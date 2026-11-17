Anna Kalinskaya anunció su compromiso con Tomás Ferrari (Instagram: @annakalinskaya78)

Guardar

Una figura del tenis anunció su compromiso con un empresario argentino tras su frustrado romance con Jannik Sinner. Se trata de Anna Kalinskaya quien dio a conocer su relación con Tomás Ferrari a través de una publicación en Instagram. Allí, la tenista rusa muestra el anillo de compromiso y una foto besando a su pareja. El mensaje que acompañó la imagen fue breve: “No puedo esperar a nuestro próximo capítulo”, junto a emojis de un rostro conmovido, un anillo y un corazón rojo.

La publicación generó una rápida reacción entre colegas del circuito femenino, entre ellas Aryna Sabalenka, Genie Bouchard y Mirra Andreeva, quienes comentaron el posteo con mensajes de felicitación.

PUBLICIDAD

Ferrari nació en Estados Unidos y se crio en Argentina. En su juventud practicó atletismo, con especialización en salto en alto, disciplina que lo llevó a competir para la Universidad de Arkansas, según informó el portal suizo Bluewin. Con el paso del tiempo, dejó esa actividad deportiva y se volcó al mundo de los negocios: según distintos medios figura como asesor de WE Family Offices, firma con sede en Florida dedicada a la gestión patrimonial de familias de alto poder adquisitivo.

Kalinskaya mantuvo un romance con Jannik Sinner (Reuters/Geoff Burke)

El vínculo entre Kalinskaya y Ferrari no es nuevo. La pareja ya había estado junta antes de que la tenista comenzara su relación con Jannik Sinner, que se hizo pública en la primavera boreal de 2024 y terminó meses más tarde. Tras la ruptura con el número uno del mundo, Kalinskaya retomó el contacto con Ferrari. Desde entonces, ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones, principalmente en torneos donde él asistió a los partidos de su pareja, en algunas oportunidades acompañado por Bella, la perra de la tenista.

PUBLICIDAD

El empresario argentino comenzó además a hacerse visible en el palco de jugadores de Kalinskaya en certámenes de primer nivel, entre ellos Indian Wells, Miami y Madrid, según publicó el New York Post. Todavía no comunicaron fecha ni lugar para la boda.

El anuncio del compromiso se produjo mientras Sinner se encontraba en Turín para seguir las ATP Finals, torneo al que debió renunciar por una lesión en la rodilla. El italiano no emitió ninguna declaración al respecto. En paralelo, circulan versiones sobre una posible crisis en su relación actual con la modelo Laila Hasanović, pareja con la que está desde hace poco más de un año.

PUBLICIDAD

Según trascendidos recogidos por Gazzetta dello Sport, ambos habrían decidido poner en pausa el vínculo, aunque tampoco hubo confirmación oficial de ninguna de las partes. Un indicio que alimentó los rumores fue la ausencia de Sinner en la fiesta por los 26 años de Hasanović, celebrada el domingo 8 de noviembre en Dinamarca.

Kalinskaya había generado un cimbronazo en el mundo del tenis cuando reveló que Holger Rune le mandaba mensajes con cierta frecuencia. “Alguien escribió como 10 veces y luego se rindió. Ahora diré quién es, Holger Rune. Él le escribe a todo el mundo. Piensa demasiado bien de sí mismo. Quizá solo está desesperado, pero no es el único”, afirmó en diálogo con el pódcast First&Red.

PUBLICIDAD

Aquella situación motivó una inmediata respuesta pública del jugador en sus redes sociales: “Ja, ja, ja. Puede que tengamos diferencias culturales que hacen que Anna lea un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quiero ir a una cita, pido una cita. No te preocupes”.