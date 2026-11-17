Wanda Nara pidió a Mala Fama una interpretación musical frente a su teclado en el estudio de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Las cocinas de MasterChef Celebrity se transformaron en un escenario de show en vivo cuando Wanda Nara le pidió a Mala Fama que cantara para ella, y el músico convirtió la grabación del programa en un mini recital improvisado que tuvo a sus compañeros como cuerpo de baile y banda.

Todo comenzó con una propuesta directa de la conductora al cantante de cumbia: “Mala Fama, ¿sabés qué quiero? Que me demuestres tu cariño. Veo acá tu teclado”. El músico, conocido por su desparpajo en el escenario, mostró una timidez inesperada que no pasó desapercibida. “Ay, no puede ser. No puedo creer lo tímido que te pone el amor”, le dijo Nara entre risas.

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La situación escaló rápidamente cuando Juli Poggio tomó la iniciativa y se ofreció como bailarina. “¿Podemos bailar? ¿Podemos ser bailarinas?”, preguntó, y Mala Fama no dudó en sumarla: “Ajá, vengan. Vengan las que taca taca”. El cantante las bautizó en el acto con un nombre artístico: “Y con ustedes, las Pingi Pingi”. La broma tuvo su propio nivel de elaboración cuando Wanda señaló, sorprendida, que las improvisadas bailarinas parecían haberse preparado para el momento: “Pero las Pingi Pingi ensayaron”.

El músico interpretó la canción La marca de la gorra ante la respuesta de los participantes y el jurado

Con el escenario montado de manera espontánea, Mala Fama arrancó con uno de sus temas más conocidos, “La marca de la gorra”, mientras el resto del cast se sumaba a la movida. El jurado y los participantes terminaron cantando, bailando y aplaudiendo al ritmo de la cumbia en plena cocina del programa de Telefe.

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El show no se quedó en un solo tema. A pedido de Nara, el cantante interpretó también “Cochi Nini”, su otra canción más popular. Esta vez, la letra cobró una dimensión especial: Mala Fama adaptó el nombre de la canción en tiempo real —“Ahora es Wanda Niní“—, y entonó los versos con la conductora como destinataria evidente. “Pasaste cerca mío y me siento remal porque estás enojada y no te puedo abrazar”, cantó frente a ella, ante los aplausos del público presente en el estudio.

Marta Fort, participante del programa, aportó el comentario más festivo del momento con una autodescripción que arrancó carcajadas: “No sé quién se mueve menos, si Mala Fama cantando o yo bailando”. La frase resumió con humor el clima del improvisado recital, que tuvo más de improvisación que de ensayo pero no por eso menos entusiasmo.

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Mala Fama modificó el título de Cochi Nini para dedicar la composición directamente a la conductora del ciclo

Al terminar el show, Nara no pudo evitar un comentario y le lanzó una pregunta provocadora: “¿A quién querés más, a Vanesa o a mí?”. Mala Fama sorteó la trampa con picardía: “Vanesa... No dejo títere con cabeza, la verdad. La Wandera mata a mil millones de sensaciones”, respondió, desatando otra ovación. El momento quedó como uno de los más virales de la semana en las redes sociales.

Más allá del show, la semana no fue del todo fácil para Hernán Coronel —nombre real del cantante— en la competencia. Durante la noche de última chance de la semana 7, el músico presentó un guiso de arroz con salsa de yogurt y queso rallado, siguiendo la consigna de incorporar ese ingrediente en un plato libre. “Le puse unos aceites esenciales. No sé si combinará el queso rallado con el yogurt, nunca en mi vida lo hice”, admitió él mismo.

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La devolución del jurado fue exigente. Betular señaló que el arroz basmati utilizado hubiese funcionado mejor como guarnición y en su versión blanca. Dolli Irigoyen fue más directa en su evaluación, aunque equilibró la crítica con reconocimiento: “Hay un sabor de madre y de abuela increíble. Tiene el ahumado del cerdo, el gusto del pollo. Vos manejás bien los sabores pero a esta altura de MasterChef tenés que evolucionar un poquito y empezar a construir otro tipo de platos”, le dijo la chef. Coronel tomó nota y sintetizó el mensaje con pocas palabras: “Está bien, cositas más coquetas”.