco, apuntó contra su compañera y cuestionó, entre risas, su vínculo con el productor (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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En MasterChef Celebrity (Telefe), Edith Hermida resolvió cambiar de frente: dejó en pausa sus cruces con Karina Mazzocco y puso el foco en Rocío Robles, a quien apuntó con ironías, preguntas sobre su relación con Adrián Suar y una advertencia que anticipa más tensión dentro de la cocina.

“Karina, más o menos me aburriste. Voy contra Rocío ahora”, anunció la conductora mientras avanzaba con una de las consignas del reality. La periodista ya había tenido roces con Mazzocco, aunque esta vez eligió a Robles como destinataria de sus comentarios.

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Edith Hermida lanzó nuevas chicanas contra Rocío Robles durante una prueba de MasterChef Celebrity

La panelista no había disimuló su mirada sobre la modelo. “Rocío Robles es de lo peor, porque tiene cara de buena, pero es bravísima”, había asegurado. Después redobló la apuesta con una frase que dejó planteada su estrategia en el certamen: “Hay que bajarla. Ya está”.

Este lunes Hermida llevó la rivalidad al terreno de las bromas sobre las diferencias de edad y los vínculos amorosos. Robles es pareja de Suar y la conductora lo mencionó al hablar de los hombres de más de 50 años que, según dijo, suelen interesarse por mujeres más jóvenes.

“Es la generación que roba los candidatos que son para mí”, lanzó entre risas. Y completó: “Los candidatos míos, como Suar y todos los de cincuenta y pico, buscan pendejas como ella. Entonces, yo tengo que buscar más arriba. A los viejos decrépitos no, no quiero decrépitos”.

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Las participantes protagonizaron un divertido momento (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La nueva embestida tuvo un antecedente durante una prueba de rogel. Mientras los participantes de Telefe trabajaban en la torta, Hermida aprovechó el momento para preguntarle a Robles cómo había empezado su historia con el productor.

La modelo explicó que ya había trabajado en El Trece como bailarina del Bailando, aunque remarcó que por entonces no tenía trato con él. “Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi”, recordó sobre aquellos primeros años en la señal.

Lejos de conformarse con esa respuesta, Hermida fue por más y preguntó sin rodeos: “La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?”. Robles respondió de inmediato y negó que hubiera existido intimidad en ese primer encuentro: “Noooo”. La periodista insistió con la cronología del romance. “¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”, quiso saber. Robles optó por una contestación breve, aunque suficiente para mantener el tono cómplice de la escena: “No mucho”.

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Hermida y Robles protagonizaron varios intercambios con ironías dentro de la competencia

La disputa entre las dos participantes ya había escalado días antes a partir de una ventaja que obtuvo Hermida. Tras ganar una medalla dorada, recibió cuatro minutos de asistencia de uno de los jurados, pero la consigna establecía que debía quitarle dos minutos de ayuda a otro concursante. Su elección fue Robles.

Al explicar la decisión, Hermida la definió como “linda” y “mosquita muerta”, además de compararla con Karina Mazzocco. La determinación abrió un ida y vuelta que siguió durante la preparación de los platos y también frente al jurado.

En esa emisión, Wanda Nara se acercó a la estación de Robles con una foto de la participante y sugirió, en tono de broma, que podía ubicarla “en el living del Chueco”, en referencia a Suar. La modelo celebró la ocurrencia, hasta que Hermida intervino desde su lugar.

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Edith Hermida aseguró que Rocío Robles será su nueva rival en el reality de Telefe

“Te tengo acá al lado”, le señaló a Robles cuando la charla giró sobre la visita de Carlos Vives a la grabación. Wanda le preguntó entonces si conocía muchos detalles de la vida de su compañera. “Sí, sí, bastante. De la tuya sé más”, respondió Hermida.

Robles replicó con una mención a Bendita y a los comentarios que, según sostuvo, se hacen allí. “Ojo, porque en el programa se miente mucho y de vos no sabés lo mal que hablan y de tu hermana peor”, expresó. La alusión a Zaira Nara provocó la intervención de Wanda.

“Yo ya te dije y ya te advertí, de mi hermana no hablés”, marcó la conductora. Poco después, también le dejó una advertencia a Hermida: “Si te querés meter conmigo, metete conmigo, porque yo acá te revuelco de los pelos”.

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La tensión entre las participantes se instaló en las estaciones de cocina de MasterChef Celebrity

El clima siguió tenso en la devolución del plato que presentó Robles. Germán Martitegui cuestionó el armado de su hamburguesa y dijo que no entendía cómo lograba mantenerse en pie. También observó la elección del condimento para acompañar las papas.

La respuesta de Robles incluyó otra chicana para Hermida. “Yo como ya tenía mayonesa adentro, dije: ‘Cansa’, como Edith”, dijo. Maru Botana valoró el sabor de la carne, aunque consideró que a la preparación le faltaba más desarrollo.

La modelo admitió que había intentado hacer algo diferente y que el resultado no salió como esperaba. Sin embargo, dejó claro que el conflicto con Hermida estaba lejos de cerrarse: “Me destruyó Edith. Nunca más va a encontrar la paz cerca mío”.

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Antes de terminar la instancia, Robles sostuvo que el “odio” hacia su compañera iba “in crescendo” y cerró con una última frase: “Nunca arruinaría mi maquillaje por vos”.