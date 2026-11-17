El real cerró la última jornada en el nivel más elevado desde abril de 2025. (Foto: Reuters)

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El dólar volvió a encender señales de alarma en Brasil. Ayer trepó otro 2% y llegó hasta los 5,78 reales, un máximo que no se registraba desde abril de 2025. El tipo de cambio ya sube 16% desde que Lula da Silva ganó el balotaje y obtuvo la reelección para sorpresa de los inversores.

La reacción de los mercados fue inmediata después de los comicios: en la primera rueda posterior al resultado electoral, el tipo de cambio saltó un 8,41%, mientras que la Bolsa de San Pablo sufría una caída del 13,88 por ciento.

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Sin embargo, detrás de la escalada cambiaria no hay un único factor. La presión responde a una combinación de elementos políticos, fiscales y financieros que volvieron a instalar dudas sobre la economía brasileña y sobre la capacidad del Gobierno para transmitir previsibilidad a los inversores.

La depreciación del real mete presión en el mercado cambiario local. En la medida que Brasil se abarata en dólares el impacto sobre el tipo de cambio real de la Argentina crece, sobre todo por tratarse del principal socio comercial.

Pero, por ahora, no hubo mayor impacto. El dólar ayer apenas subió cinco pesos hasta los $1.575 y sube 2% desde fines de octubre, cuando se realizó la segunda vuelta en el vecino país.

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El tipo de cambio real multilateral, que refleja el nivel de competitividad de la moneda, ya se apreció desde la devaluación de diciembre de 2023. Mientras que la inflación acumula una suba del 26% en el año, el tipo de cambio solo subió 5%, lo que encareció a la economía en dólares. Ahora se suma la depreciación del real, lo que acentúa este fenómeno.

Ayer el ministro de Economía consideró que la estabilidad del dólar es uno de los principales activos del Gobierno. En una entrevista por Radio Mitre, Luis “Toto” Caputo aseguró que “es la primera vez que un aumento del riesgo país no se traduce en un incremento del dólar. Toda la vida en Argentina se movieron juntos”.

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Esto lo llevó a señalar que el 2027 será mucho más calmo que lo que la mayoría vaticina, justamente por el cambio estructural que está viviendo el mercado cambiario. “El superávit comercial va a estar cerca de USD 30.000 millones -agregó- y en 2027 vemos un escenario similar”.

Uno de los principales motivos de la reciente suba es la desconfianza del mercado sobre la situación de las cuentas públicas. Los inversores consideran que Brasil necesita un programa de ajuste más contundente para contener el crecimiento de la deuda y garantizarla sostenibilidad de las finanzas públicas.

La preocupación volvió a intensificarse en los últimos días después de que el gobierno de Lula da Silva impulsara un nuevo paquete de medidas fiscales. La iniciativa, aprobada en su texto principal por el Senado, busca generar un ahorro estimado de entre 50.000 y 60.000 millones de reales durante 2027.

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Sin embargo, la recepción del mercado estuvo lejos de ser positiva. Una parte importante de los inversores esperaba medidas más profundas, especialmente mediante una reducción del gasto público, y no tanto a través de mayores ingresos tributarios y restricciones al crecimiento de determinadas erogaciones.

La percepción de que el Gobierno no está dispuesto a avanzar con un ajuste de mayor magnitud alimenta las dudas sobre la trayectoria de la deuda. Esto incrementa el riesgo que los inversores asignan a los activos brasileños y los lleva a exigir mayores rendimientos para mantener sus posiciones en el país.

En ese contexto, la suba del dólar funciona como una expresión de la pérdida de confianza: algunos capitales buscan refugio en activos considerados más seguros, mientras disminuye el atractivo relativo de las inversiones en Brasil.

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