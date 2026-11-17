Retrato del Marqués de Sade, por Charles-Amédée-Philippe van Loo en 1760, cuando tenía veinte años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Donatien Alphonse François de Sade, conocido también como Marqués de Sade, es un escritor maldito. Estuvo privado de su libertad durante aproximadamente un tercio o casi la mitad de sus 74 años de vida (1740-1814), recluido en diversas prisiones, fortalezas y manicomios.

Luego de caer en el olvido durante un largo período, a él se han referido diferentes autores con el propósito de pensar bajo su órbita. En la primera mitad del siglo XX, Sade fue reconocido como filósofo. Lo interesante es que, más allá de la perversión que lleva su nombre (sadismo), lo que estos autores buscaron en Sade es un método, incluso una relación con la palabra.

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Maurice Blanchot, por ejemplo, decía que “Sade ha formulado de diez maneras la idea de que los más grandes excesos del hombre exigían el secreto, la oscuridad del abismo, la soledad inviolable de una celda”.

En la misma línea, Simone de Beauvoir afirmaba que “lo que constituye el valor supremo de su testimonio es que nos inquieta. Nos obliga a volver a plantearnos el problema esencial, que bajo otras apariencias obsesiona a nuestro tiempo; las verdaderas relaciones del hombre con los hombres”.

En La filosofía en el lagar, Ph. Roger destaca que “lo que ‘fundan’ Las ciento veinte jornadas es una nueva relación con el saber […]. Sade no impulsa al crimen ni al estupro; impulsa al texto”.

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De este modo, cabe preguntarse: si se trata de buscar a Sade en su escritura –antes que en la presentación de escenas más o menos aberrantes–, ¿cómo atravesar la diversidad de comentarios que diversos especialistas han realizado sobre su obra?

En esta ocasión, presentaré algunos de los comentarios más importantes que se han hecho sobre la obra de Sade. Dejaré para otra ocasión el interés del divino Marqués para el psicoanálisis.

Simone de Beauvoir afirmaba de Sade que “lo que constituye el valor supremo de su testimonio es que nos inquieta

El encierro y la escena

En El árbol del crimen (1966), Roland Barthes destaca un aspecto notable de la obra de Sade: si bien en sus relatos puede haber viajes iniciáticos –motivo que lo emparienta como precedente de Proust y Joyce– el desplazamiento sadiano aplasta las distancias: “…es siempre la misma geografía, la misma población, las mismas funciones. […] se viaja tanto solamente para recluirse”.

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De este modo, el modelo del lugar sadiano es Silling –el castillo en que los cuatro libertinos de Las 120 jornadas se encierran durante tres meses–; pero, ¿cuál es la función de esta reclusión? En primer lugar, aísla y protege la lujuria… aunque no se trata de una protección práctica, sino de una afirmación voluptuosa de la soledad. Por esta vía, el retiro sadiano instituye una lógica del secreto.

Una segunda función de la reclusión radica en la constitución de un nuevo sistema social. A través del encierro, los libertinos y sus víctimas conforman una sociedad provista de su propia economía, uso del tiempo, métodos de lenguaje, etc. Dicho de otro modo, la segregación sería el valor desencadenante de una fraternidad imaginaria (que Barthes compara con el falansterio fourierista) que no está menos constreñida a una regulación social.

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La comunidad sadiana se presenta como una sociedad educativa, constituida por dos clases: los libertinos y sus objetos. Sin embargo, la educación no es la misma para ambos conjuntos: las víctimas son introducidas en cursos de libertinaje, desde un punto de vista técnico; mientras que los libertinos se orientan hacia lo absoluto del crimen. Por esta vía se abre una nueva situación pedagógica:

“La maestría buscada aquí es la de la filosofía: la educación no es la de tal o cual personaje sino la del lector, su espacio verdadero no es la anécdota sino la novela (el discurso).”

