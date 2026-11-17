Más de mil artistas se inscribieron para buscar el papel de Elsa en Frozen, el musical

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Más de mil intérpretes se inscribieron para encarnar a Elsa en Frozen, el musical, que llegará al Teatro Gran Rex en mayo de 2027. Tras una primera selección, 100 aspirantes participaron este martes de las audiciones, según pudo saber Teleshow, y diez quedaron preseleccionadas para la próxima instancia.

La producción ya confirmó a Albana Fuentes para el papel de Anna, la hermana de Elsa. La actriz se hizo conocida por haber sido elegida para interpretar a Ariel en la versión argentina de La Sirenita, otra de las producciones de Ozono, MP Producciones y Los Rottemberg. Con esa incorporación, solo resta definir quién interpretará al personaje que concentra algunos de los pasajes vocales de mayor exigencia de la obra.

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Las audiciones para elegir a Elsa se realizaron en el Teatro Gran Rex

Diez candidatas quedaron preseleccionadas y pasarán a una nueva audición

La convocatoria, abierta en octubre, estuvo dirigida a artistas mayores de edad con formación en canto, danza y actuación. Entre los requisitos figuraban una edad escénica de entre 21 y 28 años y un rango vocal de Mi3 a Mi♭5. La búsqueda está a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg.

El proceso reunió a más de mil inscriptas para el papel. De ese universo, la producción redujo la lista a 100 intérpretes, que participaron este martes de la primera jornada presencial de audiciones en el Teatro Gran Rex. La instancia permitió evaluar las aptitudes vocales, actorales y de movimiento requeridas para el personaje.

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Un centenar de aspirantes participó de la primera instancia presencial del casting

El equipo creativo de Frozen evaluó canto, danza y actuación durante la jornada

Al finalizar esa prueba, el equipo seleccionó a diez candidatas para continuar en competencia. Las preseleccionadas deberán atravesar una nueva audición antes de que se defina quién asumirá el personaje central de la adaptación teatral de Disney. Elsa concentra algunos de los pasajes vocales de mayor exigencia de la obra y sostiene el conflicto de la historia junto a su hermana Anna, en el reino ficticio de Arendelle.

Las aspirantes debieron demostrar un amplio registro vocal para el personaje

La búsqueda apunta a encontrar a la intérprete que encarnará a Elsa en Buenos Aires

En octubre, Carlos Rottemberg había anticipado en una entrevista con Teleshow que el montaje será el quinto título de un ciclo que incluyó Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la Fábrica de Chocolate. “Estoy con una gran alegría por este lanzamiento”, dijo el productor sobre la llegada de la obra al Gran Rex.

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Rottemberg también explicó el criterio que, según señaló, orienta las producciones del grupo: “Solo vamos a producir aquellos espectáculos a los que llevaríamos a nuestros propios hijos”.

El casting de Elsa reunió a intérpretes de distintas trayectorias en el Gran Rex

La protagonista de Frozen se definirá luego de nuevas instancias de selección

En la misma charla, el productor sostuvo que el objetivo es ofrecer entretenimiento a partir de relatos que aporten un contenido. “Nos interesa que cada espectáculo tenga un mensaje, una mirada, un componente pedagógico que acompañe la experiencia sin resignar calidad artística ni entretenimiento”, afirmó.

También definió la búsqueda artística con la que encaran el nuevo montaje: “Nuestro objetivo es ofrecer el mejor entretenimiento posible, siempre apoyado en historias que, además de emocionar y divertir, dejen un contenido valioso”.

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La convocatoria para Elsa marcó el inicio del armado del elenco local del musical

La producción redujo de más de mil inscriptas a diez candidatas para el rol

La película animada de Disney, estrenada en 2013, convirtió a Elsa, Anna y el reino de Arendelle en personajes de alcance internacional. El éxito de la historia llevó a Disney a desarrollar una adaptación escénica que tuvo su estreno en Broadway en marzo de 2018 y luego se expandió a otros mercados, con producciones en Australia, Japón, Alemania y Londres, además de una gira por América del Norte.

La versión teatral amplía el relato que presentó la película y conserva como eje el vínculo entre las dos hermanas. La puesta incorpora música de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de las canciones del film, y un libreto de Jennifer Lee. La llegada al Gran Rex será la primera producción de este musical en la Argentina.

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El estreno de Frozen, el musical está previsto para mayo de 2027

Las preseleccionadas continuarán el proceso para convertirse en la nueva Elsa

La puesta contará con dirección general de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. Analía González tendrá a su cargo la dirección coreográfica; Sebastián Mazzoni, la dirección vocal; José Ponce Aragón, el diseño escenográfico; y Maxi Vecco, el diseño audiovisual.

La búsqueda de Elsa avanza mientras Albana Fuentes ya fue confirmada como Anna

El estreno de Frozen, el musical está previsto para mayo de 2027 en Buenos Aires.