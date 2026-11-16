Egreso de la escuela, ingreso a lo incierto

Guardar

Miles de estudiantes egresarán pronto y comenzarán una nueva etapa. Del otro lado de la puerta de la escuela los espera un mundo distinto del que conocimos nosotros: volátil, incierto, donde la inteligencia artificial redefine tareas en cuestión de meses. El filósofo Daniel Innerarity lo llamó “la sociedad del desconocimiento”: lo que sabemos está en permanente revisión. La pregunta ya no es solo cuánto saben nuestros jóvenes al egresar, sino si saben qué hacer cuando no saben.

Responder a ese desafío exige mirar la educación como una inversión decisiva para el futuro de los jóvenes y del país. Durante décadas la tratamos como algo que debía estar garantizado y funcionar bien. Rara vez la pensamos como lo que la evidencia muestra que es: un motor fundamental del desarrollo. Los economistas Eric Hanushek y Ludger Woessmann lo estudiaron para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo decisivo para el crecimiento de un país no es cuántos años pasan sus chicos en la escuela, sino cuánto aprenden durante ese tiempo.

PUBLICIDAD

Según estimaciones de la OCDE, si todos los jóvenes alcanzaran al menos las habilidades básicas la ganancia acumulada equivaldría a multiplicar por siete el PBI que tenía la Argentina en 2015. El mayor potencial está en elevar el piso de aprendizajes: que ningún chico egrese sin comprender lo que lee. En la Ciudad ponemos el foco en quienes más lejos están de alcanzar esos aprendizajes; es una decisión de equidad y una estrategia de desarrollo.

Esa base también es indispensable para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Lynda Gratton y Andrew Scott anticiparon en “La vida de 100 años” el fin de la vida organizada en tres etapas: estudiar, trabajar y jubilarse. Quienes hoy egresan podrán recorrer varias carreras, estudiar mientras trabajan, emprender antes de recibirse y volver a formarse a los 40 años. La escuela secundaria tiene que ser la plataforma de lanzamiento de una vida entera de aprendizaje.

PUBLICIDAD

El Foro Económico Mundial estima que el 39% de las habilidades centrales cambiará antes de 2030 y señala a la creatividad, la resiliencia y la curiosidad entre las que más crecerán en importancia. En la Ciudad, las habilidades socioemocionales son un saber obligatorio y las medimos junto con la OCDE. Ese trabajo se apoya en una base que no se negocia: lectura y matemática. Nadie improvisa bien sin dominar el instrumento. Tenemos talento sobre el cual construir ese futuro. En nuestro país nacieron más de una decena de empresas que superaron los mil millones de dólares de valor, como Mercado Libre, Globant o Ualá, y hay argentinos liderando equipos de ciencia y tecnología en todo el mundo. El desafío es ofrecer oportunidades de formación que permitan desarrollar ese talento, ese ingenio y esa creatividad a escala.

También necesitamos reconocer la capacidad de compromiso de nuestros jóvenes y ofrecerles propósitos que los convoquen. La semana pasada más de un millón de jóvenes respondieron a la convocatoria del papa León XIV en Palermo, sin un solo incidente. Cuando los movilizan el amor, la fe, la esperanza y el compromiso, están presentes. La pregunta nos toca a los adultos: ¿a qué los estamos convocando en la escuela y fuera de ella?

PUBLICIDAD

La educación tiene que conectar esas capacidades y aspiraciones con oportunidades concretas. Ese es el papel que el Ministerio de Educación, junto la visión y determinación del jefe de Gobierno Jorge Macri, ha asumido: ser la gran gerencia de talento de la Ciudad, capaz de conectar la formación de nuestros jóvenes con las oportunidades de las nuevas industrias, la energía y la economía del conocimiento. Ese puente ya tiene pilares: las becas a los mejores promedios; las Becas Estratégicas, que pasaron de 117 a 449 en un año; y una universidad que también se transforma con la incorporación de carreras vinculadas a las ciencias del comportamiento, el diseño integral y la big data.

Pero ese puente de oro entre la escuela y el trabajo requiere un compromiso que excede al Estado. Necesitamos a las empresas involucradas: definiendo perfiles, abriendo espacios de práctica e invirtiendo en el talento de los jóvenes antes de que egresen. Y necesitamos que quienes toman decisiones reconozcan en la educación, además de un capítulo del presupuesto, una inversión que condiciona las posibilidades de todas las demás.

PUBLICIDAD

Nuestra generación contó con un mapa más estable. La mayoría de los jóvenes necesita una brújula para orientarse en un territorio que cambia. Muchos de los trabajos que tendrán todavía no existen: serán ellos quienes los creen. Acompañarlos exige sostener los aprendizajes, abrir oportunidades y confiar en lo que son capaces de hacer. Pongamos juntos el foco en nuestros jóvenes al comienzo de ese camino, lleno de incertidumbre y cambio. Que sepan que cuentan con nuestro amor y nuestra confianza en su capacidad y en el valor que pueden aportar a nuestra Ciudad y a nuestro país.