Roland Barthes destaca que en la obra de Sade "es siempre la misma geografía, la misma población, las mismas funciones. […] se viaja tanto solamente para recluirse”

La lujuria sadiana no es un desborde, sino el ejercicio mismo del límite cronometrado. Este idioma está compuesto por unidades específicas: a) la unidad mínima es la “postura” (que reúne una acción y su punto corporal de aplicación), forma simple repetible y, por lo tanto, contable; b) al combinarse, las posturas componen –una unidad superior– la “operación” que, cuando es considerada como un cuadro se denomina “figura” y cuando organiza una unidad diacrónica es “episodio”; c) la extensión o sucesión de episodios forma la unidad mayor de esta gramática: la “escena” o “sesión”.

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A partir de las escenas, se alcanza finalmente el “relato”. La lógica de la escena en la constitución del relato responde a una regla fundamental: todas las funciones pueden intercambiarse (todos pueden ser agentes y pacientes). De este modo, se perfila el acto capital en la praxis sadiana: la sodomía.

La causa y el deseo

Diversos comentadores han podido buscar a Sade a través de su obra, ya sea para hablar del hombre o de una categoría psicopatológica, atribuyéndole incluso un conjunto sistemático de ideas, comparando textos para indagar si acaso lo que dice tal personaje es lo que sostiene el autor.

Asimismo, fue posible denunciar la monotonía de la obra de Sade… cuando se prestó atención a aquello de que hablaba y no a su método de escritura. La causa de la obra de Sade no es un sistema filosófico, sino una relación con la palabra.

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En su artículo Sade en el texto (1966), Ph. Sollers establece un vínculo entre la escritura y el deseo perverso, al que determina a través de una causa que no es una motivación:

“El perverso […] está así reducido a afirmar el mal para liberar los signos y alcanzar el efecto sin causa del deseo. […] El crimen, por el contrario, al no poder estar motivado (la sexualidad no es una causa pues está en el fundamento mismo del proceso causal), inmotiva la virtud, desenmascara y esteriliza el discurso hasta su raíz.”

"120 días de Sodoma", del Marqués de Sade

En este sentido, Sollers propone entender el ateísmo y el materialismo de Sade como figuras escriturales: el ateísmo se reconduce a la negación de un Otro que funcione como causa alienada del deseo; el materialismo apunta a subvertir cualquier apuesta semántico-espiritual en pos de una literalidad radical:

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“El monstruo sádico –que es, no lo olvidemos, un monstruo escrito– se da como objetivo la literalidad integral: es él quien dice lo que hace y hace lo que dice, y nunca otra cosa. […] Es, en efecto, más un lugar que un personaje […] un pasaje al límite que lo arrastra.”

A través de la escritura, Sade realiza una perversión de “segundo grado”, una perversión del discurso que se formula a partir del cuerpo, que se sirve de este último como código para exponer una experiencia del límite. Así lo expone Sollers respecto de la figura de Juliette:

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“Un signo y vacío –una joven– aprende de un signo que es conscientemente lo contrario de lo que parece ser (una religiosa que es una prostituta), la negación de las apariencias (del signo como representación, es decir, como efecto de una causa). Cargada poco a poco de todos los crímenes y de todos los placeres, atraviesa, bajo la forma de prostitución y de alianza con otros signos que ya han llegado a todos los extremos, las figuras de la religión, de la familia, del matrimonio, del incesto, del parricidio, del infanticidio, del robo, de la sodomía, del homicidio, de la escatología, de la antropofagia, de la masacre […]. Nada ha sido omitido por la narración: ninguna forma de traición, de tortura, de ignominia. Todo ha sido destruido: opiniones, creencias, sentimientos, sensaciones. La narración acaba con la muerte del signo que está asociado al signo-narrador.”

Laes una de las obras de Sade con mayor desarrollo de discursos. Junto con Justine, ambas novelas cuentan la historia de dos hermanas (de quince y doce años) que, al quedar huérfanas, deben explotar sus propios rasgos de carácter para sobrevivir. Justina, quien elige la virtud, sufre las más diversas calamidades, mientras que Julieta, a través del vicio, consolida una posición creciente en el mundo del libertinaje, al punto de tener un encuentro con el Papa.

El discurso de este último en la obra es un claro ejemplo de elaboración discursiva en torno al ateísmo y el materialismo. El propósito del Papa es realizar una fundamentación del crimen, a partir de ciertas doctrinas teóricas.

