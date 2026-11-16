Bausili defendió los costos de la estabilización como parte de la “destrucción creativa” necesaria para crecer en forma sostenida

Santiago Bausili inauguró las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 organizadas por el Banco Central (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

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El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, presentó el concepto de “destrucción creativa” como uno de los procesos que pueden acompañar las reformas económicas y la transición desde la estabilización hacia una etapa de mayor inversión y productividad. Fue durante la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 este lunes, donde sostuvo que los cambios en curso pueden llevar a que empresas encuentren nuevas oportunidades y otras que deban adaptarse.

Durante las palabras de bienvenida, Bausili ubicó ese proceso dentro de una transformación más amplia. “La Argentina está atravesando una transformación muy profunda”, afirmó. Y que durante años la discusión económica se concentró en la administración de desequilibrios, el financiamiento del déficit, las restricciones y la prevención de nuevas crisis. Mientras que ahora el debate puede enfocarse en los factores vinculados con el desarrollo de largo plazo.

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Es que para el número 1 de la entidad, el resultado proceso de estabilización abrió la posibilidad de discutir cómo ampliar la inversión, generar productividad y desarrollar mercados financieros. También incluyó en esa agenda el uso de tecnología, la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial, además de los desafíos que esos cambios presentan para los bancos centrales en un contexto internacional en movimiento.

Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 se van a desarrollar desde este lunes 16 de noviembre hasta el martes 17 de noviembre en el Palacio Libertad. En donde van a participar el presidente del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras; el ex presidente del Banco Central de Australia, Ian Macfarlane como también importantes economistas como Iván Werning, profesor de Economía Robert M. Solow, MIT.

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En un primer momento iban a participar del evento el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. Sin embargo, ambos cancelaron su participación por cuestiones de agenda con el presidente Javier Milei sobre la que aún no hay detalle más allá de la reunión a las 13 horas con las autoridades de Toyota en Casa Rosada.

El ahorro de los argentinos

Uno de los puntos centrales de la exposición de Bausili se refirió al destino del ahorro. Bausili consideró necesario que los recursos de los argentinos puedan canalizarse hacia oportunidades de inversión dentro del país. Junto con ese objetivo, mencionó la construcción de instituciones que sostengan esas condiciones a lo largo del tiempo y que ofrezcan protección frente a cambios que afecten la previsibilidad económica.

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“La pregunta que nos interesa es: ¿Cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad?”, expresó. A partir de esa formulación, sostuvo que estabilizar una economía demanda disciplina, consistencia y credibilidad, pero que el crecimiento sostenido exige además inversión, innovación, ahorro, mercados financieros más desarrollados, reasignación de recursos y aumentos de productividad.

Aunque para Bausili varios de esos elementos ya comenzaron a aparecer. “Y parte de lo interesante es que muchas de esas cosas ya están empezando a pasar”, señaló. El planteo se produjo en un discurso en el que vinculó el orden macroeconómico con la posibilidad de modificar las condiciones para la actividad privada, el financiamiento y la asignación de capital, trabajo y talento.

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“Destrucción creativa”

El presidente del Banco Central explicó que la noción de “destrucción creativa” suele asociarse con la innovación. En su definición, una nueva tecnología, una empresa o una manera diferente de producir puede desplazar a una estructura anterior. Pero extendió esa idea al efecto que pueden tener las reformas sobre las barreras que limitan la competencia, la rentabilidad de las inversiones y la aparición de nuevos proyectos.

“Nos parece interesante pensar que las reformas como las que estamos viviendo también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, afirmó Bausili. Luego precisó que se trata de cambios que eliminan obstáculos para que aparezca una innovación, una empresa nueva compita, una inversión resulte rentable o los recursos encuentren un uso más conveniente.

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En esa dinámica, sostuvo que pueden surgir actividades nuevas, aunque advirtió que mientras ciertas empresas ya existentes encuentran oportunidades de expansión y otras deberán adaptarse. También señaló que el ahorro debe encontrar proyectos que financiar y que los recursos de la economía deben dirigirse hacia los sectores donde puedan generar mayor valor.

“El desafío es que esa transformación produzca creación, más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades para desarrollar proyectos en nuestro país”, sostuvo. Así, Bausili situó los efectos de adaptación y reemplazo de actividades dentro del proceso que describió como necesario para ampliar la capacidad productiva.

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El titular del BCRA también se refirió a las experiencias internacionales que se abordaron en las jornadas. Mencionó los casos de Grecia y Australia, para analizar la interacción entre estabilidad monetaria, inversión, desregulación y reasignación de recursos. Además, señaló que se revisarían las experiencias de Chile y Noruega en relación con la estabilidad, las instituciones y el ahorro doméstico durante los ciclos económicos.

Hacia el final de su exposición, el funcionario volvió sobre el vínculo entre la estabilización y el desarrollo. “La estabilidad no es el final de ese recorrido, es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante: la construcción de una economía más productiva, con más oportunidades y capaz de crecer de manera sostenida”, afirmó.

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