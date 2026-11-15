La homilía histórica del presidente Milei

El presidete Javier Milei y el Papa León XIV en el Palacio Libertad

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El presidente Javier Milei es un hombre, como se sabe, muy convencido de sus convicciones, dispuesto a defenderlas a capa y espada, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. El domingo pasado hubo una demostración categórica de ese rasgo. Acababa de llegar al país el Papa León XIV. Milei lo esperó a que bajara del avión, le dio la bienvenida, se tomó una foto con él en la Casa Rosada y luego ambos se trasladaron al edificio que ahora se llama Palacio Libertad, antes se llamaba Centro Cultural Kirchner y vaya uno a saber cómo se llamará en algunos meses. En cualquier caso, era el primer acto público donde hablaría el Papa y el único donde Milei compartiría escenario con él. Así las cosas, el Presidente decidió hacer una especie de disquisición teológica, ofreció su interpretación personal del texto bíblico y pronunció una especie de homilía. Todo eso, nada más y nada menos que…¡frente al Papa! Como se ve, los gustos hay que dárselos en vida.

Dijo el Presidente de la Nación:

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“Las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental, la matriz moral que nos une a todos. Incluso quienes no practican ningún culto, están configurados por sus enseñanzas. De ellas emana la noción de un derecho natural, dado por Dios a los hombres y que precede a toda potestad terrenal. En la tradición católica, la libertad queda consagrada en el libro del Éxodo al momento de recibirse las tablas de la ley, donde el creador señala “Yo soy el señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, la Casa de la Servidumbre”. A continuación, los mandamientos señalan “No matarás”, que protege la vida, y “No robarás”, que protege la propiedad. Primero somos libres, y como somos libres, somos responsables de obedecer los mandamientos. Así, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional como también de todas las democracias occidentales”.

Ese párrafo se destaca porque fue pronunciado frente al Papa, pero en realidad se trata del último eslabón de una larga saga en la que Milei repite una y otra vez lo mismo, con una insistencia inquietante: que su plan de gobierno no obedece a una evaluación lógica y racional de cómo debe gobernarse un país en determinado contexto sino que deriva de un mandato divino. Semejante enormidad –la idea de que Dios dispuso lo que él está haciendo— se apoya en pilares frágiles. Su interpretación de la Biblia es la de alguien que recién se acerca a ese desafío –el de interpretarla— que lleva cientos y cientos de años y millones de páginas atravesadas por polémicas interesantísimas e interminables. El Presidente, además, extrae de la Biblia principios generales. En ningún caso eso alcanza para vincularlos con su política económica concreta: tipos de cambio, modalidades de empleo, apertura comercial, recortes impositivos a los más ricos o recortes salariales. Pero Milei insiste con que solo obedece a un mandato que surge de manera clara en el Viejo y el Nuevo Testamento.

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En las horas posteriores, quedó claro que el Papa León XIV, cuya autoridad en el asunto parece un poco más aceptada que la de nuestro primer mandatario, cree que existen miradas alternativas sobre cómo realizar el reino de Dios en la Tierra. Vale la pena hacer un pequeño recorrido por las ideas que dejó León XIV en su febril visita por la Argentina para percibir el contraste:

-Sostuvo que es necesario “cuidar la palabra”, frente al Presidente que bate récords en insultos.

-Explicó que la democracia “se fortalece en la capacidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

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Milei despide al Papa en el aeropuerto de Ezeiza

-Reivindicó a la Justicia Social y a los movimientos populares, los trabajadores informales, los cartoneros. “Ellos abogan por esas tres T: Tierra, Techo y Trabajo, que el Papa Francisco indicó como exigencias de la Justicia Social”.

-Sostuvo que la Iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, “pero este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”.

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- Opinó que el lucro empresarial debe tener límites. “El éxito financiero debe medirse en función del bien común”, dijo. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene una estructura de pecado que genera exclusión”.

-Se refirió específicamente a la gente que no llega a fin de mes. “Pienso de manera particular (…) en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”.

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-Cuestionó a quienes se burlan de otros en las redes sociales. “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar, humillar a alguien en las redes sociales”.

-Postuló que el desarrollo de la inteligencia artificial puede configurar una verdadera amenaza para el desarrollo humano integral.

-Explicó que, para que los jóvenes se queden en el país, es necesario “robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

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-Destacó la necesidad de fortalecer la unidad de América Latina. “Argentina está llamada a preservar la voluntad de diálogo y contribuir a que siga dando frutos”.

-Fue muy preciso en su posición sobre discapacidad. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y con capacidades especiales”.