"Juliette o las prosperidades del vicio", del Marqués de Sade (Imagen Ilustrativa Infobae)

En principio, cabe destacar que el libertinaje no es una actitud homogénea en Sade, sino que hay diferentes variaciones sobre la misma, como la que puede verse en Saint-Fond, quien sostiene la tesis de un Mal primigenio –mientras que Clairwil suscribe una posición atea–. En segundo lugar, también cabría demarcar que otro orden de variación es la actitud que puede tomarse con respecto a los instintos e impulsos: ¿acaso se trata de “dejarse llevar” o bien de “perfeccionarse” en el crimen?

Desde un comienzo, el Papa afirma que el hombre no es superior a los demás seres. De este modo, contra la primacía “humanista”, Pío VI toma el punto de vista “natural”, que hace de la Naturaleza una fuerza productiva. Todos los seres surgen de esta última como materia; esta última es creadora eterna de formas, entre ellas, el hombre, que surge a pesar de sí mismo y de aquella.

Ahora bien, para pensar el carácter productivo de la naturaleza es preciso introducir la idea de destrucción de la materia, de modo que se permita una compensación con lo creado. Dicho de otro modo, si la producción de formas es un límite a la naturaleza, con la aniquilación de seres recobra parcialmente su potencia. Por otro lado, la fuerza natural no procede entonces a partir de una creatio ex nihilo, dado que las configuraciones que aparecen no escapan a la materia precedente.

Por esta vía, además, se afirma la continuidad entre la vida y la muerte, como el devenir propio de la materia. En todo caso, cabría sostener también que la muerte –en sentido estricto– no existe. Así, sólo hay movimiento, variación y transformación de la materia. Por eso es que puede entenderse que, en el ámbito moral, el Papa sostenga que las leyes son una forma de evasión de la única verdad. No solo la diferencia entre actos criminales y virtuosos es algo arbitrario, sino que el crimen es un modo de devolver a la naturaleza su fuerza originaria. ¡El crimen es necesario! ¡Es una condición para el equilibrio del Universo!

Lo normal y lo patológico

En su ensayo Sade y el hombre normal, G. Bataille retoma ciertos núcleos expositivos de la primera parte de El erotismo (1957) en una nueva aproximación a la obra sadiana. En términos generales, no puede decirse que se trate de una orientación novedosa, ya que todo el libro tiene al marqués como hilo conductor. Ya sea en la ilustración de la muerte en su relación con la continuidad de la vida, la perturbación de la pasión y la experiencia de lo sagrado, etc. Sin embargo, este breve ensayo toma una vía de exposición que resulta paradigmática para plantear la gestualidad propia de la escritura del crimen y la trasgresión.

En primer lugar, Bataille parte de un comentario de Jules Janin, para quien la obra sadiana –en particular Justine– sería una mera acumulación de calamidades y formas monstruosas. Ahora bien, Bataille confronta esta acepción de sentido común con la idea reguladora de que “no hay, hasta en el horror y en la inocencia de los sentimientos, nada que no responda a la provocación deseada”. En este punto, entonces, . Quiso menos convencer que desafiar. […] Por esas razones, conviene hablar de él desde el punto de vista, contrario al suyo, del sentido común, desde el punto de vista de Jules Janin: me dirijo al hombre ansioso, cuya reacción primera es ver en Sade al asesino posible de su hija.”

Georges Bataille sostuvo que Sade Bataille “se opuso menos al tonto y al hipócrita que al hombre honesto, al hombre normal, de algún modo al que somos todos" (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, Bataille suma –a la reducción de la variedad de crímenes en una interpretación unificada– un propósito metodológico: la necesidad de leer a Sade desde el lugar del escándalo, a despecho de las orientaciones que en ese tiempo tomaban una actitud de justificación.

La frase sadiana consiste en la afirmación de valores inaceptables. Sin embargo, esta formulación paradójica no es anormal. En todo caso, Sade contribuyó a la explicitación de la “anomalía” –donde lo “anómalo” (como figura de lo irregular) no se define por su extravío de una norma; es decir, donde lo distinto no es una variación de un promedio, y lo excepcional es único– intrínseca a la conciencia.

