El riesgo país avanzó 21 unidades y cerró la rueda en 855 puntos básicos. (Foto: Reuters)

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El lunes negro coincidió con una caída en el sistema de los bancos de los Estados Unidos que el mercado norteamericano no trasladó a precios. Pero en el aire quedaron el hackeo a Binance, la suspensión de vuelos y otras emergencias causadas con el auxilio de la inteligencia artificial.

Por otra parte, el HSBC salió a vender una parte de un préstamo de USD 300 millones que otorgó a un proyecto de IA en Nuevo México a una paridad de 85 por ciento. El banco quiere reducir su exposición al riesgo.

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El operativo clamor por el regreso de Jensen Huang a la presidencia de Nvidia, respaldado incluso por Elon Musk, recuerda a los inversores que existen acuerdos multimillonarios de palabra, aún sin firma, que podrían no ejecutarse tras la salida del empresario chino.

En este contexto, algunos inversores buscaron refugio en los bonos del Tesoro, cuyos precios subieron de forma moderada. Su tasa de retorno se mantuvo en 5,14 por ciento. Las Bolsas de Nueva York registraron caídas por el caso Nvidia: el S&P 500 perdió 1,91% y el Nasdaq retrocedió 2,49 por ciento.

El escenario externo golpeó a América Latina. El riesgo de los mercados emergentes subió 3,5% y el de Brasil, 4 por ciento. La Bolsa de San Pablo cayó cerca de 1,5%, mientras que el real se devaluó más de 2% y cerró a 5,79 por dólar. Desde el triunfo de Lula da Silva, la moneda brasileña perdió 16% de su valor.

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Al mismo tiempo, el dólar subió 0,15% frente a las seis principales divisas del mundo, un valor que no conocía desde el 28 de febrero de 2025. Este escenario barrió con las esperanzas de estabilidad de la Argentina. Los bonos soberanos con ley extranjera tuvieron pérdidas de hasta 0,77% y el riesgo país subió 21 unidades (+3%) a 855 puntos básicos.

La Bolsa recibió un doble golpe negativo. El índice Merval de las acciones líderes cayó 4,9%, arrastrado por bajas cercanas al 7% en Edenor y Metrogas tras el escape de gas que causó víctimas en Remedios de Escalada. Edenor participa en la operación de Metrogas, por lo que el accidente abrió interrogantes sobre posibles demandas indemnizatorias y expuso deficiencias en la infraestructura. El escape de gas registrado ayer en Lanús profundizó esas preocupaciones y llevó a los inversores a buscar cobertura.

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Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora Romano Group, advirtió sobre el efecto del riesgo electoral. “Varios papeles argentinos están por debajo del nivel previo a las elecciones de medio término de 2025, cuando falta un año para las de 2027”, indicó.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron 348 millones de dólares. El dólar mayorista subió $7,50, equivalente a 0,5%, y cerró a 1.551 pesos. El Banco Central compró USD 33 millones, aunque las reservas cayeron USD 130 millones, hasta USD 49.464 millones, por la baja del euro, el yuan y el oro. El menor volumen operado despertó preocupación por una posible menor predisposición de los exportadores a liquidar divisas.

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Según la consultora F2 de Andrés Reschini, “en la rueda da futuros el volumen operado se elevó hasta 1.699.604 contratos con un incremento en el Interés Abierto de USD 107 millones mientras que en bonos dollar linked (DL) en BYMA, t+1 el volumen operado creció a USD 331 millones (VN)”.

“En la próxima rueda se llevará a cabo la conversión de Lelink D30N6 con un VN en circulación de USD 4.743 millones que fijan el tipo de cambio para el pago con el dólar de la A3500 del 25/11. El mercado estará atento al resultado en un contexto en el que las dudas sobre la apreciación cambiaria comienzan a tomar vuelo y los eventos de fixing suelen traer consigo volatilidad”, sumó el reporte.

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En la plaza financiera, el MEP y el contado con liquidación empezaron a subir, pero hubo recorte de precios sobre el final de la rueda. El MEP subió $8 (+0,5%) a $1.584 y el CCL, $2 (+0,1%) a 1.679 pesos.

El informe de Federico Filippini, Javier Casabal, Valentín Gómez García y Sebastián Gomeza de Adcap Grupo Financiero señala que esta semana estará marcada por estas señales principales.

La tensión de liquidez tocó su pico y el Tesoro abrió la canilla. Ante la limitada liquidez de la semana anterior el Tesoro.

El canje de la D30N6 define cuánta cobertura llega al fixing.

“Finanzas ofrece canjear la Lelink D30N6, con USD 4.742 millones VN en circulación, por una nueva Lelink a 29 de enero de 2027. Estimamos que alrededor de USD 1.100 millones de ese total están en manos del BCRA. El canje liquida el viernes 20, y su resultado determinará qué stock llega a la fijación del tipo de cambio, el miércoles 25. Los dos últimos canjes tuvieron una adhesión muy alta, de 75% en septiembre y 73% en octubre”, reza el análisis.

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En paralelo, las tasas de interés para los próximos 90 días se ubicaron cerca del 25 por ciento. Anoche, en el mercado overnite, el petróleo Brent se mantenía estable en USD 91,75, luego de caer 3,5%, pese a las versiones sobre amenazas de Irán contra funcionarios de Estados Unidos con una “bomba sucia”. El oro se recuperaba 0,27% tras la baja previa, aunque aún se mantenía lejos de los 4.000 dólares.

Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York abrían con dudas y no marcaban tendencia. El dólar se seguía fortaleciendo en el mundo.

Hoy puede ser otro día negativo para la Argentina porque el escenario internacional se pobló de demasiadas dudas sobre la IA. El “efecto Ndivia” centra las preocupaciones junto a la esperada salida del jueves de Anthropic, que podría alcanzar el récord de ser el mayor debut con una valuación estimada de 1,4 billones de dólares.

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