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El martes pasado, mientras lo escuchaba en su discurso a las fuerzas del trabajo, Juan Grabois, uno de los dirigentes preferidos por el Papa Francisco, anotaba palabras que lo sorprendían en la retórica papal: “Movimientos populares, justicia social, economía popular, ecología integral, pueblos originarios, discapacidad, jubilaciones, universidad, ciencia, tierra, techo, trabajo, explotación, las minorías, los migrantes, las periferias urbanas y rurales”. Se trata de un léxico que, en los últimos años, había sido arrinconado en el lugar del desprecio.

Evidentemente, distintas personas leen distintas cosas en la Biblia.

El presidente Javier Milei

Desde el anuncio de la visita y durante toda su realización, el Gobierno diseñó una estrategia muy disciplinada para evitar cualquier tipo de confrontación. El presidente Milei durante la campaña electoral había sido particularmente agresivo con el Papa Francisco, a quien llamó “el enviado del maligno a la Tierra”. Esa mirada era coherente con la idea de que las Sagradas Escrituras postulan principios libertarios que solo pueden ser desafiados por criaturas demoníacas. Desde que llegó a la Casa Rosada, en cambio, Milei decidió con inteligencia bajar el tono de esa confrontación. Ante la llegada de León XIV el Presidente intentó asociar su imagen a la del Papa y a la de las enormes multitudes que lo acompañaron y luego dejar que su equipo negara que el Papa había dicho lo que dijo. La cordialidad y la emoción, de todos modos, no alcanzaron para que, en sus múltiples posteos, el Presidente citara algo de los discursos papales.

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Los planteos de León XIV no solo contrastan con la mirada presidencial. El Papa no se había ido aún y Mario Grinman, un muy relevante dirigente del empresariado local, sostenía que “la justicia social es solo una consigna”. Es una idea curiosa. Las vacaciones pagas, las jubilaciones, la asignación por hijo, la salud pública, la jornada de ocho horas, son conceptos que derivan de la idea de Justicia Social y han sido claves para el fortalecimiento del capitalismo. Pero esa idea curiosa es dominante en la Argentina, donde las palabras son distintas a las que usa el Papa: desregulación, ajuste, bonos, tasa de interés, recorte de impuestos a los más ricos, recortes de jubilaciones. Milei no está solo en la defensa de esas ideas: es el emergente de los resultados de un debate público muy sesgado, donde hay sectores muy poderosos que creen en su interpretación de la Biblia, y no en la del Papa.

Ese tipo de debates sacuden de manera impresionante el mundo en las últimas semanas. De eso se trató el segundo tramo de la campaña electoral en Brasil, que finalmente ganó el octogenario Luiz Ignacio Lula da Silva. Eso marcó también el debate previo a la elección de medio término norteamericano, donde Donald Trump fue aplastado. Algo de eso se discutió en la elección que determinó la derrota de Benjamin Netaniahu en Israel. Y lo mismo ocurre en estos días en España, donde el socialista Pedro Sánchez intentará sobrevivir ante la ofensiva de sus opositores de derecha, que aparecen como favoritos. En síntesis: ¿la humanidad mejorará si los más ricos pueden hacer lo que quieran sin regulaciones, si el Estado se retira, si los trabajadores pierden derechos, si el cambio climático no se combate? ¿O existe una alternativa más humanista? Hasta hace pocos días, el debate parecía terminado: la derecha radical –los dirigentes que han compartido tantas alegías con Milei en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC)—ganaban en todas partes. Ahora parece que el tema está más peleado.

Mientras tanto, cada día que pasa, se sacuden con más fuerza las convicciones más firmes de Javier Milei. Entre ellas, la más importante: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. El jueves pasado se conoció que, según el Indec, en octubre los precios subieron 2,2%. O 2,4% si se hubiera medido con la canasta que el mismo Indec quiso aplicar desde enero y que el Gobierno prohíbe. La canasta de pobreza subió 3,1 por ciento, la de indigencia 3,5. Esas canastas han crecido al 40% el último año, cuando hace un año crecían al 22%. Y todo eso pese a haber realizado el “ajuste más fuerte de la historia de la humanidad”. A fin de mes, la Argentina habrá entrado en recesión técnica. Muchos datos que avalan el reclamo de cambio que hace, por ejemplo, la senadora Patricia Bullrich. Pero el Presidente piensa que lo que hace obedece a un mandato divino. En ese caso, la plasticidad constituye una herejía.

Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas en el momento de despedir al Papa. Así se separaron dos hombres muy distintos, que leen la Biblia, pero interpretan de manera muy distinta lo que allí está escrito. “La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”. Tal vez en esas palabras anide el desafío de la Argentina para los próximos años, sea o no Milei quien la conduzca.