Por esta vía, la definición del sadismo profundiza la puesta en visibilidad del carácter negativo de los instintos del hombre, esa violencia íntima que tiende al sacrificio, y que el hombre normal considera que puede ser eliminada. La violencia, en cambio, no es algo externo o ajeno, sino una fuerza silenciosa interna al lenguaje mismo, al punto de otorgarle su condición paradójica, su mayor expresividad en el silencio.

Una obra sin autor

La obra Sade es una referencia constante en las elaboraciones de Michel Foucault. Si bien podría decirse –como de todo comentador– que el modo en que Foucault lee a Sade depende de sus propios intereses teóricos, también es cierto que Sade estuvo particularmente expuesto a la traición de sus seguidores.

La escritura de Sade no puede ser nombrada en sentido estricto porque Sade –en definitiva– no tuvo escritura, sino que se situó más acá de la forma de escribir (el género, el estilo, etc.) para subvertir el modo en que un escritor puede servirse de la escritura más allá de ella. En esta dirección se orienta una afirmación de Foucault en Lenguaje y literatura, en la que se aprecia que el trabajo literario de Sade no estaría en la búsqueda de una nueva lengua:

“En un sentido, saben ustedes que la obra de Sade es un pastiche. No hay una sola frase de Sade que no esté enteramente vuelta hacia algo que ha sido dicho antes que él, por los filósofos del siglo XVIII, por Rousseau; no hay un solo episodio, una de esas escenas únicas, insoportables, que Sade cuenta, que no sea en realidad el pastiche irrisorio, completamente profanador, de una escena de una novela del siglo XVIII.”

Para Foucault, la voluntad sadiana de “decirlo todo” es parte del proyecto confesional de “intentar convertir el deseo, todo el deseo, en discurso"

En este sentido, ya en Historia de la locura en la época clásica, Foucault sostenía que la literatura de Sade “hace relampaguear la inminencia de una verdad inmemorial”. Asimismo, en Las palabras y las cosas, Sade se revela como una suerte de bisagra entre el mundo de la representación y el pasaje la modernidad. Así como El Quijote de Cervantes perfilaba el comienzo de la época clásica desde el Renacimiento, Sade es el comienzo de una nueva episteme: a través de su escenificación del deseo se situaría el precedente de la sociedad disciplinar, ilustra un más allá de la representación aunque con los métodos clasificatorios de los clásicos.

Por esta vía puede no solo leerse en retrospectiva el interés posterior de Foucault en Vigilar y castigar, sino que también se hace comprensible la reinterpretación de Sade que se encuentra en Historia de la sexualidad, donde la voluntad sadiana de “decirlo todo” es parte del proyecto confesional de “intentar convertir el deseo, todo el deseo, en discurso”. No sin ironía, Sade queda asociado a la pastoral cristiana del siglo XVII:

“Sade vuelve a lanzar la conminación en términos que parecen trascritos de los tratados de guía espiritual: ‘Vuestros relatos necesitan los detalles más grandes y extensos; no podemos juzgar en qué la pasión que nos contáis atañe a las costumbres y caracteres del hombre sino en la medida en que no disfracéis circunstancia alguna’.”

Sade es un monstruo de mil cabezas. En la primera mitad del siglo XX despertó una suerte de fascinación en la filosofía francesa. Así fue que se lo consagró como filósofo y sus ideas (las que le atribuyeron) inspiraron elaboraciones para pensar el fundamento de lo humano a contrapelo del ideal iluminista de bondad.

El humano es oscuro, la perversión es su esencia, pero esta no está en un deseo más o menos transgresor, sino en su relación con la palabra. En una época que quiere volver a insistir en los acuerdos y los contratos, volver a Sade es recuperar la violencia que nos habita. El aislamiento, el secreto, el crimen, la compulsión a decir, etc., son algunos de los aspectos que los filósofos destacaron en Sade. ¿A quién no se le ocurre pensar que las redes sociales son una nueva versión del castillo libertino?

En un próximo artículo retomaré la lectura lacaniana de Sade y el valor de este para el psicoanálisis de la perversión.